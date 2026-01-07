#Anuario2025 ¬ Gobernadores en la mira: Adán, los Duarte, Cabeza, Alfaro, Evelyn...

Dulce Olvera

06/01/2026 - 7:05 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#Anuario2025 ¬ 10 años de tsunami: el PRIAN implosionó y Morena tomó el poder total

#Anuario2025 ¬ El PRD llevó a la izquierda a la cima... y de ahí cayó como piedra

#Anuario2025 ¬ De la derecha a la izquierda, de Fox a Sheinbaum: 25 años de cambios

En 2025 gobernadores y exgobernadores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, incluso algunos desde la cárcel, estuvieron bajo el reflector por casos de presunta corrupción, posibles vínculos con el narco, abuso de poder o impunidad, casos que seguirán en desarrollo este año nuevo 2026. Es el caso de estos diez gobernadores y exgobernadores.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).–  Diez gobernadores y exgobernadores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano enfrentaron este 2025  acusaciones de corrupción, posibles nexos con el crimen organizado, abuso de poder e impunidad, con casos que se extenderán hasta 2026.

Entre las figuras de Morena, Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual Senador, fue el más señalado debido a las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y, principalmente, por la detención de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad, vinculado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Macedonio, fue criticada por promover un evento de Coca-Cola y por rendir homenaje a un exgobernador priista acusado de graves violaciones a derechos humanos.

Los exgobernadores del PRI, César Duarte Jáquez (Chihuahua) y Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), continuaron siendo símbolos de la corrupción. César Duarte fue reaprehendido por delitos de peculado y lavado de dinero relacionados con la "Operación Zafiro", que involucró el desvío de miles de millones de pesos. Javier Duarte, quien sigue preso, fue objeto de una nueva acusación por desvío de 10 millones de pesos para programas de salud y se le negó la libertad anticipada, además de revelarse los múltiples privilegios de los que gozaba en prisión, como acceso a internet y bebidas alcohólicas.

Otros mandatarios en activo también estuvieron en el ojo del huracán. La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), tuvo su visa estadounidense revocada, un hecho que reportes periodísticos vincularon a una presunta investigación sobre su exesposo, de quien se divorció meses después. Rubén Rocha Moya (Morena, Sinaloa) negó rotundamente cualquier relación con el Cártel de Sinaloa, mientras que Ricardo Gallardo Cardona (Verde, San Luis Potosí) fue acusado de promover la candidatura de su esposa a la gubernatura en 2027, desafiando la prohibición de nepotismo. Finalmente, Samuel García (Movimiento Ciudadano, Nuevo León) fue señalado, junto a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, por gastar millones de pesos en redes sociales para publicitar su gestión y sus aspiraciones políticas.

Cerrando la lista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN, ex-Tamaulipas) es investigado por delincuencia organizada, lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos (huachicol), con la Suprema Corte revisando la orden de aprehensión en su contra. Por último, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano, ex-Jalisco) culminó su mandato entre crisis de desapariciones y señalamientos de endeudamiento, para luego anunciar su nuevo rol como auxiliar técnico en un club de fútbol en España. La situación legal y política de estos diez personajes continuará desarrollándose a lo largo del año nuevo, manteniendo el reflector sobre la clase política mexicana.

Adán Augusto López (Morena), Gobernador Tabasco (2019-2021)

El coordinador de Morena en el Senado Adán Augusto López Hernández –con inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales– fue el exgobernador que estuvo más bajo el reflector en 2025 por quién fue Secretario de Seguridad durante su mandato en Tabasco de 2019 al 2021: Hernán Bermúdez Requena, sobre quien giraba una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

En septiembre pasado fue detenido en Paraguay señalado de ser el jefe de "La Barredora", una célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación relacionada con extorsión y robo de hidrocarburos en la entidad petrolera.

Desde 2006 había alertas sobre la carrera delictiva de “El Abuelo” en textos periodísticos, testimonios e incluso documentos de inteligencia militar filtrados por Guacamayaleaks en 2022. Pero el Senador Adán Augusto –que atribuye su patrimonio a su carrera política y de notaría– dijo que ninguna autoridad le notificó al respecto y la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas del presunto nexo entre ambos.

