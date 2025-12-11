Harfuch anuncia Acuerdo Nacional contra la Extorsión. ¿Qué acciones contempla?

Con el objetivo de endurecer el combate a uno de los delitos de mayor impacto en México, el Gobierno federal anunció el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, que establece una armonización legislativa en los estados y el fortalecimiento del 089.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México anunció hoy el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, el cual tiene como objetivo fortalecer la lucha contra uno de los delitos de mayor impacto en el país.

El Acuerdo fue anunciado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se celebró este jueves en Palacio Nacional.

En el evento, Harfuch señaló que esta acción responde a que la extorsión es uno de los delitos que más preocupa a los sectores productivos del país y a la población en general, lo cual llevó a que se implementara la Estrategia Nacional contra la Extorsión desde julio del presente año. Con ella, se han realizado más de 600 detenciones.

Para continuar con el combate a dicha problemática, el Secretario de Seguridad presentó este nuevo "paso decisivo" y explicó que el Acuerdo "establece la armonización legislativa en los estados", así como la "creación de áreas especializadas en las fiscalías" o su fortalecimiento, en caso de que ya existan.

Otras de las acciones que forman parte del Acuerdo Nacional contra la Extorsión, añadió el titular de la SSPC, incluyen "el fortalecimiento de la operación del 089, y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito".

Durante su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, García Harfuch indicó que con la aplicación del Acuerdo se busca dar "mayor certidumbre" a las víctimas de extorsión y consolidar un "enfoque nacional" que permita a las entidades del país "actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes".

#SSPC I Desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la #Extorsión, el pasado 6 de julio por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas en el 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 11, 2025

Extorsión, único delito de alto impacto al alza

El anuncio del Acuerdo Nacional contra la Extorsión se da apenas unos días después de que el Gobierno de México presentara un informe sobre los delitos de alto impacto en México, los cuales han presentado una disminución considerable durante la actual Administración, excepto la extorsión, que ha ido al alza.

De acuerdo con el reporte que se dio conocer el 9 de diciembre, la extorsión tuvo un incremento de 23.1 por ciento. No obstante, desde julio, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las denuncias se redujeron en 20 por ciento, gracias a la atención en tiempo real y a la intervención de líneas de denuncia anónima.

Ante ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que es el delito con mayor incremento y resaltó que, tras la aprobación de una Ley que permite perseguirlo de oficio, se reuniría con los gobernadores para homologarla en todo el país y así reducir de manera coordinada un delito que afecta directamente a la ciudadanía.