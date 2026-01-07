Anuario2025 ¬ Gobernadores en la mira: Adán, los Duarte, Cabeza, Alfaro, Evelyn...

En 2025 gobernadores y exgobernadores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, incluso algunos desde la cárcel, estuvieron bajo el reflector por casos de presunta corrupción, posibles vínculos con el narco, abuso de poder o impunidad, casos que seguirán en desarrollo este año nuevo 2026. Es el caso de estos diez gobernadores y exgobernadores.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– Diez gobernadores y exgobernadores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano enfrentaron este 2025 acusaciones de corrupción, posibles nexos con el crimen organizado, abuso de poder e impunidad, con casos que se extenderán hasta 2026.

Entre las figuras de Morena, Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual Senador, fue el más señalado debido a las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y, principalmente, por la detención de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad, vinculado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Macedonio, fue criticada por promover un evento de Coca-Cola y por rendir homenaje a un exgobernador priista acusado de graves violaciones a derechos humanos.

Los exgobernadores del PRI, César Duarte Jáquez (Chihuahua) y Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), continuaron siendo símbolos de la corrupción. César Duarte fue reaprehendido por delitos de peculado y lavado de dinero relacionados con la "Operación Zafiro", que involucró el desvío de miles de millones de pesos. Javier Duarte, quien sigue preso, fue objeto de una nueva acusación por desvío de 10 millones de pesos para programas de salud y se le negó la libertad anticipada, además de revelarse los múltiples privilegios de los que gozaba en prisión, como acceso a internet y bebidas alcohólicas.

Otros mandatarios en activo también estuvieron en el ojo del huracán. La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), tuvo su visa estadounidense revocada, un hecho que reportes periodísticos vincularon a una presunta investigación sobre su exesposo, de quien se divorció meses después. Rubén Rocha Moya (Morena, Sinaloa) negó rotundamente cualquier relación con el Cártel de Sinaloa, mientras que Ricardo Gallardo Cardona (Verde, San Luis Potosí) fue acusado de promover la candidatura de su esposa a la gubernatura en 2027, desafiando la prohibición de nepotismo. Finalmente, Samuel García (Movimiento Ciudadano, Nuevo León) fue señalado, junto a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, por gastar millones de pesos en redes sociales para publicitar su gestión y sus aspiraciones políticas.

Cerrando la lista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN, ex-Tamaulipas) es investigado por delincuencia organizada, lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos (huachicol), con la Suprema Corte revisando la orden de aprehensión en su contra. Por último, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano, ex-Jalisco) culminó su mandato entre crisis de desapariciones y señalamientos de endeudamiento, para luego anunciar su nuevo rol como auxiliar técnico en un club de fútbol en España. La situación legal y política de estos diez personajes continuará desarrollándose a lo largo del año nuevo, manteniendo el reflector sobre la clase política mexicana.

Adán Augusto López (Morena), Gobernador Tabasco (2019-2021)

El coordinador de Morena en el Senado Adán Augusto López Hernández –con inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales– fue el exgobernador que estuvo más bajo el reflector en 2025 por quién fue Secretario de Seguridad durante su mandato en Tabasco de 2019 al 2021: Hernán Bermúdez Requena, sobre quien giraba una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

En septiembre pasado fue detenido en Paraguay señalado de ser el jefe de "La Barredora", una célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación relacionada con extorsión y robo de hidrocarburos en la entidad petrolera.

Desde 2006 había alertas sobre la carrera delictiva de “El Abuelo” en textos periodísticos, testimonios e incluso documentos de inteligencia militar filtrados por Guacamayaleaks en 2022. Pero el Senador Adán Augusto –que atribuye su patrimonio a su carrera política y de notaría– dijo que ninguna autoridad le notificó al respecto y la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas del presunto nexo entre ambos.

