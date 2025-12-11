UIF pega a "Los Cabrera": bloquea cuentas de círculo y empresas ligadas al "Limones"

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 10:24 am

La UIF bloquea cuentas de empresas fachada y personas ligadas a "El Limones"

Luego de la detención de "El Limones", operador financiero de "Los Cabrera", célula ligada al Cártel de Sinaloa, la UIF bloqueó las cuentas de empresas fachada y personas ligadas a dicha persona.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó un operativo de bloqueo de cuentas bancarias contra Edgar "N", alias "El Limones", presunto operador financiero de la célula criminal "Los Cabrera", vinculada al Cártel de Sinaloa, quien fue detenido recientemente.

La medida, que también alcanza a personas de su círculo cercano y varias empresas sospechosas de ser fachadas para lavado de dinero, busca frenar las operaciones de extorsión y fraude que han afectado a víctimas en Durango y otros estados del norte del país.

El congelamiento de cuentas anunciado por el Gabinete de Seguridad incluye al menos 15 cuentas bancarias personales y el bloqueo de cinco empresas registradas en Durango y Sinaloa, presuntamente usadas para triangular recursos provenientes de cobros de piso, secuestros exprés y tráfico de precursores químicos.

"Estas acciones protegen a las víctimas de extorsión y fraude, cortando de raíz el flujo de dinero sucio que fortalece a estas organizaciones criminales", informaron las autoridades mexicanas.

"El Limones" es identificado por las autoridades como el jefe de plaza y operador financiero de "Los Cabrera", grupo criminal que opera en la llamada región de la Laguna, que abarca diversos municipios de los estados de Durango y Coahuila.

Tras su detención, el Gabinete de Seguridad informó que "se realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita; tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada".

La aprehensión de Edgar "N" fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien afirmó que esta acción "constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum".

Harfuch añadió que este sujeto "era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas" de "Los Cabrera". "Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico", añadió el Secretario de Seguridad, quien agradeció al Gobierno de Coahuila por la coordinación que llevó a la captura.

Pedro Haces niega nexos de "El Limones" con la CATEM

Luego de darse a conocer la detención de Edgar "N", alias "El Limones", quien es señalado como el secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el líder de dicha organización, Pedro Haces, afirmó que el detenido "no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM" y recordó que la única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual en "ningún momento establece relación alguna con nuestra organización".

"CATEM es una confederación construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. No vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización. Seguiremos adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días", escribió en redes sociales.

El sindicato que encabeza el morenista Pedro Haces Barba y mano derecha de Ricardo Monreal Ávila, ha sido denunciado en Coahuila, Durango, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua por casos de extorsión.

Medios locales señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, apenas en julio pasado, inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México que viajaron a Ocotlán de Morelos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El éxito educativo y los trastornos adictivos comparten factores genéticos.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

