VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro queman árbol navideño en protesta por abuso policial

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Pobladores de Zitácuaro, Michoacán, incendiaron anoche el árbol de Navidad monumental instalado frente a la Presidencia Municipal, durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Ángeles, una joven de 24 años presuntamente abatida por un agente de Tránsito Municipal.

La indignación por el caso derivó en una marcha que recorrió las principales calles del oriente de la ciudad. Los manifestantes avanzaron entre consignas y exigencias de justicia, pidiendo la inmediata detención del agente involucrado.

La movilización concluyó en la plaza pública Benito Juárez, frente a la presidencia, donde los asistentes prendieron fuego al adorno navideño colocado en el centro del lugar. En un video compartido en redes sociales se puede apreciar cómo las llamas consumen el árbol.

Queman árbol de navidad en Zitácuaro, Michoacán; piden justicia por homicidio de joven durante un retén de elementos policiacos No fueron atendidos por el alcalde Antonio Ixtláhuac Orihuela @TonoIxtlahuac Familiares y conocidos de Ángeles, realizaron una manifestación para… pic.twitter.com/iwlhB2pgVE — José Díaz (@JJDiazMachuca) December 11, 2025

En medio de la tensión, familiares de la víctima reclamaron a las autoridades esclarecer el crimen y sancionar al responsable. “No vamos a descansar hasta que haya justicia”, expresaron durante la manifestación.

De acuerdo con testimonios de familiares y amigos, Ángeles viajaba el domingo 7 de diciembre a bordo de una motocicleta junto con un acompañante cuando ambos fueron atacados a balazos tras no detenerse en un supuesto retén. Los dos resultaron gravemente heridos; la joven murió horas más tarde en el Hospital General Regional.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zitácuaro informó mediante un comunicado que el elemento de Tránsito Municipal presuntamente implicado en los hechos fue separado de su cargo.

Además, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal colabora con la Fiscalía estatal para integrar las averiguaciones y deslindar responsabilidades.