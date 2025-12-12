La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

Los internautas se han dedicado a desmentir a Pedro Haces al sacar a la luz fotos y videos en los que el líder sindical de la CATEM posa con "El Limones", detenido en Durango por el delito de extorsión que cometía contra comerciantes y ganaderos.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La captura de Edgar “N”, alias “El Limones” y presunto operador financiero del grupo criminal de "Los Cabrera" tiene en jaque a Pedro Haces, dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y Diputado de Morena, quien rápidamente salió a deslindarse del líder de extorsionadores, pero fue desmentido con fotografías y videos que ya circulan en redes sociales.

Ayer, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Edgar "N" había sido detenido en Durango por presuntas actividades de extorsión contra comerciantes y ganaderos, así como por supuestamente operar las finanzas de la organización criminal. De inmediato, medios locales destacaron que el sujeto capturado era el secretario de organización de la CATEM en La Laguna desde marzo de 2023.

De inmediato, Haces se apresuró a grabar un video para negar los vínculos de su organización sindical con "El Limones", pero los internautas recordaron al morenista una fotografía en la que posa con el hoy detenido, a quien se vincula con "La Mayiza", y que fue publicada originalmente por la CATEM Durango el 20 de marzo de 2023, acompañada del siguiente mensaje:

“Muy agradecidos con el Senador Pedro Haces, secretario general nacional de CATEM, por depositar su confianza en mí, para ser el secretario general de CATEM en Durango y nuestro compañero Edgar Ortiz como secretario de organización en el estado”.

Luego de darse a conocer la fotografía, la página de Facebook de la organización en Durango, donde se documentaban fotografías y videos de las reuniones internas de la organización, fue dada de baja.

Uno de los videos compartidos en redes sociales muestra a Armando Cobián en la sede del sindicato junto a Édgar Rodríguez Limones, a quien presenta ante el público como secretario de organización de la CATEM. Otro video, muestra a "El Limones", luce vistiendo una camisa negra con el logotipo de la central obrera, junto a Cobián y Pedro Haces, quien invita a votar por la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum.

"CATEM es una confederación construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. No vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización. Seguiremos adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días", dijo Pedro Haces en su video en redes sociales tras la detención de Edgar "N".

Salen a la luz videos que evidencian los presuntos nexos del señor @PedrohacesO con “El Limones”.

Tras darse a conocer los videos y fotografías, el Diputado morenista informó que pidió a Nassael Armando Cobian Duarte un informe de todo lo que ha salido a la luz pública y, de ser necesario, ha pedido a la CATEM a nivel nacional que este entregue la secretaria general del estado.

“El día de hoy he pedido a CATEM nacional que me pida por escrito al señor Nassael de Durango un informe de todo lo que ha salido a la luz pública y si es necesario, entregue la secretaria general el estado de Durango, aunque sea buena persona el señor Nassael pero yo no voy a solapar que alguien esté encubriendo un delincuente en CATEM”, dijo en entrevista con Luis Cárdenas en MVS Radio.

Además, aseveró que no es "pilmama" para "andarle cuidando las manos" a todos los dirigentes de la CATEM, pues argumentó que la organización es muy grande.

Cabe destacar que en agosto pasado, 18 empresas y organizaciones emitieron un desplegado en el que denunciaron extorsiones y cobros ilegales "a manos de operadores vinculados a la organización sindical CATEM y grupos del crimen organizado”. Tras este llamado de auxilio, la Fiscalía General (FGR) realizó en septiembre un operativo en el local sindical de la CATEM de Gómez Palacio, Durango.

Ricardo Monreal respalda a Pedro Haces: "yo le creo"

El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo creerle a su compañero de bancada y brazo derecho, Pedro Haces, quien afirmó que Edgar Rodríguez Ortiz, "El Limones", no forma parte del sindicato que dirige.

"Yo le creo al Diputado Pedro Haces, si él ha dicho que no tiene ninguna relación y que no es miembro de su organización yo le creo, salvo que hubiese prueba de lo contrario. Yo me retrato y me tomo fotografías. Ahorita que salí a la explanada, no sé, unas 100, pero no conozco a 99 y no sé si puedan ser mañana presuntos responsables de algún delito. Yo me tomo la fotografía por amabilidad, no por complicidad", aseveró.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal calificó a Haces Barba como un hombre honesto y un buen legislador. Además, recordó que este no es militante de Morena.

"Pedro Haces es un hombre honesto, es un líder que ha venido desde abajo. Pedro Haces ha sido un buen legislador. Por cierto, no es militante de Morena, si yo creo que no es militante de Morena, pero es un dirigente, para mí, bueno, un dirigente que cuida a su organización y que ha crecido mucho su organización, ha ganado los recuentos en varios sindicatos nacionales, y yo le creo a Pedro Haces”, enfatizó.

Sheinbaum anuncia Acuerdo Nacional contra la Extorsión

En medio del escándalo por los vínculos de la CATEM con "El Limones", este jueves el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, el cual tiene como objetivo fortalecer la lucha contra uno de los delitos de mayor impacto en el país.

"Creo que uno los grandes retos es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país y por eso esta modificación que hubo en la Constitución, en la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados", dijo la mandataria durante la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y agregó que el objetivo es que la extorsión se persiga de oficio.

Sheinbaum subrayó la necesidad de que de todos los gobernadores trabajen y atiendan de manera coordinada este delito: "yo creo que si esto lo tomamos entre todos como algo fundamental, pues vamos a avanzar mucho más".

En el evento, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que el Acuerdo responde a que la extorsión es uno de los delitos que más preocupa a los sectores productivos del país y a la población en general, lo cual llevó a que se implementara la Estrategia Nacional contra la Extorsión desde julio del presente año con la que se han realizado más de 600 detenciones.

Otras de las acciones que forman parte del Acuerdo Nacional contra la Extorsión, añadió el titular de la SSPC, incluyen "el fortalecimiento de la operación del 089, y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito".