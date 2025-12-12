Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”.

La cantante dijo que la cifra de 180 millones de dólares que demanda es una reparación simbólica por las decenas de programas que hicieron con señalamientos en su contra.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La cantante y compositora Gloria Trevi aseguró que TV Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, ha evitado presentarse ante la justicia por más de 15 años ante una demanda de 180 millones de dólares interpuesta por ella en 2009 en Estados Unidos (EU), por difamación, calumnias y daño moral que la televisora habría infligido contra la estrella al abordar el caso de la red de explotación sexual del productor Sergio Andrade.

"Hicieron mucha cosas y te puedo decir que prácticamente tienen un modus operandi donde si sus actores o trabajadores no hacen lo que ellos dicen. se les van encima y empiezan con campañas de difamación. Realmente todo esto lo tengo en una Corte de Estados Unidos. Ellos han evitado presentarse durante más de 15 años. Si ellos estuvieran seguros de todas las señalizaciones que hicieron en mi contra, no hubieran gastado millones de dólares poniendo abogados para no presentarse", indicó en una entrevista para el programa Largo aliento, de Canal 14 conducido por Sabina Berman.

La cantante dijo que la cifra de 180 millones de dólares que demanda es una reparación simbólica por las decenas de programas que hicieron con acusaciones en su contra. En concreto, Trevi señala que la conductora del programa Ventaneando, Paty Chapoy, malinformó obre su caso y la revictimizó a ella y a otras mujeres.

"Yo ya gané. Por lo menos llevo más de 12 años pudiendo trabajar. Para mí eso es haber ganado muchísimo. Poder haber sacando adelante a mi familia, a mis hijos", aseguró Trevi.

"[Intentan decir que] una artista poderosa está en contra de unas pobres victimas y no es así. Yo tengo a una persona demasiado poderosa [Salinas Pliego] que antes de este Gobierno tenía a todo los gobierno detrás... y eso es con lo que yo he tenido que luchar, y con lo que yo he logrado, aun así, salir absuelta y levantarme", dijo sobre el magnate. "Toda la gente podrá ver y juzgar", indicó.

"Creyeron que tal vez sus abogados podrían desestimar la demanda en Texas", comentó. La acusación de Gloria Trevi señala que TV Azteca hizo "una industria" de Gloria Trevi, al capitalizar su caso. "Estaban muy acostumbrados a lo que podían hacer en México, y Estados Unidos no es lo mismo", señaló.

Respecto al modo de actuar de TV Azteca, aseguró: "Han seguido metiendo recursos. Vuelen a querer desestimar todas [las demandas] pero de verdad la justicia en Estados Unidos ya se está dando cuenta de que así han manejado en otros casos y eso no se ve bien allá", compartió. A la par, aseveró que la acusaciones en su contra no son ciertas o que ya fueron juzgadas. "Esta situación a mi me ha hecho sufrir bastante", declaró a la periodista.

Trevi señaló que se ha enfocado en seguir con su vida y que le parece triste que le hayan intentado quitar la historia de su vida con la realización de una película sobre su caso. "A Rogelio Guerra le quitó el nombre y el señor, por lo que a mi me dijo una amiga, el señor prácticamente se murió de la tristeza de no tener su nombre para trabajar. Hombre, si tienes tanto dinero [Salinas Pliego], si tienes tantas tiendas, para qué te ensañas. Hay tanto capricho, no deja ir nada. Es muy triste y te lo digo con aquellos que puedan tener su deuda en Elektra", ejemplificó la cantante.

Gloria Trevi también abordó la disputa abierta entre Salinas Pliego y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. "Yo creo que ese señor ve a cualquier persona y si no hacen lo que quiere, los ve como sus enemigos. Esperemos que cambie su manera de ser, su manera de pensar.