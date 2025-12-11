"Hay avances" con EU sobre Tratado de Aguas: Claudia; pide reconocer que hubo sequía

Sheinbaum respondió a Trump por las amenazas de un arancel si no cumple con el Tratado de aguas entre ambos países; la Presidenta detalló que hay voluntad, pero debe reconocerse que hubo sequía en los últimos años; ultiman acuerdo.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este jueves al mandatario de Estados Unidos (EU), Donald Trump por sus amenazas de imponer aranceles si México no cumple con el Tratado de aguas de 1944 entre ambas naciones: dijo que ya hay avances y voluntad, pero debe reconocerse que en los últimos años hubo sequías. Se ultima un acuerdo que no afecte al consumo humano ni a los agricultores mexicanos.

"Ya venía la mesa de trabajo en relación al Tratado de aguas de 1944. La publicación del Presidente Trump es en ese marco, está bien. Nosotros decimos: más allá del 5 por ciento de las tarifas que pudieran plantear en su publicación: el agua que se puede entregar es el agua que se puede entregar, no se puede entregar más, está determinada por la cantidad de agua que llovió, la precipitación pluvial en 2025, y la cantidad de agua que puede trasvasarse, que se puede entregar a partir de la infraestructura física que se tiene. En la mejor voluntad de poder cumplir el Tratado, siempre va a haber voluntad por cumplir el Tratado", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina esta mañana.

"Tiene que haber un reconocimiento de ambos países que fueron 5 años de sequía. Que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio no es porque no quisiera México, o se quisiera no cumplir el Tratado, sino porque hubo sequía, porque no había agua, algo tan simple como eso. El Tratado establece que si no se entregó en cinco años, se puede entregar en los cinco años siguientes, eso se trabaja, en cuánto tiempo podría hacerse", añadió.

Trump amenazó el lunes con imponer un arancel del cinco por ciento a México en represalia por supuestamente no cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos (EU). El mandatario estadounidense publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que acusó que México le debe a EU más de 800 mil acres-pies de agua, debido a que, presuntamente, no ha cumplido con lo establecido en el acuerdo durante los últimos cinco años.

Recalcó que para cumplir con el Tratado, nuestro país deberá liberar 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, mientras que el resto deberá entregarse a EU poco después. En su mensaje, el Presidente estadounidense afirmó que el incumplimiento del acuerdo binacional perjudica a agricultores y ganaderos de Texas.

Trump dio a conocer que el Gobierno mexicano no ha dado una respuesta a esta inconformidad, por lo que como una medida de presión para obligarlo a cumplir el Tratado de Aguas autorizó la documentación para imponer un arancel del cinco por ciento.

Pero, dijo, la Presidenta Sheinbaum este jueves, "todo depende de cuánta lluvia tengamos, este año hubo más lluvia que 2024, 2023 y 2022, nos permite que podamos cumplir de mejor manera el Tratado, tiene que haber un reconocimiento de esta situación. Espero que hoy mismo pueda llegarse a un acuerdo" entre México y EU.

“Mexico continues to violate our comprehensive Water Treaty, and this violation is seriously hurting our BEAUTIFUL TEXAS CROPS AND LIVESTOCK… Mexico has an obligation to FIX THIS NOW.” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/m4V1KEW0Lm — The White House (@WhiteHouse) December 8, 2025

Sheinbaum adelantó que no ve que vaya a haber algún problema con su vecino del norte. "Son reuniones muy técnicas, más que política, donde se determina, de acuerdo a lo establecido en el Tratado, cuánta agua se puede entregar y cuánto, de acuerdo a las posibilidades físicas y de cantidad de gua que tiene México, sin afectar el consumo humano ni afectar a los agricultores mexicanos. Vamos bastante avanzados en esta mesa, planteada desde antes", señaló.

Hay acuerdo para sanear Río Tijuana

La Presidenta Sheinbaum también se refirió a los cuestionamientos de Trump del miércoles con respecto al alcantarillado en Tijuana, que afecta algunos estados de la frontera sur de EU, y que se discute a la par del Tratado de Aguas.

"Durante muchos años parte del drenaje de Tijuana se vertía al Pacífico, se busca evitar esta contaminación, ya hubo un primer acuerdo, ahora hay un segundo acuerdo. No podemos determinar por la cuál hizo esta publicación. En ese caso ya hay dos acuerdos que tienen que quedar establecidos en lo que se trabaja en estos días", explicó la mandataria en Palacio Nacional.

En un mensaje publicado en Truth Social el miércoles, Trump afirmó que "México debe resolver sus problemas de agua y alcantarillado, de inmediato". "Es una verdadera amenaza para la gente de Texas, California y otros estados", sostuvo.

El mensaje estuvo acompañado por un video en el que se muestran ríos contaminados y se acusa al Gobierno mexicano de enviar “millones de galones” de agua sucia al río Tijuana.

"Ya hay un acuerdo sobre ese tema", respondió hoy Sheinbaum. "Un primer acuerdo firmado con el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento y recientemente un acuerdo entre la Secretaria Alicia Bárcena y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Fueron a Tijuana y se firmó un entendimiento, que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora", indicó.

En qué consiste el acuerdo entre México y EU: los vecinos del norte tienen que construir, tienen que ampliar, una planta de tratamiento que está en San Diego. "En nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año: una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento", finalizó.