Ahora capturan a 5 personas vinculadas a extorsiones de "Los Cabrera" y "El Limones"

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 11:35 am

El Gabinete de Seguridad informó sobre la captura de 5 personas más ligadas a "Los Cabrera", por extorsiones en Durango y Coahuila, tras la caída de "El Limones".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ligan a jefe de extorsionadores detenido en Durango con CATEM; Pedro Haces lo rechaza

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

UIF pega a "Los Cabrera": bloquea cuentas de círculo y empresas ligadas al "Limones"

Las autoridades capturaron a 5 personas más relacionadas con presuntas extorsiones en Durango y Coahuila ligadas a "Los Cabrera", luego de la caída de uno de sus líderes, Edgar "N", alias "El limones".

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México anunció este jueves que detuvo a cinco personas más ligadas a "Los Cabrera", que presuntamente realizaban  extorsiones a comerciantes y ganaderos en Durango y Coahuila, luego de la caída de Edgar "N", alias "El limones", uno de los líderes de la célula criminal.

Las autoridades "detuvieron a otras cinco personas de esta célula criminal, relacionada con extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región", dio a conocer el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

"En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el Gabinete de Seguridad seguimos trabajando en coordinación para desarticular estructuras criminales vinculadas con este delito y proteger a la población", destacó.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), además del apoyo del gobiernos locales.

"Durante estos operativos se cumplimentaron órdenes de cateo en diferentes inmuebles, tanto en Durango como en el estado de Coahuila, en los cuales se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos", indicó la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch.

El Gabinete suma entonces seis detenciones –incluida la de "El limones"– a estas cinco personas, lo que "permitió debilitar la estructura delictiva relacionada con delitos de extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango, así como con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región de la Laguna, además de lavado de dinero".

El miércoles, García Harfuch confirmó la detención de Edgar "N", alias "El limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera" y secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna, tras un operativo desarrollado en Durango.

Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera" y secretario de organización de la CATEM. Foto: SSPC
Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera" y secretario de organización de la CATEM. Foto: SSPC. Foto: X @OHarfuch

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que el detenido era investigado por presuntas actividades de extorsión contra comerciantes y ganaderos, así como por supuestamente operar las finanzas de la organización criminal. De acuerdo con medios locales, el imputado compaginaba su actividad criminal con su posición sindical, en la que presumía vínculos con políticos y mandos militares, los cuales le habían dado la oportunidad de operar y expandir la influencia de su grupo delictivo.

De acuerdo con las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) señaló que detectó movimientos financieros irregulares relacionados con extorsión y fraude, lo que permitió fortalecer el caso en contra del presunto implicado y el grupo de "Los Cabrera".

La dependencia precisó que, con información del CNI, se identificó la operación de una célula delictiva dedicada a amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos, por lo que se presentaron datos de prueba ante un Juez de Control, quien autorizó órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Como resultado, las autoridades desplegaron acciones coordinadas en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar "N", señalado como jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal. El sujeto fue asegurado en la ciudad de Durango.

Pedro Haces niega que "El Limones" pertenezca a la CATEM

Luego de darse a conocer la detención de Edgar "N", alias "El Limones", el líder de la CATEM y Diputado Federal, Pedro Haces, afirmó que el detenido "no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM" y recordó que la única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual en "ningún momento establece relación alguna con nuestra organización".

"CATEM es una confederación construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. No vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización. Seguiremos adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días", escribió en redes sociales.

El sindicato que encabeza el morenista Pedro Haces Barba y mano derecha de Ricardo Monreal Ávila, ha sido denunciado en Coahuila, Durango, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua por casos de extorsión.

Medios locales señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, apenas en julio pasado, inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México que viajaron a Ocotlán de Morelos.

Por otro lado, en Veracruz, el empresario chatarrero Ernesto Hernández García, de Las Choapas, denunció que fue secuestrado y extorsionado por el líder de la CATEM en ese municipio, Juan Bautista, y por Pedro Olmos, quienes primero le exigieron una “cuota” de 50 mil pesos y luego lo levantaron para pedirle dos millones de pesos.

Hernández relató que fue golpeado, posteriormente liberado, y que debió salir de Veracruz por seguridad. Las investigaciones de la Fiscalía estatal no han mostrado avances.

FGR asegura oficinas de CATEM durante captura de "El limones"

Lo cierto es que la FGR aseguró el miércoles las oficinas de la CATEM tras realizar un cateo en el sitio, luego de que por la mañana el Gobierno federal confirmara la detención de Edgar "N", alias “El limones”.

