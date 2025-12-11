TSJ-CdMx da albergue en la México-Toluca a fundación de CdMx; ordena cuidar animales

Tras el desalojo en Lomas de Vista Hermosa, los perros y gatos quedaron bajo resguardo de la Fundación Haghenbeck, con atención médica inmediata y planes de adopción.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx) ordenó la recuperación de un inmueble ubicado en la carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, en la Alcaldía Cuajimalpa, que era ocupado por el Refugio Franciscano como albergue de animales.

La resolución, emitida por el Juzgado 60 Civil, dispuso que el predio sea entregado a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, legítima propietaria del terreno, y que los perros y gatos encontrados en el lugar queden bajo su resguardo, con supervisión de las autoridades capitalinas.

El fallo derivó de un juicio de comodato, luego de que el administrador del refugio se negara a devolver el inmueble tras vencerse el contrato de préstamo de uso gratuito.

El operativo de desalojo se realizó la madrugada de este jueves, sin que se reportaran agresiones, y estuvo coordinado con elementos de la Policía capitalina, quienes constataron la diligencia desde las 12:15 horas.

En el lugar participaron 12 veterinarios de la Fundación Haghenbeck, quienes revisaron el estado de salud de los perros y gatos bajo la inspección del personal del Tribunal Superior.

“Los animales, que al momento de la desocupación y entrega del inmueble se encuentren en el mismo, deberán quedar bajo el resguardo de la parte actora Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, bajo la supervisión de las autoridades competentes del Gobierno de la CdMx. En caso de no hacerlo, se procederá a tomar las medidas que dispone la Ley de Protección a los Animales en el Artículo 59 y será acreedora a las sanciones en caso de no cumplir con las obligaciones del cuidado de los animales”, se lee en la sentencia.

El antecedente se remonta a abril de 2022, cuando la Fundación Haghenbeck ofreció al Refugio Franciscano construir un nuevo albergue en Xalatlaco, Estado de México (Edomex), con una inversión de 15 millones de pesos (mdp) y capacidad para mil 500 animales.

El proyecto contemplaba áreas médicas, recreativas y de alojamiento, además de supervisión de veterinarios y de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA). Sin embargo, la propuesta nunca recibió respuesta, pese a que el refugio operaba sin permisos y acumulaba denuncias vecinales.

La Fundación informó que contará con personal especializado para el cuidado diario, limpieza y rehabilitación de los animales, con el objetivo de lograr adopciones responsables y amorosas.

Asimismo, reiteró su compromiso con el bienestar animal y recordó que desde 2022 había planteado la construcción de un nuevo albergue en Xalatlaco, proyecto que no prosperó.

La intervención de las autoridades capitalinas resultó en el inmueble recuperado, los animales bajo resguardo oficial, y la apertura de un proceso de rehabilitación y adopción supervisado, con la promesa de garantizar su bienestar.