Hernán Bermúdez Requena fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco por Adán Augusto López. Foto: Gobierno de Tabasco

"Cuando Adán Augusto fue Gobernador de Tabasco, los delitos, hasta que él deja el Gobierno del estado, disminuyen todos. De un periodo en Tabasco de un alza en delitos, antes del 2018. Cuando llega él, hay una disminución. Después él llega a la Secretaría de Gobernación, entra [a la gubernatura] Carlos Merino, siguen bajando, y luego hay un periodo donde empiezan a subir los delitos. Aquí lo hemos dicho, el propio Presidente [Andrés Manuel] López Obrador pidió la destitución de esta persona [Bermúdez Requena] en diciembre de 2023. En 2024 se le destituye. Y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones", explicó la Presidenta Sheinbaum en la conferencia matutina del 1 de octubre.

Y agregó desde Palacio Nacional: "Si hay una prueba, en el caso de Adán, o cualquier otro caso, de alguna gente de Morena que esté involucrado en algún caso ilícito, tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía".

A la par de ello, la evolución patrimonial que ha reportado Adán Augusto López Hernández de 2019, cuando asumió como Gobernador de Tabasco, a 2025 como Senador de la República, está plagada de inconsistencias y contradicciones. En 2021, cuando asumió el cargo de Secretario de Gobernación, ocultó toda la información respecto a bienes muebles y volvió a reportar los mismos tres vehículos que dijo tener al inicio de su gestión estatal. La Unidad de Datos reportó cómo el Senador dijo que en 2023 tuvo ingresos por más de 22 millones de pesos, y en 2024 otros más de 24 millones. Esto suma 47 millones 166 mil pesos (sin considerar impuestos), una diferencia de 31 millones respecto a los 78 millones que aceptó haber recibido de  empresas privadas por trabajos de notaría.

En este fin de año, el legislador millonario regaló cientos de libros del expresidente López Obrador a los 67 senadores morenistas sin aclarar cuánto le costó el gesto.

César Duarte (PRI), Gobernador Chihuahua (2010-2016)

César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua, culminó el año reaprehendido ahora en el Altiplano, Estado de México. Estaba en libertad condicional (incluso se le vio leyendo poesía, bailando y dando ruedas de prensa). Luego de permanecer prófugo desde 2016, fue detenido en 2020 y extraditado desde Estados Unidos en junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, la "Operación Zafiro" involucró desvíos de miles de millones de pesos para el pago de campañas electorales nacionales y estatales del PRI; sobornos a políticos, empresarios, periodistas y líderes religiosos; y hasta para la compra de bienes que aumentaron el patrimonio del exgobernador y de su familia, incluyendo la silla donde se sentó el Papa Francisco en su visita a Ciudad Juárez.

César Duarte baila durante su libertad condicional en Chihuahua, entidad gobernada por la panista Maru Campos. Foto: Capturas de pantalla.

Pero a nivel federal, la Fiscal General Ernestina Godoy estrenó su mandato cumpliendo una orden de aprehensión emitida desde mayo de 2024 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Además de que la Conagua lo señaló como uno de los acaparadores de agua de Chihuahua en su rancho en Balleza, la autoridad federal le imputa también el desvío de más de 96 millones de pesos entre 2011 y 2014.

La Fiscalía General detalló que el exgobernador durante el sexenio de Peña Nieto es investigado por presuntamente haber intervenido en un esquema de lavado de dinero mientras era servidor público en Chihuahua. Mediante dicho esquema "pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano".

Javier Duarte (PRI), Gobernador de Veracruz (2010-2016)

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, es un símbolo de la corrupción mexicana. Se encuentra preso desde 2017 y fue sentenciado a nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, una sentencia que culmina en abril de 2026, pero la Fiscalía General de la República presentó una nueva acusación por un presunto desvío de 10 millones de pesos que tendrían que haber sido destinados a programas de salud en Veracruz, en donde la administración de Duarte dejó una deuda de al menos 62 mil millones de pesos.

Tarek Abdalá Saad, extesorero de Veracruz, y quien colabora como testigo con la FGR, declaró que el exgobernador priista trasladó los recursos públicos a cuentas simuladas, haciendo uso de varias empresas fantasmas para pagar comidas, prendas de vestir e inmuebles.

La fotografía de Rubén Espinosa por la que Javier Duarte iniciaría amenazas en su contra. Foto: Rubén Espinosa / Archivo

Ante la inminente conclusión de su pena este 2026, la defensa de Duarte Ochoa había solicitado el beneficio de la libertad anticipada en noviembre de 2025, pero fue denegada por una jueza federal el 21 de noviembre, en medio de testimonios que mostraron la ausencia de buen comportamiento.

