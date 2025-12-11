La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

El Ministerio Público Federal condenó a dos exfuncionarios a cubrir el 62.8 millones de pesos por las irregularidades encontradas en "La Estafa Maestra".

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este jueves la reparación del daño por 62 millones 877 mil 192 pesos a favor del Estado mexicano, en un asunto relacionado con irregularidades administrativas vinculadas al caso conocido como “La Estafa Maestra”.

Por medio de un comunicado, la autoridad federal informó que Ricardo “M” y José “M”, quienes se desempeñaban como director general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDSOL) y rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, respectivamente, firmaron un convenio en el que se detectaron irregularidades, ya que no se aseguraron condiciones favorables para el Estado en materia de precio, calidad y oportunidad.

Asimismo, la dependencia explicó que la universidad subcontrató la totalidad de los servicios pactados con la institución federal a un costo menor, lo que generó un daño a la hacienda pública por el monto señalado.

#FGRInforma | #FGR obtuvo reparación del daño a favor del Estado Mexicano, por más de 62.8 millones de pesos, en contra de Ricardo “M” y José “M”, responsables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. 1/3 pic.twitter.com/t1y5bR700P — FGR México (@FGRMexico) December 11, 2025

Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas, a quienes se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados.

¿En qué consistió "La Estafa Maestra"

El caso surgió a raíz del reportaje "La Estafa Maestra", el cual expuso uno de los esquemas de desvío de recursos públicos más significativos de las últimas décadas en México. En este, se reveló que 11 dependencias federales, entre ellas Sedesol y Pemex, utilizaron 128 empresas fantasma para desviar más de tres mil 433 millones de pesos del erario público.

De acuerdo con el reportaje, el mecanismo operaba mediante convenios con seis universidades públicas, que fungían como intermediarias en la contratación de servicios que, en numerosos casos, no se ejecutaban o se realizaban de manera deficiente.

La Auditoría Superior de la Federación, al revisar la Cuenta Pública de 2013 y 2014, detectó irregularidades que evidenciaron la triangulación de recursos a través de estas instituciones académicas. Según la investigación, las universidades recibían comisiones millonarias por gestionar contratos que terminaban en empresas sin capacidad operativa, sin domicilio verificable o directamente inexistentes.

A raíz de ello, el esquema fue catalogado como un “fraude millonario” por el entonces auditor Juan Manuel Portal, al retomar los hallazgos documentados por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

En el caso de La Estafa Maestra, Rosario Robles fue una de las responsables en ser vinculada a proceso por ejercicio ilícito del servicio público, aunque inicialmente enfrentó prisión preventiva, su causa fue resuelta y quedó en libertad sin una condena definitiva.

Otros personajes relacionados, como Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes, así como diversos directivos de universidades y representantes de empresas fantasma, fueron investigados y en algunos casos procesados. Sin embargo, la mayoría de los señalados no ha recibido sentencias ni enfrenta procesos judiciales de relevancia, pese a la magnitud del desvío de recursos documentado.