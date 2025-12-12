Un taxi cargado con pirotecnia explota en la carretera México-Toluca; hay 3 heridos

El vehículo incendiado transportaba a peregrinos que se dirigían a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para la celebración religiosa a la Virgen María.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Un automóvil cargado con cohetes y juegos pirotécnicos estalló y se incendió este jueves sobre la autopista México-Toluca, a la altura de Lerma, Estado de México (Edomex), incidente que dejó a dos personas y una menor de 10 años lesionadas con quemaduras.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba sobre el carril lateral con dirección a Toluca frente al centro comercial Plaza Outlet, cuando un chispazo detonó el estallido y la unidad quedó envuelta en llamas.

Las autoridades indicaron que el conductor, una mujer y una menor resultaron heridos, por lo que esta última fue trasladada vía aérea con apoyo de rescatistas del Grupo Relámpagos.

El cuerpo de protección civil realizó un servicio de ambulancia aérea para trasladar a la niña de 10 años que resultó lesionada por la explosión del vehículo que cargaba con pirotecnia en la cajuela de la unidad. El equipo brindó soporte vital y monitoreo continuo para vigilar el estado de salud de la menor.

🚨 ¡ALERTA EN LERMA! 🚨 Se reporta el incendio de un vehículo 🚗🔥 en los carriles laterales de la carretera México -Toluca a la altura de Plazas Outlet. Dirección Toluca. 💥 Unidades de #Emergencias 🚔 🚒 🚑 laborando ya en el lugar.#Usavíasalternas ⚠️ ¡MUCHA PRECAUCIÓN! ⚠️ pic.twitter.com/nuFlE5ucTA — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 11, 2025

Agentes de seguridad, bomberos y elementos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) acordonaron la zona y sofocaron las llamas del vehículo que quedó calcinado. La explosión provocó una columna de humo visible desde distintos puntos del corredor comercial e industrial de Lerma.

El Coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, confirmó el traslado de la menor en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y el Edomex.

"Sobre el lamentable accidente ocurrido en Lerma, Estado de México, donde un vehículo que transportaba pirotecnia explotó y dejó una persona quemada, informamos que, en el marco de la colaboración interestatal promovida por Clara Brugada Molina, desde el C5 coordinamos apoyo a través de nuestra área de Atención Prehospitalaria. En estas fechas, la responsabilidad y la prevención son esenciales para evitar riesgos. Precaución ante fuegos artificiales", señaló el funcionario en su cuenta de X.

Sobre el lamentable accidente ocurrido en Lerma, Estado de México, donde un vehículo que transportaba pirotecnia explotó y dejó una persona quemada, informamos que, en el marco de la colaboración interestatal promovida por @ClaraBrugadaM, desde el @C5_CDMX coordinamos apoyo a… pic.twitter.com/MrfIfs5CCQ — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) December 11, 2025

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al punto del siniestro para que el Ministerio Público acreditara lo ocurrido e iniciara las diligencias correspondientes que determinarán las causas reales del estallido del taxi.

La zona quedó resguardada por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN), ya que el traslado de pólvora es de competencia federal.