Autoridades desalojan refugio en CdMx; dejan a más de mil perros y gatos en la calle

Autoridades de la CdMX ordenaron el desalojo del Refugio Franciscano, que inició su labor solidaria con perros y gatos en situación de abandono desde 1977 y contribuye a que estos animales dignifiquen su vida brindando alimento, espacio y recreación.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Los encargados del Refugio Franciscano, que durante casi 50 años ha albergado a perros y gatos abandonados o maltratados, fueron desalojados este jueves, lo que dejó en incertidumbre a mil 100 animales que estaban bajo su cuidado.

La orden de desalojo fue promovida por la Fundación Antonio Haghenbeck que busca construir un desarrollo en el predio ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CdMx).

“Al ejecutarse la orden de desalojo sin medidas que aseguren su integridad, se vulneran de manera grave sus derechos como seres protegidos por la ley y completamente dependientes de quienes los cuidan”, alertó el refugio en un comunicado.

Y agrega: “Un desalojo sin destino real equivale, en la práctica, a condenar a muchos de ellos a la enfermedad, la muerte o el abandono definitivo. Para trasladar a casi mil 100 animales del Refugio Franciscano se requieren condiciones mínimas e irrenunciables: un espacio construido y equipado, transporte adecuado supervisado por especialistas, protocolos veterinarios que eviten contagios y estrés, personal suficiente y acreditado, áreas de resguardo temporal, así como vigilancia legal que garantice que ningún perro o gato quede sin protección o sea entregado a terceros sin control”.

El desalojo fue a partir de una orden emitida por la Jueza Ana Miriam Yépez Arreola, titular del Juzgado Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, con el expediente 362/2021.

El Refugio Franciscano reiteró su disposición a entregar el predio a la Fundación Antonio Haghenbeck en un máximo de 45 días hábiles, si primero construye un nuevo espacio equipado para trasladar a los perros y gatos.

Buenas tardes nos encontramos aquí a las afueras de @Ref_Franciscano en apoyo ya que hoy fueron desalojados arbitrariamente y más de 1200 animalitos se quedaron adentro sin alguien que los cuide y les de alimento. ¡Ya basta de violentar a los albergues y refugios de animales! pic.twitter.com/kCY31Vpe1p — Albergue Pergatuzoo (@alberguepergatu) December 11, 2025

Refugio Franciscano recordó que en México existen aproximadamente 28 millones de perros, de los cuales el 70 por ciento -cerca de 19.6 millones- vive en situación de calle, según la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE).

La insuficiencia de espacios públicos y privados para su atención, plantea en el comunicado, hace inviable que alguna institución en el país pueda recibir a más de mil perros y gatos sin poner en riesgo su vida.