"Cuando Adán Augusto fue Gobernador de Tabasco, los delitos, hasta que él deja el Gobierno del estado, disminuyen todos. De un periodo en Tabasco de un alza en delitos, antes del 2018. Cuando llega él, hay una disminución. Después él llega a la Secretaría de Gobernación, entra [a la gubernatura] Carlos Merino, siguen bajando, y luego hay un periodo donde empiezan a subir los delitos. Aquí lo hemos dicho, el propio Presidente [Andrés Manuel] López Obrador pidió la destitución de esta persona [Bermúdez Requena] en diciembre de 2023. En 2024 se le destituye. Y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones", explicó la Presidenta Sheinbaum en la conferencia matutina del 1 de octubre.

Y agregó desde Palacio Nacional: "Si hay una prueba, en el caso de Adán, o cualquier otro caso, de alguna gente de Morena que esté involucrado en algún caso ilícito, tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía".

A la par de ello, la evolución patrimonial que ha reportado Adán Augusto López Hernández de 2019, cuando asumió como Gobernador de Tabasco, a 2025 como Senador de la República, está plagada de inconsistencias y contradicciones. En 2021, cuando asumió el cargo de Secretario de Gobernación, ocultó toda la información respecto a bienes muebles y volvió a reportar los mismos tres vehículos que dijo tener al inicio de su gestión estatal. La Unidad de Datos reportó cómo el Senador dijo que en 2023 tuvo ingresos por más de 22 millones de pesos, y en 2024 otros más de 24 millones. Esto suma 47 millones 166 mil pesos (sin considerar impuestos), una diferencia de 31 millones respecto a los 78 millones que aceptó haber recibido de empresas privadas por trabajos de notaría.

En este fin de año, el legislador millonario regaló cientos de libros del expresidente López Obrador a los 67 senadores morenistas sin aclarar cuánto le costó el gesto.

César Duarte (PRI), Gobernador Chihuahua (2010-2016)

César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua, culminó el año reaprehendido ahora en el Altiplano, Estado de México. Estaba en libertad condicional (incluso se le vio leyendo poesía, bailando y dando ruedas de prensa). Luego de permanecer prófugo desde 2016, fue detenido en 2020 y extraditado desde Estados Unidos en junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, la "Operación Zafiro" involucró desvíos de miles de millones de pesos para el pago de campañas electorales nacionales y estatales del PRI; sobornos a políticos, empresarios, periodistas y líderes religiosos; y hasta para la compra de bienes que aumentaron el patrimonio del exgobernador y de su familia, incluyendo la silla donde se sentó el Papa Francisco en su visita a Ciudad Juárez.

Pero a nivel federal, la Fiscal General Ernestina Godoy estrenó su mandato cumpliendo una orden de aprehensión emitida desde mayo de 2024 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Además de que la Conagua lo señaló como uno de los acaparadores de agua de Chihuahua en su rancho en Balleza, la autoridad federal le imputa también el desvío de más de 96 millones de pesos entre 2011 y 2014.

La Fiscalía General detalló que el exgobernador durante el sexenio de Peña Nieto es investigado por presuntamente haber intervenido en un esquema de lavado de dinero mientras era servidor público en Chihuahua. Mediante dicho esquema "pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano".

Javier Duarte (PRI), Gobernador de Veracruz (2010-2016)

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, es un símbolo de la corrupción mexicana. Se encuentra preso desde 2017 y fue sentenciado a nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, una sentencia que culmina en abril de 2026, pero la Fiscalía General de la República presentó una nueva acusación por un presunto desvío de 10 millones de pesos que tendrían que haber sido destinados a programas de salud en Veracruz, en donde la administración de Duarte dejó una deuda de al menos 62 mil millones de pesos.

Tarek Abdalá Saad, extesorero de Veracruz, y quien colabora como testigo con la FGR, declaró que el exgobernador priista trasladó los recursos públicos a cuentas simuladas, haciendo uso de varias empresas fantasmas para pagar comidas, prendas de vestir e inmuebles.

Ante la inminente conclusión de su pena este 2026, la defensa de Duarte Ochoa había solicitado el beneficio de la libertad anticipada en noviembre de 2025, pero fue denegada por una jueza federal el 21 de noviembre, en medio de testimonios que mostraron la ausencia de buen comportamiento.

