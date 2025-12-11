Trump aumenta presión sobre Maduro con sanciones a sus sobrinos y seis petroleras

La Casa Blanca informó que el barco petrolero incautado ayer frente a las costas de Venezuela se dirigirá hacia un puerto estadounidense para que su petróleo sea requisado.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, impuso este jueves nuevas sanciones a tres sobrinos del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a un empresario cercano al mandatario y a seis empresas que transportan petróleo venezolano.

"Nicolas Maduro y sus asociados criminales en Venezuela están inundando a Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense", dijo Bessent en una declaración escrita obtenida por Axios.

Las nuevas sanciones, que serán anunciadas en próximas horas por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, son la más reciente forma de presión de Trump sobre Maduro, a quien la administración ha acusado de liderar una organización terrorista del narcotráfico.

Dichas sanciones impedirán que una persona o entidad utilice instituciones o empresas financieras de los Estados Unidos, incluidas las tarjetas de crédito. También prohíben a las empresas estadounidenses vender productos directamente a personas o empresas sancionadas. El Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó las sanciones.

Thanks to @POTUS' leadership, the U.S. is holding accountable Maduro's narco-nephews and @USTreasury is sanctioning them for their illicit activities that hurt Americans and destabilize our entire region. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 11, 2025

Esto ocurre un día después de que Estados Unidos secuestrara un buque que transportaba petróleo crudo venezolano con la excusa de que estaba en la lista de sanciones de "nacionales especialmente designados (SDN, por sus siglas en inglés)" del Departamento del Tesoro.

¿Qué pasará con el barco incautado por Estados Unidos?

El barco petrolero incautado frente a las costas de Venezuela se dirigirá hacia un puerto estadounidense para que su petróleo sea requisado, informó este miércoles la Casa Blanca.

"El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido", declaró, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, en una rueda de prensa.

De acuerdo con Leavitt, el petrolero está actualmente pasando por "un proceso de decomiso" y Estados Unidos tiene un equipo de investigación a bordo que está interrogando a la tripulación.

La operación militar se llevó a cabo de manera conjunta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Guerra y la Guardia Costera, precisó.

Leavitt insistió en que se trata de un "buque fantasma" que había sido sancionado por EU por haber transportado petróleo iraní para el mercado negro.

Trump niega preocupación por relación Maduro-Putin

Leavitt negó que al Presidente Donald Trump le preocupe la relación entre Nicolás Maduro, y el Presidente de Rusia Vladimir Putin, quienes mantuvieron una llamada telefónica este jueves para reafirmar el carácter “sólido” de su vínculo.

"No creo que eso preocupe en absoluto al Presidente. Dejaré que él hable sobre ello”, zanjó la portavoz, quien descartó que Trump haya hablado con su homólogo ruso tras su llamada con el venezolano.

Putin, manifestó este jueves a Nicolás Maduro su apoyo frente a las “crecientes presiones externas” que enfrenta Venezuela, en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos (EU), la confiscación de un buque petrolero venezolano y acciones militares en el Caribe.

La conversación, confirmada por Moscú y Caracas, se produjo mientras la Casa Blanca insiste en que Maduro abandone el poder. De acuerdo con fuentes estadounidenses, Donald Trump planteó un ultimátum en una llamada reciente con el mandatario venezolano, advirtiendo que continuará “destruyendo barcos” y elevando la presión.

Putin reafirmó el respaldo político, diplomático y económico de Rusia a Venezuela, y resaltó que el pueblo venezolano “merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”. El Kremlin añadió que ambos líderes impulsarán proyectos conjuntos en economía, comercio y energía.