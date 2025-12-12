México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard

Según Marcelo Ebrard, la imposición de estos gravámenes tiene como objetivo preservar al menos 300 mil empleos actualmente afectados por la importación de productos a precios reducidos.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Los aranceles que México aplicó a los países con los que no tiene acuerdos comerciales podrán recaudar alrededor de 70 mil millones de pesos anuales, aseguró este jueves Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Economía.

Ebrard explicó que los aranceles no son una medida aislada, sino parte del Plan México para incentivar el contenido nacional, ampliar la manufactura avanzada y proteger sectores de la economía que están enfrentando una competencia con precios mucho muy bajos.

“Los aranceles son parte de una estrategia y buscamos aumentar el contenido nacional de lo que producimos. Otra pieza de la estrategia es ampliar nuestra manufactura avanzada, cosa que estamos logrando, y otra pieza muy relevante tiene que ver con la protección de sectores de nuestra economía que están enfrentando una competencia con precios mucho muy bajos”, aseguró.

Según el funcionario, la imposición de estos gravámenes tiene como objetivo preservar al menos 300 mil empleos actualmente afectados por la importación de productos a precios reducidos. De no aplicarse la medida, advirtió, hasta 350 mil empleos podrían perderse para 2026.

“Con esta medida estimamos que se pueden recaudar 70 mil millones de pesos. Eso lo sabremos al cierre del año, pero es lo estimado”, subrayó ante medios. Agregó que sectores como vehículos automotores, textiles, muebles y juguetes son los más expuestos a prácticas de competencia desleal.

Ebrard insistió en que la medida tiene un carácter preventivo: “Estamos procurando tomar esta medida preventiva, porque vemos que el nivel de precios es tan bajo a propósito, que si nos tardamos un año, me van a preguntar por qué no hicimos nada para proteger los 350 mil empleos que perdimos en 2026”.

El Secretario enfatizó que los aranceles no están dirigidos contra un país específico, sino hacia productos provenientes de naciones sin tratado comercial con México. “No es una medida dirigida a un país, es una medida dirigida a proteger un sector en México. Todos los que nos exportan esas fracciones arancelarias tendrán que pagar un poco más o mucho más”, sostuvo.

China se opone a aumentos arancelarios de México

Tras la aprobación de la Ley Arancelaria, el Ministerio de Comercio del país asiático dijo a través de un portavoz que China siempre se ha opuesto a los aumentos unilaterales de aranceles en todas sus formas, y exhortó a México a corregir sus prácticas incorrectas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible.

El vocero hizo estas declaraciones en respuesta a una consulta de los medios sobre la aprobación por parte del Congreso mexicano de una propuesta para aumentar los aranceles a los socios que no pertenecen a acuerdos de libre comercio. Según informaron medios locales, los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

"Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto", dijo el portavoz.

Sheinbaum niega que reforma esté dirigida a China

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) negó la mañana de este jueves que la nueva Ley Arancelaria aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado esté dirigida contra China. A su vez, el país asiático expresó su descontento y exhortó a México a corregir dicha medida proteccionista.

"No es a China. No está dirigido a China. Eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial. Porque, si no, parece que es un asunto donde México le está poniendo restricciones al comercio", dijo la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy.

Sheinbaum Pardo explicó que la nueva legislación obedece al llamado Plan México, estrategia implementada por su Gobierno para impulsar la producción nacional. Asimismo, indicó que el proyecto de Ley se desarrolló tras una serie de reuniones con empresarios mexicanos y representantes de empresas extranjeras que operan en el país.

"Hubo también comunicación con Corea del Sur, comunicación con China. Nuestro Embajador en China estuvo muy activo también para explicar cuáles eran las razones. Y cambió bastante de la propuesta original a la que finalmente se aprobó, en la idea de que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco generemos un problema a la economía nacional", apuntó.

La titular del Ejecutivo añadió que, pese a la imposición de aranceles, México está en su mejor disposición "de seguir trabajando con el gobierno de China, de Corea" y del resto de países a los que se aplicará la Ley. De igual forma, mencionó que existen reuniones de trabajo con el país asiático y que se trabaja para concretar un encuentro "de alto nivel" para abordar este y otros temas. "Respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos", enfatizó.