El exgobernador de Veracruz ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz durante la audiencia del político en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Según testimonios recuperados por la Fiscalía, el priista contaba con un celular y acceso a Internet, dormía en un colchón ortopédico con base de madera, tenía una pluma con cámara para grabar y pudo ingerir bebidas alcohólicas.

En 2019 le encontraron en su celda cuatro latas con alcohol, un Blu-ray modificado como módem de banda ancha y un bolígrafo con cámara; un año después, en 2020, se le sancionó por modificar su celda con tablas de madera; y en 2021, Duarte alteró el orden en el área médica de la cárcel, según detalló en la audiencia el Subdirector de Custodia y Seguridad del reclusorio, Daniel de Nazaret Espinosa Espinosa.

Duarte tiene pendiente otro proceso judicial que no ha concluido, en el cual se le acusa de presuntamente obstruir una investigación por desaparición forzada. Durante su mandato local, el acoso y agresión a la prensa fue una constante.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), Gobernador de Tamaulipas (2016-2022)

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas arropado por el PAN con un cargo en América del Norte, es investigado por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluso huachicol. Dado que reside en EU, en 2021 se solicitó una alerta migratoria.

El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto, presentó una denuncia ante la FGR por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de facultades, encubrimiento de delitos fiscales, contrabando de hidrocarburos, extorsión y otros relacionados.

En 2020 su gobierno creó un SAT local que, dice el punto de acuerdo, derivó en operativos ilegales, incluyendo revisiones de transporte de hidrocarburos y mercancías. Entre el 15 y el 18 de noviembre de 2020 se embargaron 15 pipas y ocho tractocamiones con 44 mil litros de combustible, “bajo la simple sospecha de contrabando”, informó el diario local Elefante Blanco.

Por su parte, el pleno de la Suprema Corte atrajo el amparo en revisión 54/2024 para determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Evelyn Salgado Macedonio (Morena), Gobernadora de Guerrero (2021-actual)

La Gobernadora Evelyn Salgado Macedonio, quien sustituyó como candidata a su padre el Senador Félix Salgado, cerró el año permitiendo la organización de una caravana de Coca-Cola a la par de que el Gobierno federal impulsa políticas de salud pública contra la comida chatarra y bebidas azucaradas.

Salgado celebró el 3 de diciembre el regreso de la caravana en Acapulco; tanto ella como la Secretaría de Turismo estatal utilizaron sus redes oficiales para agradecer a la refresquera que ha cabildeado contra las políticas federales.

Un mes antes, su gobierno estatal rindió un homenaje a Rubén Figueroa Figueroa, un exgobernador priista a quien se le atribuyen asesinatos, desapariciones forzadas y la persecución de campesinos, activistas y militantes de las guerrillas del Partido de los Pobres, encabezada por Lucio Cabañas Barrientos.

Su hija Micaela dijo que los Salgado no conocen la historia del estado que gobiernan. “Es una burla hacia las víctimas, es una burla a quienes hemos padecido ese gobierno. Me da asco decir su nombre, no me atrevo ni a pronunciarlo. Es una falta de respeto a todas las víctimas y sobrevivientes que vivimos y padecimos todo lo que él nos generó en el estado de Guerrero”, expresó en entrevista con "Los Periodistas"

Marina del Pilar (Morena), Gobernadora Baja California (2021-actual)

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es una de las políticas de Morena a quien el Gobierno de EU revocó su visa. La mandataria estatal informó que no le explicaron la causa, pero reportes periodísticos como el Semanario Zeta exponen que la medida podría estar relacionada con una presunta investigación estadounidense sobre su ahora exesposo, el funcionario público Carlos Torres, a quien le retiraron la visa cuando intentó cruzar a EU.

La Gobernadora Ávila Olmeda ha negado cualquier vínculo con grupos delictivos o actos de corrupción, atribuyendo las acusaciones a "grillas internas entre criminales".

"Esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona. Lo he dicho en reiteradas ocasiones: gobernar mi estado es un orgullo, y lo seguiré haciendo con el corazón por delante, con mi conciencia tranquila”, escribió la Gobernadora en Facebook.

