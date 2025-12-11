UIF pega a "Los Cabrera": bloquea cuentas de círculo y empresas ligadas al "Limones"

Luego de la detención de "El Limones", operador financiero de "Los Cabrera", célula ligada al Cártel de Sinaloa, la UIF bloqueó las cuentas de empresas fachada y personas ligadas a dicha persona.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó un operativo de bloqueo de cuentas bancarias contra Edgar "N", alias "El Limones", presunto operador financiero de la célula criminal "Los Cabrera", vinculada al Cártel de Sinaloa, quien fue detenido recientemente.

La medida, que también alcanza a personas de su círculo cercano y varias empresas sospechosas de ser fachadas para lavado de dinero, busca frenar las operaciones de extorsión y fraude que han afectado a víctimas en Durango y otros estados del norte del país.

El congelamiento de cuentas anunciado por el Gabinete de Seguridad incluye al menos 15 cuentas bancarias personales y el bloqueo de cinco empresas registradas en Durango y Sinaloa, presuntamente usadas para triangular recursos provenientes de cobros de piso, secuestros exprés y tráfico de precursores químicos.

"Estas acciones protegen a las víctimas de extorsión y fraude, cortando de raíz el flujo de dinero sucio que fortalece a estas organizaciones criminales", informaron las autoridades mexicanas.

La detención de Edgar “N”, alias “Limones”, en un operativo coordinado entre @SEMAR_mx, @Defensamx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, representa un golpe directo a las redes de extorsión en la región de La Laguna, en Durango y Coahuila. Este resultado,… pic.twitter.com/mhnBrdgWfi — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 10, 2025

"El Limones" es identificado por las autoridades como el jefe de plaza y operador financiero de "Los Cabrera", grupo criminal que opera en la llamada región de la Laguna, que abarca diversos municipios de los estados de Durango y Coahuila.

Tras su detención, el Gabinete de Seguridad informó que "se realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita; tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada".

La aprehensión de Edgar "N" fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien afirmó que esta acción "constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum".

Harfuch añadió que este sujeto "era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas" de "Los Cabrera". "Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico", añadió el Secretario de Seguridad, quien agradeció al Gobierno de Coahuila por la coordinación que llevó a la captura.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

Pedro Haces niega nexos de "El Limones" con la CATEM

Luego de darse a conocer la detención de Edgar "N", alias "El Limones", quien es señalado como el secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el líder de dicha organización, Pedro Haces, afirmó que el detenido "no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM" y recordó que la única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual en "ningún momento establece relación alguna con nuestra organización".

"CATEM es una confederación construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. No vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización. Seguiremos adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días", escribió en redes sociales.

El sindicato que encabeza el morenista Pedro Haces Barba y mano derecha de Ricardo Monreal Ávila, ha sido denunciado en Coahuila, Durango, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua por casos de extorsión.

Medios locales señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, apenas en julio pasado, inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México que viajaron a Ocotlán de Morelos.