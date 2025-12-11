Ahora capturan a 5 personas vinculadas a extorsiones de "Los Cabrera" y "El Limones"

Las autoridades capturaron a 5 personas más relacionadas con presuntas extorsiones en Durango y Coahuila ligadas a "Los Cabrera", luego de la caída de uno de sus líderes, Edgar "N", alias "El limones".

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México anunció este jueves que detuvo a cinco personas más ligadas a "Los Cabrera", que presuntamente realizaban extorsiones a comerciantes y ganaderos en Durango y Coahuila, luego de la caída de Edgar "N", alias "El limones", uno de los líderes de la célula criminal.

Las autoridades "detuvieron a otras cinco personas de esta célula criminal, relacionada con extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región", dio a conocer el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

"En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el Gabinete de Seguridad seguimos trabajando en coordinación para desarticular estructuras criminales vinculadas con este delito y proteger a la población", destacó.

En continuidad a los cateos realizados en Durango y Coahuila, donde fue detenido Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @Defensamx1, @SSPCMexico y el Centro Nacional de… pic.twitter.com/scmlyp0xtA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 11, 2025

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), además del apoyo del gobiernos locales.

"Durante estos operativos se cumplimentaron órdenes de cateo en diferentes inmuebles, tanto en Durango como en el estado de Coahuila, en los cuales se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos", indicó la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch.

El Gabinete suma entonces seis detenciones –incluida la de "El limones"– a estas cinco personas, lo que "permitió debilitar la estructura delictiva relacionada con delitos de extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango, así como con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región de la Laguna, además de lavado de dinero".

El miércoles, García Harfuch confirmó la detención de Edgar "N", alias "El limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera" y secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna, tras un operativo desarrollado en Durango.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que el detenido era investigado por presuntas actividades de extorsión contra comerciantes y ganaderos, así como por supuestamente operar las finanzas de la organización criminal. De acuerdo con medios locales, el imputado compaginaba su actividad criminal con su posición sindical, en la que presumía vínculos con políticos y mandos militares, los cuales le habían dado la oportunidad de operar y expandir la influencia de su grupo delictivo.

De acuerdo con las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) señaló que detectó movimientos financieros irregulares relacionados con extorsión y fraude, lo que permitió fortalecer el caso en contra del presunto implicado y el grupo de "Los Cabrera".

La dependencia precisó que, con información del CNI, se identificó la operación de una célula delictiva dedicada a amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos, por lo que se presentaron datos de prueba ante un Juez de Control, quien autorizó órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Como resultado, las autoridades desplegaron acciones coordinadas en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar "N", señalado como jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal. El sujeto fue asegurado en la ciudad de Durango.

Pedro Haces niega que "El Limones" pertenezca a la CATEM

Luego de darse a conocer la detención de Edgar "N", alias "El Limones", el líder de la CATEM y Diputado Federal, Pedro Haces, afirmó que el detenido "no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM" y recordó que la única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual en "ningún momento establece relación alguna con nuestra organización".

"CATEM es una confederación construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. No vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización. Seguiremos adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días", escribió en redes sociales.

El sindicato que encabeza el morenista Pedro Haces Barba y mano derecha de Ricardo Monreal Ávila, ha sido denunciado en Coahuila, Durango, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua por casos de extorsión.

Medios locales señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, apenas en julio pasado, inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México que viajaron a Ocotlán de Morelos.

Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro: Edgar “N”, alias “Limones” no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM.

La única información oficial es la emitida por la @SSPCMexico, y en ningún momento establece relación alguna con nuestra… pic.twitter.com/nu3AgwnL0h — Pedro Haces (@PedrohacesO) December 10, 2025

Por otro lado, en Veracruz, el empresario chatarrero Ernesto Hernández García, de Las Choapas, denunció que fue secuestrado y extorsionado por el líder de la CATEM en ese municipio, Juan Bautista, y por Pedro Olmos, quienes primero le exigieron una “cuota” de 50 mil pesos y luego lo levantaron para pedirle dos millones de pesos.

Hernández relató que fue golpeado, posteriormente liberado, y que debió salir de Veracruz por seguridad. Las investigaciones de la Fiscalía estatal no han mostrado avances.

FGR asegura oficinas de CATEM durante captura de "El limones"

Lo cierto es que la FGR aseguró el miércoles las oficinas de la CATEM tras realizar un cateo en el sitio, luego de que por la mañana el Gobierno federal confirmara la detención de Edgar "N", alias “El limones”.

De acuerdo a los primeros reportes, el cateo a las oficinas de CATEM ocurrió en la madrugada del miércoles y concluyó alrededor de las 14:40 horas, en un inmueble ubicado en la calle 20 de Noviembre de Centro de Gómez Palacio, mientras de manera simultánea se realizaban los operativos en la ciudad de Durango para detener al presunto criminal, quien sería secretario de organización de la CATEM.

De igual manera, un inmueble frente a las oficinas también fue asegurado. Luego de esto, fueron pegadas notificaciones de aviso de aseguramiento. El aseguramiento de las oficinas de la CATEM en Durango se da como parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-DGO/0000492/2025.

La detención de Edgar “N”, alias “Limones”, en un operativo coordinado entre @SEMAR_mx, @Defensamx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, representa un golpe directo a las redes de extorsión en la región de La Laguna, en Durango y Coahuila. Este resultado,… pic.twitter.com/mhnBrdgWfi — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 10, 2025

UIF bloquea cuentas de "Los Cabrera"

Este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó un operativo de bloqueo de cuentas bancarias contra Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones", presunto operador financiero de la célula criminal "Los Cabrera", vinculada al Cártel de Sinaloa, quien fue detenido recientemente.

La medida, que también alcanza a personas de su círculo cercano y varias empresas sospechosas de ser fachadas para lavado de dinero, busca frenar las operaciones de extorsión y fraude que han afectado a víctimas en Durango y otros estados del norte del país.

El congelamiento de cuentas anunciado por el Gabinete de Seguridad incluye al menos 15 cuentas bancarias personales y el bloqueo de cinco empresas registradas en Durango y Sinaloa, presuntamente usadas para triangular recursos provenientes de cobros de piso, secuestros exprés y tráfico de precursores químicos.

"Estas acciones protegen a las víctimas de extorsión y fraude, cortando de raíz el flujo de dinero sucio que fortalece a estas organizaciones criminales", informaron las autoridades mexicanas.