Pero anunció su divorcio en octubre, cinco meses después de los señalamientos contra Torres y de asegurar que lo respaldaba de manera personal y política.

Rubén Rocha Moya (Morena), Gobernador de Sinaloa (2021-actual)

Ante diversos señalamientos, incluyendo reportes de inteligencia, el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya ha negado cualquier relación con el Cártel de Sinaloa y ha sido respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya compartió que su candidatura en 2021 no estuvo relacionada con los resultados de las encuestas internas en Morena, sino que fue una decisión directa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual atribuyó a la amistad entre ambos.

En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) Culiacán 2025, el mandatario admitió que los resultados internos le favorecían al exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. No obstante, la decisión de nombrarlo candidato a Gobernador fue tomada por AMLO, y este mensaje le fue comunicado por el entonces Senador Ricardo Monreal, quien actualmente se desempeña como Diputado federal.

Desde septiembre de 2024, tras la captura de "El Mayo" Zambada, los grupos de Los Chapitos y La Mayiza han estado disputando el territorio en Culiacán y alrededores.

Ricardo Gallardo (Verde), Gobernador de San Luis Potosí (2021-actual)

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se aferra a allanar el camino político electoral para que "la Gallardía" siga en la entidad a través de su esposa, la legisladora Ruth González, pese a la prohibición presidencial del nepotismo.

Gallardo es un empresario experredista que estuvo en 2015 en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero en detrimento de Soledad Graciano, el municipio que su familia gobierna desde 2009.

"La Gallardía" ya desplazó al PRI de San Luis Potosí y luego a Morena. Y en las elecciones de 2027, el Partido Verde se encamina a ir otra vez sin su aún aliado a nivel nacional.

Pese a la prohibición del nepotismo para 2030 por órdenes de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Senadora verde Ruth González está encabezando eventos masivos y declaró hace unos meses que si el pueblo lo pide, contenderá por la gubernatura en 2027.

En diciembre el Congreso de SLP aprobó una reforma de paridad de género que incorpora la alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura, basándose en el género registrado en la elección previa, es decir, para 2027 debe ser una mujer.

Samuel García, Gobernador de Nuevo Léon (2021-actual)

El Gobernador de Nuevo León y empresario, Samuel García, gobierna por un lado y hace precampaña presidencial por el otro, luego de que en 2024 el Congreso estatal frenó su aspiración y el partido Movimiento Ciudadano designó finalmente a Jorge Álvarez Máynez, actual dirigente del partido.

Tanto el mandatario estatal como su esposa Mariana Rodríguez Cantú (que aspira a la gubernatura en 2027) derrocharon millones de pesos en los últimos meses en redes sociales para publicitar el Cuarto Informe de Gobierno del emecista; que Nuevo León será sede del Mundial de Futbol y fotos familiares, al estilo de una campaña electoral, informó la Unidad de Datos.

En sus cuentas personales de Facebook e Instagram se registraron del 15 de julio a la fecha pagos de pauta por 10 millones de pesos, de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta.

Según Julieta López, vocera del Gobierno de Nuevo León, esta publicidad en las redes de Meta la pagaron el propio Gobernador y su esposa, pero varios de los anuncios en la cuenta de Samuel García incluyen videos y carteles de la campaña del Gobierno estatal.

Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), Gobernador Jalisco (2018-2024)

El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, culminó su gestión entre crisis de desapariciones, señalamientos de endeudamiento y divisiones con la dirigencia de Movimiento Ciudadano.

En noviembre, desde España, Alfaro compartió que logró su sueño: se desempeñará como auxiliar técnico del Club de Fútbol Real Valladolid.

"Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor fútbol del mundo es un sueño hecho realidad", expresó meses después del hallazgo del predio en Teuchitlán, una zona de reclutamiento del CJNG.

En su publicación, el exgobernador añadió una fotografía en la que se le ve a un lado de un letrero del Club del Real Valladolid, vestido de ropa deportiva de color azul y con una sonrisa dibujada en el rostro.