De acuerdo a los primeros reportes, el cateo a las oficinas de CATEM ocurrió en la madrugada del miércoles y concluyó alrededor de las 14:40 horas, en un inmueble ubicado en la calle 20 de Noviembre de Centro de Gómez Palacio, mientras de manera simultánea se realizaban los operativos en la ciudad de Durango para detener al presunto criminal, quien sería secretario de organización de la CATEM.

De igual manera, un inmueble frente a las oficinas también fue asegurado. Luego de esto, fueron pegadas notificaciones de aviso de aseguramiento. El aseguramiento de las oficinas de la CATEM en Durango se da como parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-DGO/0000492/2025.

UIF bloquea cuentas de "Los Cabrera"

Este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó un operativo de bloqueo de cuentas bancarias contra Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones", presunto operador financiero de la célula criminal "Los Cabrera", vinculada al Cártel de Sinaloa, quien fue detenido recientemente.

La medida, que también alcanza a personas de su círculo cercano y varias empresas sospechosas de ser fachadas para lavado de dinero, busca frenar las operaciones de extorsión y fraude que han afectado a víctimas en Durango y otros estados del norte del país.

El congelamiento de cuentas anunciado por el Gabinete de Seguridad incluye al menos 15 cuentas bancarias personales y el bloqueo de cinco empresas registradas en Durango y Sinaloa, presuntamente usadas para triangular recursos provenientes de cobros de piso, secuestros exprés y tráfico de precursores químicos.

"Estas acciones protegen a las víctimas de extorsión y fraude, cortando de raíz el flujo de dinero sucio que fortalece a estas organizaciones criminales", informaron las autoridades mexicanas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

+ Sección

Galileo

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El éxito educativo y los trastornos adictivos comparten factores genéticos.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
2

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

EU roba barco petrolero de Venezuela.
3

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx) ordenó recuperar un inmueble en la México-Toluca que era ocupado como albergue de animales.
4

TSJ-CdMx da albergue en la México-Toluca a fundación de CdMx; ordena cuidar animales

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
5

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

El Gabinete de Seguridad informó sobre la captura de 5 personas más ligadas a "Los Cabrera", por extorsiones en Durango y Coahuila, tras la caída de "El Limones".
6

Ahora capturan a 5 personas vinculadas a extorsiones de "Los Cabrera" y "El Limones"

Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP
7

Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP

La UIF bloquea cuentas de empresas fachada y personas ligadas a "El Limones"
8

UIF pega a "Los Cabrera": bloquea cuentas de círculo y empresas ligadas al "Limones"

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
9

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
10

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
11

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

12

La batalla cultural

productos chinos
13

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
14

Aguilar da informe a 100 días de la nueva SCJN; denuncia soberbia y lentitud de Piña

Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera" y secretario de organización de la CATEM. Foto: SSPC
15

Ligan a jefe de extorsionadores detenido en Durango con CATEM; Pedro Haces lo rechaza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
1

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

El Gabinete de Seguridad informó sobre la captura de 5 personas más ligadas a "Los Cabrera", por extorsiones en Durango y Coahuila, tras la caída de "El Limones".
2

Ahora capturan a 5 personas vinculadas a extorsiones de "Los Cabrera" y "El Limones"

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
3

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

La UIF bloquea cuentas de empresas fachada y personas ligadas a "El Limones"
4

UIF pega a "Los Cabrera": bloquea cuentas de círculo y empresas ligadas al "Limones"

El número de víctimas mortales que dejó la explosión de un vehículo frente a instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, se elevó a seis.
5

La Fiscalía de Michoacán reporta que ya son 6 los muertos por explosión en Coahuayana

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay voluntad de cumplir con el Tratado de agua, pero Trump y EU deben reconocer que hubo sequías en los últimos años. Ya ultiman un acuerdo.
6

"Hay avances" con EU sobre Tratado de Aguas: Claudia; pide reconocer que hubo sequía

Una aplicación de apoyo para la comunidad migrante en Estados Unidos (EU) fue diseñada y lanzada por varias organizaciones defensoras: se trata de ALMA.
7

¿Cómo funciona ALMA, aplicación que alerta a tus contactos si eres detenido por ICE?

Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP
8

Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
9

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Lista de lo más buscado en Google
10

Paquita la del Barrio, Emilia Pérez y Labubu entre lo más buscado de Google este 2025

María Corina Machado reaparece en Oslo, tras 11 meses de clandestinidad.
11

Corina reaparece en Oslo tras recibir Nobel de la Paz que dedicó al pueblo venezolano

Senado avala reforma que prohíbe la venta de vapeadores.
12

Senado aprueba Ley General de Salud que prohíbe la producción y venta de vapeadores