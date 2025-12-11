Emiliano Pérez Grovas Zapiain Gana el Premio Mauricio Achar con "Demasiado al Norte"

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 2:01 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

Periodista narra la historia de "cocineros" de droga mexicanos detenidos en Europa

ENTREVISTA ¬ El humor resuelve las contradicciones de la vida: José Casas-Alatriste

El jurado destacó el "manejo sólido del narrador, poco fiable" y la "extranjería del mundo" como temas centrales de la novela de Emiliano Pérez Grovas Zapiain que explora la desconexión emocional y el malestar social a través de una historia ambientada en el norte, donde el protagonista, aburrido, comienza a sospechar de la discapacidad de su compañero de piso.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– La novela Demasiado al norte, escrita bajo el seudónimo de Ignacio Riviero por el autor Emiliano Pérez Grovas Zapiain, ha sido la ganadora de la onceava edición del Premio Mauricio Achar Random House.

La lectura del acta del jurado, integrado por Brenda Navarro, Sylvia Aguilar Zéleny —quien se abstuvo de votar por conocer al autor— y Julián Herbert, resaltó que la novela "muestra la extranjería del mundo y el malestar social de la desconexión emocional del individuo en la actualidad."

Asimismo, subrayó su "manejo sólido del narrador, poco fiable y una voz convincente que se acerca a un padecimiento mental no enunciado," explorando la enfermedad "a través de lo genealógico" con una atmósfera que utiliza "el frío y la impersonalidad arquitectónica como catalizadores de un humor absurdo”.

La escritora Brenda Navarro explicó que el premio busca ofrecer a los lectores "la promesa de un libro que sea capaz de encontrar dónde poner el dedo en la llaga y además mirar a la a los lectores sin subestimarlos". En este sentido, agregó que la novela "nos invita a mirar este mal que nos ata como sociedad actualmente, la extranjería en nuestro propio hogar, espacio y además de sentirnos incapaces poder conectar los unos con los otros en la búsqueda del sueño del norte que nos está aniquilando a todos."

Por su parte, el escritor Julián Herbert elogió la lectura metafórica que propone el texto: "A la noción del sur global responde con una lectura metafórica de un norte global", refiriéndose a una "ecualización de un mundo frío, distante." Herbert concluyó que la apuesta del premio siempre ha sido "buscar no lo que está establecido en la literatura contemporánea, sino hacia dónde apuesta la literatura contemporánea y de ser posible llegar a cierto margen y traerlo a una luz mayor”.

“Esta novela ocupa de algún modo ese sitio”, sentenció.

El ganador, Emiliano Pérez Grovas Zapiain explicó que su novela es "básicamente sobre una persona que va a acompañar a su pareja a un lugar en el norte que no se menciona," y que "no tiene mucho que hacer, está aburrida y tiene un un roomie que está en silla de ruedas."

“Y entonces un día en la noche sin querer le abre la puerta al roomie, cree que lo vio hacer pipí parado, entonces empieza a sospechar que que está fingiendo su discapacidad. Y a partir de ahí empiezan a entrar otros elementos. Son historias, bueno, capítulos cortos que reflexionan distintas partes de estar en una ciudad extranjera. Y en la segunda parte hay una especie de misterio que tiene que ver con el pasado del personaje”.

 

Sobre el detonante de la historia, el autor reveló que surgió de una experiencia personal durante tres meses en Toronto, donde su esposa trabajaba todo el día y él "no tuvo nada que hacer." Recordó que la idea inicial fue un cuento sobre una persona en una ciudad extranjera que quiere ir a unas canchas de pádel y "siempre que intentaba llegar a las canchas, este, por alguna razón u otra no lo lograba."

Finalmente, al ser cuestionado sobre lo que espera que los lectores sientan, Pérez Grobas Zapiaín fue directo: "En un nivel más básico, creo que lo que esperaría es como que me entiendan. Que entiendan cómo es la experiencia. Y que y que y que vean y que puedan ver el mundo como yo lo veía."

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

La violencia que no se menciona (y sí existe)

"El tema es que México lleva casi 20 años con esta violencia contra periodistas. Parece que el...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
1

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
3

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

4

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
5

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
7

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

8

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Pedro Haces
9

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
10

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
11

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
12

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

Morena
13

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La Firma
14

El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
15

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Nuevo frente frío 21 traerá heladas y lluvias este fin de semana. Aquí los detalles

2

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

La Firma
3

El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
4

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

Sheinbaum conversó con León XIV por teléfono y lo invitó a visitar México.
5

Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México; conversan por el Día de la Virgen

Semana Nacional de Vacunación: México alcanza el 85 por ciento de la meta.
6

Salud descarta "supergripe" en México: no hay casos de variante K de influenza AH3N2

7

Este fin de semana llega con teatro, danza, Cheems y hasta una jornada medieval

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
8

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

La SSC-CdMx detiene a 16 personas en por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny.
9

La SSC detiene a 16 personas por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
10

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

11

Fuga en ducto de Pemex provoca movilización en Tula, Hidalgo; evacuan 20 viviendas

Los encargados del Refugio Franciscano, que durante casi 50 años ha albergado a perros y gatos abandonados o maltratados, fueron desalojados este jueves.
12

Autoridades desalojan refugio en CdMx; dejan a más de mil perros y gatos en la calle