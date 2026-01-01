ENTREVISTA ¬ Caída del salario 1982-2018 explica el neoliberalismo: Munguía Corella

Redacción/SinEmbargo

01/01/2026 - 3:33 pm

Las autoridades y los patrones acordaron un incremento de 13% al salario mínimo general, así como un aumento de 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

"La decisión de Salinas y luego Cedillo, y luego Fox, etcétera, es que no suba [el salario mínimo], dicen ‘no, así está muy bien, así abajo, porque queremos competir con los extranjeros y que vengan aquí a México’", comentó Luis Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, respecto a la decisión de los gobiernos neoliberales de no incrementar el salario mínimo de los trabajadores. 

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Luis Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), destacó en entrevista para el programa Los Periodistas, que se transmite de lunes a viernes por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, que con la llegada del neoliberalismo a México también llegó una época, de más o menos 36 años, en los que el salario mínimo no creció, lo que a su vez propició el incremento de la pobreza en el país.

"Ya en el neoliberalismo cuando entra, yo creo, realmente en vigor, o sea, podríamos decir que empieza con de la Madrid, pero ya fuerte, fuerte con Salinas, o sea, Salinas es el epitome del neoliberalismo, toda su ideología y todo su gobierno es así y ahí el salario mínimo ya había perdido el 75 por ciento del poder adquisitivo, cuando llega Salinas ya estaba por los suelos", explicó Munguía Corella.

Y aunque destacó que la crisis que antecedió la entrada a esta etapa no fue un fenómeno que respondió a varios factores, la decisión de no incrementar el salario mínimo sí, dijo, fue una decisión política. "La decisión de Salinas y luego Cedillo, y luego Fox, etcétera, es que no suba, dicen ‘no, así está muy bien, así abajo, porque queremos competir con los extranjeros y que vengan aquí a México’, cosas que ya hemos platicado muchas veces y, entonces, esa es una decisión de política", sostuvo.

Claudia Sheinbaum aseguró que se celebraron los siete años de la 4T en el evento masivo del Zócalo porque se trata de un mismo proyecto que inició con AMLO.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró una gráfica sobre la evolución del salario mínimo en México. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

"Cuando entra Salinas [a la presidencia], ya están los suelos [los salarios], ahí ya es donde toca el piso, el fondo, y su decisión, porque aparte era muy presidencial en esa época, la decisión de él y de Hacienda, no sé, fue ‘ya no, que no suba, porque vamos a abrir el país, vamos a abrirnos al comercio y las recetas de Chicago dicen que si tenemos costos bajos van a venir las inversiones y eso va a ser que crezca el país’", señaló Munguía.

No obstante, enfatizó que el crecimiento económico en el país, con las políticas neoliberales que implementó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, no fue el que se anunció, en cambio la pobreza y desigualdad si aumentó. "Que si va a ser crecimiento equitativo o no, eso no estaba en la mesa, no se hablaba, sólo era crecer y ni siquiera creció tanto, digo, el país, tampoco es como que haya sido la panacea, digo sí hubo crecimiento, pero no tanto y sí hubo este tema claramente de que aumentó la desigualdad y la pobreza", comentó.

"Imagínese nada más 75 por ciento del poder adquisitivo perder tres cuartas partes de lo que ganas, o sea, literal te alcanza para un cuarto de lo que ganabas", recordó el presidente de la Conasami. “Entonces, eso cayó en todo el país, no nada más es el salario mínimo, todos los salarios perdieron poder adquisitivo más o menos parecido, entonces, obviamente aumentó muchísimo la pobreza en ese periodo", agregó Munguía.

En este sentido, subrayó que durante la época priista, el aumento al salario mínimo era una decisión que era tomada por la presidencia en conjunto con los empresarios afines al Gobierno. "El salario mínimo en el tiempo del priismo estaba vinculado a todos y era una decisión, también estaba diseñada así, el corporativismo priista porque el Gobierno tenía este poder de decir si el salario mínimo sube 3 por ciento todos los salarios subían 3 por ciento y era un acuerdo, digamos, estaban ahí todos los empresarios que eran amigos del Gobierno y todos los sindicatos charros que eran amigos del Gobierno y se decidía así, una cúpula pequeña", dijo.

Por ello, destacó que cuando esta remuneración económica presenta un incremento, se trata de una "decisión de voluntad política", como tuvo lugar a la llegada del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el próximo 2026 el salario mínimo presentara un aumento significativo por octavo año consecutivo, como resultado de esta "voluntad política", la cual ha contribuido a que millones de personas salgan de la pobreza.

“Sí, la verdad es una decisión de política pública y también creo que es una decisión de voluntad política, y una mezcla también de factores como la profesionalización de la Conasami, que ha permitido que el salario mínimo haya subido tanto en tan poco tiempo, porque creo, yo pienso siempre esto, o sea, hubo una voluntad muy fuerte de, obviamente, un gobierno qué cree en el salario mínimo, cree que debe subir, cree que va a beneficiar los trabajadores y eso sin duda si no está esa parte no sube tanto el salario mínimo”, subrayo.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Sheinbaum recordó que el salario mínimo había aumentado 135 por ciento desde 2018, un alza histórica. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