El exgobernador de Veracruz ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz durante la audiencia del político en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Según testimonios recuperados por la Fiscalía, el priista contaba con un celular y acceso a Internet, dormía en un colchón ortopédico con base de madera, tenía una pluma con cámara para grabar y pudo ingerir bebidas alcohólicas.

En 2019 le encontraron en su celda cuatro latas con alcohol, un Blu-ray modificado como módem de banda ancha y un bolígrafo con cámara; un año después, en 2020, se le sancionó por modificar su celda con tablas de madera; y en 2021, Duarte alteró el orden en el área médica de la cárcel, según detalló en la audiencia el Subdirector de Custodia y Seguridad del reclusorio, Daniel de Nazaret Espinosa Espinosa.

Duarte tiene pendiente otro proceso judicial que no ha concluido, en el cual se le acusa de presuntamente obstruir una investigación por desaparición forzada. Durante su mandato local, el acoso y agresión a la prensa fue una constante.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), Gobernador de Tamaulipas (2016-2022)

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas arropado por el PAN con un cargo en América del Norte, es investigado por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluso huachicol. Dado que reside en EU, en 2021 se solicitó una alerta migratoria.

El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto, presentó una denuncia ante la FGR por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de facultades, encubrimiento de delitos fiscales, contrabando de hidrocarburos, extorsión y otros relacionados.

Cabeza de Vaca
En conferencia de prensa virtual se anunció el nombramiento de Francisco García Cabeza de Vaca como representante del PAN ante los países de América del Norte. Foto: PAN

En 2020 su gobierno creó un SAT local que, dice el punto de acuerdo, derivó en operativos ilegales, incluyendo revisiones de transporte de hidrocarburos y mercancías. Entre el 15 y el 18 de noviembre de 2020 se embargaron 15 pipas y ocho tractocamiones con 44 mil litros de combustible, “bajo la simple sospecha de contrabando”, informó el diario local Elefante Blanco.

Por su parte, el pleno de la Suprema Corte atrajo el amparo en revisión 54/2024 para determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Evelyn Salgado Macedonio (Morena), Gobernadora de Guerrero (2021-actual)

La Gobernadora Evelyn Salgado Macedonio, quien sustituyó como candidata a su padre el Senador Félix Salgado, cerró el año permitiendo la organización de una caravana de Coca-Cola a la par de que el Gobierno federal impulsa políticas de salud pública contra la comida chatarra y bebidas azucaradas.

Salgado celebró el 3 de diciembre el regreso de la caravana en Acapulco; tanto ella como la Secretaría de Turismo estatal utilizaron sus redes oficiales para agradecer a la refresquera que ha cabildeado contra las políticas federales.

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
El Gobierno Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en diciembre de 2025. Foto: Sectur Guerrero

Un mes antes, su gobierno estatal rindió un homenaje a Rubén Figueroa Figueroa, un exgobernador priista a quien se le atribuyen asesinatos, desapariciones forzadas y la persecución de campesinos, activistas y militantes de las guerrillas del Partido de los Pobres, encabezada por Lucio Cabañas Barrientos.

Su hija Micaela dijo que los Salgado no conocen la historia del estado que gobiernan. “Es una burla hacia las víctimas, es una burla a quienes hemos padecido ese gobierno. Me da asco decir su nombre, no me atrevo ni a pronunciarlo. Es una falta de respeto a todas las víctimas y sobrevivientes que vivimos y padecimos todo lo que él nos generó en el estado de Guerrero”, expresó en entrevista con "Los Periodistas"

Marina del Pilar (Morena), Gobernadora Baja California (2021-actual)

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es una de las políticas de Morena a quien el Gobierno de EU revocó su visa. La mandataria estatal informó que no le explicaron la causa, pero reportes periodísticos como el Semanario Zeta exponen que la medida podría estar relacionada con una presunta investigación estadounidense sobre su ahora exesposo, el funcionario público Carlos Torres, a quien le retiraron la visa cuando intentó cruzar a EU.

La Gobernadora Marina del Pilar minimizó el retiro de su visa, pues aseguró que no la necesita para ser gobernadora. Foto: Cuartoscuro.

La Gobernadora Ávila Olmeda ha negado cualquier vínculo con grupos delictivos o actos de corrupción, atribuyendo las acusaciones a "grillas internas entre criminales". 

"Esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona. Lo he dicho en reiteradas ocasiones: gobernar mi estado es un orgullo, y lo seguiré haciendo con el corazón por delante, con mi conciencia tranquila”, escribió la Gobernadora en Facebook.

Pero anunció su divorcio en octubre, cinco meses después de los señalamientos contra Torres y de asegurar que lo respaldaba de manera personal y política.

Rubén Rocha Moya (Morena), Gobernador de Sinaloa (2021-actual)

Ante diversos señalamientos, incluyendo reportes de inteligencia, el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya ha negado cualquier relación con el Cártel de Sinaloa y ha sido respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya compartió que su candidatura en 2021 no estuvo relacionada con los resultados de las encuestas internas en Morena, sino que fue una decisión directa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual atribuyó a la amistad entre ambos.

Óscar Rentería Schazarino es nombrado nuevo Secretario de Seguridad en Sinaloa
Rubén Rocha Moya agradece el apoyo de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. Foto: X @rochamoya

En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) Culiacán 2025, el mandatario admitió que los resultados internos le favorecían al exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. No obstante, la decisión de nombrarlo candidato a Gobernador fue tomada por AMLO, y este mensaje le fue comunicado por el entonces Senador Ricardo Monreal, quien actualmente se desempeña como Diputado federal.

Desde septiembre de 2024, tras la captura de "El Mayo" Zambada, los grupos de Los Chapitos y La Mayiza han estado disputando el territorio en Culiacán y alrededores.

Ricardo Gallardo (Verde), Gobernador de San Luis Potosí (2021-actual)

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se aferra a allanar el camino político electoral para que "la Gallardía" siga en la entidad a través de su esposa, la legisladora Ruth González, pese a la prohibición presidencial del nepotismo.

Gallardo es un empresario experredista que estuvo en 2015 en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero en detrimento de Soledad Graciano, el municipio que su familia gobierna desde 2009.

"La Gallardía" ya desplazó al PRI de San Luis Potosí y luego a Morena. Y en las elecciones de 2027, el Partido Verde se encamina a ir otra vez sin su aún aliado a nivel nacional.

Gobernador de SLP Ricardo Gallardo con el exdirigente de Morena Mario Delgado. Foto: RRSS

Pese a la prohibición del nepotismo para 2030 por órdenes de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Senadora verde Ruth González está encabezando eventos masivos y declaró hace unos meses que si el pueblo lo pide, contenderá por la gubernatura en 2027.

En diciembre el Congreso de SLP aprobó una reforma de paridad de género que incorpora la alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura, basándose en el género registrado en la elección previa, es decir, para 2027 debe ser una mujer. 

Samuel García, Gobernador de Nuevo Léon (2021-actual)

El Gobernador de Nuevo León y empresario, Samuel García, gobierna por un lado y hace precampaña presidencial por el otro, luego de que en 2024 el Congreso estatal frenó su aspiración y el partido Movimiento Ciudadano designó finalmente a Jorge Álvarez Máynez, actual dirigente del partido.

Tanto el mandatario estatal como su esposa Mariana Rodríguez Cantú (que aspira a la gubernatura en 2027) derrocharon millones de pesos en los últimos meses en redes sociales para publicitar el Cuarto Informe de Gobierno del emecista; que Nuevo León será sede del Mundial de Futbol y fotos familiares, al estilo de una campaña electoral, informó la Unidad de Datos.

Samuel García y Mariana Rodríguez
El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, en la imagen con su esposa Mariana Rodríguez Cantú, intensificó su gasto para promoción personal en Meta. Foto: Instagram de Samuel García

En sus cuentas personales de Facebook e Instagram se registraron del 15 de julio a la fecha pagos de pauta por 10 millones de pesos, de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta.

Según Julieta López, vocera del Gobierno de Nuevo León, esta publicidad en las redes de Meta la pagaron el propio Gobernador y su esposa, pero varios de los anuncios en la cuenta de Samuel García incluyen videos y carteles de la campaña del Gobierno estatal.

Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), Gobernador Jalisco (2018-2024)

El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, culminó su gestión entre crisis de desapariciones, señalamientos de endeudamiento y divisiones con la dirigencia de Movimiento Ciudadano.

En noviembre, desde España, Alfaro compartió que logró su sueño: se desempeñará como auxiliar técnico del Club de Fútbol Real Valladolid.

