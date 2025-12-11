Emiliano Pérez Grovas Zapiain Gana el Premio Mauricio Achar con "Demasiado al Norte"

El jurado destacó el "manejo sólido del narrador, poco fiable" y la "extranjería del mundo" como temas centrales de la novela de Emiliano Pérez Grovas Zapiain que explora la desconexión emocional y el malestar social a través de una historia ambientada en el norte, donde el protagonista, aburrido, comienza a sospechar de la discapacidad de su compañero de piso.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– La novela Demasiado al norte, escrita bajo el seudónimo de Ignacio Riviero por el autor Emiliano Pérez Grovas Zapiain, ha sido la ganadora de la onceava edición del Premio Mauricio Achar Random House.

La lectura del acta del jurado, integrado por Brenda Navarro, Sylvia Aguilar Zéleny —quien se abstuvo de votar por conocer al autor— y Julián Herbert, resaltó que la novela "muestra la extranjería del mundo y el malestar social de la desconexión emocional del individuo en la actualidad."

Asimismo, subrayó su "manejo sólido del narrador, poco fiable y una voz convincente que se acerca a un padecimiento mental no enunciado," explorando la enfermedad "a través de lo genealógico" con una atmósfera que utiliza "el frío y la impersonalidad arquitectónica como catalizadores de un humor absurdo”.

La escritora Brenda Navarro explicó que el premio busca ofrecer a los lectores "la promesa de un libro que sea capaz de encontrar dónde poner el dedo en la llaga y además mirar a la a los lectores sin subestimarlos". En este sentido, agregó que la novela "nos invita a mirar este mal que nos ata como sociedad actualmente, la extranjería en nuestro propio hogar, espacio y además de sentirnos incapaces poder conectar los unos con los otros en la búsqueda del sueño del norte que nos está aniquilando a todos."

Por su parte, el escritor Julián Herbert elogió la lectura metafórica que propone el texto: "A la noción del sur global responde con una lectura metafórica de un norte global", refiriéndose a una "ecualización de un mundo frío, distante." Herbert concluyó que la apuesta del premio siempre ha sido "buscar no lo que está establecido en la literatura contemporánea, sino hacia dónde apuesta la literatura contemporánea y de ser posible llegar a cierto margen y traerlo a una luz mayor”.

“Esta novela ocupa de algún modo ese sitio”, sentenció.

El ganador, Emiliano Pérez Grovas Zapiain explicó que su novela es "básicamente sobre una persona que va a acompañar a su pareja a un lugar en el norte que no se menciona," y que "no tiene mucho que hacer, está aburrida y tiene un un roomie que está en silla de ruedas."

“Y entonces un día en la noche sin querer le abre la puerta al roomie, cree que lo vio hacer pipí parado, entonces empieza a sospechar que que está fingiendo su discapacidad. Y a partir de ahí empiezan a entrar otros elementos. Son historias, bueno, capítulos cortos que reflexionan distintas partes de estar en una ciudad extranjera. Y en la segunda parte hay una especie de misterio que tiene que ver con el pasado del personaje”.

Sobre el detonante de la historia, el autor reveló que surgió de una experiencia personal durante tres meses en Toronto, donde su esposa trabajaba todo el día y él "no tuvo nada que hacer." Recordó que la idea inicial fue un cuento sobre una persona en una ciudad extranjera que quiere ir a unas canchas de pádel y "siempre que intentaba llegar a las canchas, este, por alguna razón u otra no lo lograba."

Finalmente, al ser cuestionado sobre lo que espera que los lectores sientan, Pérez Grobas Zapiaín fue directo: "En un nivel más básico, creo que lo que esperaría es como que me entiendan. Que entiendan cómo es la experiencia. Y que y que y que vean y que puedan ver el mundo como yo lo veía."