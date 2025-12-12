México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 8:53 pm

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

El Tesoro de EU advierte a Europa que aliarse con China "sería cortarse el cuello"

Según Marcelo Ebrard, la imposición de estos gravámenes tiene como objetivo preservar al menos 300 mil empleos actualmente afectados por la importación de productos a precios reducidos.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Los aranceles que México aplicó a los países con los que no tiene acuerdos comerciales podrán recaudar alrededor de 70 mil millones de pesos anuales, aseguró este jueves Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Economía.

Ebrard explicó que los aranceles no son una medida aislada, sino parte del Plan México para incentivar el contenido nacional, ampliar la manufactura avanzada y proteger sectores de la economía que están enfrentando una competencia con precios mucho muy bajos.

“Los aranceles son parte de una estrategia y buscamos aumentar el contenido nacional de lo que producimos. Otra pieza de la estrategia es ampliar nuestra manufactura avanzada, cosa que estamos logrando, y otra pieza muy relevante tiene que ver con la protección de sectores de nuestra economía que están enfrentando una competencia con precios mucho muy bajos”, aseguró.

Según el funcionario, la imposición de estos gravámenes tiene como objetivo preservar al menos 300 mil empleos actualmente afectados por la importación de productos a precios reducidos. De no aplicarse la medida, advirtió, hasta 350 mil empleos podrían perderse para 2026.

Marcelo Ebrard defiende aranceles
Ebrard defendió que los nuevos aranceles forman parte integral del Plan México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para incrementar la producción nacional. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

“Con esta medida estimamos que se pueden recaudar 70 mil millones de pesos. Eso lo sabremos al cierre del año, pero es lo estimado”, subrayó ante medios. Agregó que sectores como vehículos automotores, textiles, muebles y juguetes son los más expuestos a prácticas de competencia desleal.

Ebrard insistió en que la medida tiene un carácter preventivo: “Estamos procurando tomar esta medida preventiva, porque vemos que el nivel de precios es tan bajo a propósito, que si nos tardamos un año, me van a preguntar por qué no hicimos nada para proteger los 350 mil empleos que perdimos en 2026”.

El Secretario enfatizó que los aranceles no están dirigidos contra un país específico, sino hacia productos provenientes de naciones sin tratado comercial con México. “No es una medida dirigida a un país, es una medida dirigida a proteger un sector en México. Todos los que nos exportan esas fracciones arancelarias tendrán que pagar un poco más o mucho más”, sostuvo.

China se opone a aumentos arancelarios de México

Tras la aprobación de la Ley Arancelaria, el Ministerio de Comercio del país asiático dijo a través de un portavoz que China siempre se ha opuesto a los aumentos unilaterales de aranceles en todas sus formas, y exhortó a México a corregir sus prácticas incorrectas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible.

El vocero hizo estas declaraciones en respuesta a una consulta de los medios sobre la aprobación por parte del Congreso mexicano de una propuesta para aumentar los aranceles a los socios que no pertenecen a acuerdos de libre comercio. Según informaron medios locales, los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

"Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto", dijo el portavoz.

Sheinbaum niega que reforma esté dirigida a China

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) negó la mañana de este jueves que la nueva Ley Arancelaria aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado esté dirigida contra China. A su vez, el país asiático expresó su descontento y exhortó a México a corregir dicha medida proteccionista.

"No es a China. No está dirigido a China. Eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial. Porque, si no, parece que es un asunto donde México le está poniendo restricciones al comercio", dijo la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy.

Sheinbaum Pardo explicó que la nueva legislación obedece al llamado Plan México, estrategia implementada por su Gobierno para impulsar la producción nacional. Asimismo, indicó que el proyecto de Ley se desarrolló tras una serie de reuniones con empresarios mexicanos y representantes de empresas extranjeras que operan en el país.

"Hubo también comunicación con Corea del Sur, comunicación con China. Nuestro Embajador en China estuvo muy activo también para explicar cuáles eran las razones. Y cambió bastante de la propuesta original a la que finalmente se aprobó, en la idea de que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco generemos un problema a la economía nacional", apuntó.

La titular del Ejecutivo añadió que, pese a la imposición de aranceles, México está en su mejor disposición "de seguir trabajando con el gobierno de China, de Corea" y del resto de países a los que se aplicará la Ley. De igual forma, mencionó que existen reuniones de trabajo con el país asiático y que se trabaja para concretar un encuentro "de alto nivel" para abordar este y otros temas. "Respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos", enfatizó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

+ Sección

Galileo

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El éxito educativo y los trastornos adictivos comparten factores genéticos.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
2

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
3

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
4

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
5

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Pedro Haces
7

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
8

La Fiscalía reabre expedientes contra Duarte, otro exgobernador corrupto del peñismo

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
9

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro, Michoacán, queman árbol de Navidad
10

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro queman árbol navideño en protesta por abuso policial

Un automóvil que cargaba con cohetes y juegos pirotécnicos estalló y se incendió este jueves sobre la autopista México-Toluca
11

Un taxi cargado con pirotecnia explota en la carretera México-Toluca; hay 3 heridos

12

Los bancos cierran este 12 de diciembre; estas son las alternativas para los usuarios

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard
13

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard

14

La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
15

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La administración del Presidente, Donald Trump, declaró el día de ayer la militarización de la frontera sur que comparten el estado de California y México.
1

Trump ordena el envío de 7 mil militares para custodiar la frontera sur de California

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.
2

La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU

El Banco del Bienestar publicó una serie de pasos para que las y los usuarios puedan consultar su saldo de manera fácil y rápida.
3

#PuntosyComas ¬ Tlaxcala y Sonora encabezaron los programas sociales en 2024

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
4

La Fiscalía reabre expedientes contra Duarte, otro exgobernador corrupto del peñismo

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard
5

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro, Michoacán, queman árbol de Navidad
6

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro queman árbol navideño en protesta por abuso policial

7

Los bancos cierran este 12 de diciembre; estas son las alternativas para los usuarios

Un automóvil que cargaba con cohetes y juegos pirotécnicos estalló y se incendió este jueves sobre la autopista México-Toluca
8

Un taxi cargado con pirotecnia explota en la carretera México-Toluca; hay 3 heridos

Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.
9

México y EU celebran segunda reunión en materia de seguridad; SRE reafirma soberanía

Pedro Haces
10

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

11

La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

Nicolás Maduro
12

Trump aumenta presión sobre Maduro con sanciones a sus sobrinos y seis petroleras