Alfaro presume máster y recibe críticas
El exgobernador de Jalisco recibe críticas tras presumir su Máster en la Universidad del Real Madrid. Foto: Cuenta de X de Enrique Alfaro, @EnriqueAlfaroR

"Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor fútbol del mundo es un sueño hecho realidad", expresó meses después del hallazgo del predio en Teuchitlán, una zona de reclutamiento del CJNG.

En su publicación, el exgobernador añadió una fotografía en la que se le ve a un lado de un letrero del Club del Real Valladolid, vestido de ropa deportiva de color azul y con una sonrisa dibujada en el rostro.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Integrante de la Unidad de Datos de SinEmbargo. Conduce con Arturo Daen "El dato encerrado" transmitido los jueves a las 20 horas por el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

+ Sección

Galileo

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

La capsaicina, propiedad del chile, tiene beneficios para la salud.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
1

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
2

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

Trump anunció que EU recibirá petróleo de Venezuela.
3

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
4

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

Delcy Rodríguez a amenazas de Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios".
5

"Mi destino no lo decide sino Dios", responde Delcy Rodríguez a Trump sobre Venezuela

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
6

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

Miller, un alto asesor de Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”.
7

“Nadie va a luchar militarmente contra EU por Groenlandia”, advierte Stephen Miller

El mandatario colombiano criticó al magnate republicano por ver a los libertarios de verdad como narcoterroristas por negarse a darles sus recursos naturales. Foto: Cuartoscuro
8

Petro critica a EU por usar el inexistente Cártel de los Soles para atrapar a Maduro

9

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

“El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”, dijo Trump en una declaración posterior al secuestro de Nicolás Maduro.
10

El regreso del “Gran Garrote”: el plan de Trump para la región no son buenas noticias

El Presidente de EU, Donald Trump, abrió la puerta a posibles reembolsos para las empresas que reconstruyan la infraestructura petrolera de Venezuela.
11

Trump promete reembolsos a petroleras que reconstruyan infraestructura en Venezuela

Hoy No Circula
12

Hoy No Circula miércoles 7 de enero: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

13

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

Rosca de Reyes Costco
14

¿Cuánto subió el precio de la Rosca de Reyes de Costco?

EU quiere Groenlandia
15

Trump analiza usar al Ejército para hacerse de Groenlandia, afirma la Casa Blanca

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

#Anuario2025 ¬ Gobernadores en la mira: Adán, los Duarte, Cabeza, Alfaro, Evelyn...

Trump anunció que EU recibirá petróleo de Venezuela.
2

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

Delcy Rodríguez a amenazas de Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios".
3

"Mi destino no lo decide sino Dios", responde Delcy Rodríguez a Trump sobre Venezuela

El mandatario colombiano criticó al magnate republicano por ver a los libertarios de verdad como narcoterroristas por negarse a darles sus recursos naturales. Foto: Cuartoscuro
4

Petro critica a EU por usar el inexistente Cártel de los Soles para atrapar a Maduro

El Presidente de EU, Donald Trump, abrió la puerta a posibles reembolsos para las empresas que reconstruyan la infraestructura petrolera de Venezuela.
5

Trump promete reembolsos a petroleras que reconstruyan infraestructura en Venezuela

El Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dio nuevos detalles sobre la operación militar en Venezuela y afirmó que Maduro se dio cuenta “tres minutos antes”.
6

Hegseth revela que 200 agentes especiales de EU participaron en secuestro de Maduro

EU quiere Groenlandia
7

Trump analiza usar al Ejército para hacerse de Groenlandia, afirma la Casa Blanca

“El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”, dijo Trump en una declaración posterior al secuestro de Nicolás Maduro.
8

El regreso del “Gran Garrote”: el plan de Trump para la región no son buenas noticias

EU mató a 50 militares de Cuba y Venezuela.
9

EU asesina a 55 personas en rapto de Maduro: 23 militares venezolanos y a 32 cubanos

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
10

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

México exigió en la OEA el cese de la agresión contra Venezuela, y advirtió que las amenazas de EU de expandir sus acciones militares ponen en riesgo la paz.
11

México plantea en la OEA las agresiones a Venezuela y los amagos de EU a otros países

Con el propósito de que la ciudadanía no sea víctima de estafas al buscar una vivienda en renta, la SSPC compartió una serie de tips para evitar estos fraudes.
12

¿Buscas una vivienda en renta? La SSPC da consejos para no caer en estafas de redes