Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver fundamentalmente con la falta de transparencia. Una buena parte de los sindicatos en nuestro país están vinculados al poder en turno, prestan servicios de control político y electoral a cambio de una especie de patente de corso".

Diego Petersen Farah

12/12/2025 - 12:02 am

CATEM
"El Limones", jefe de plaza de un grupo afín a 'La Mayiza', y Pedro Haces, líder de la CATEM, quien negó conocerlo. Foto: Especial

La detención de Edgar Rodríguez Ortiz, el “Limones” o el “Cítrico”, vuelve a poner sobre la mesa un asunto cada día más delicado en el país: los vínculos de algunos sindicatos con el crimen organizado. Hace unos meses en Jalisco fue detenido Nazario Ramírez, otro líder sindical, por motivos similares. El “Limones” operaba en Durango, particularmente en la zona de la Laguna, para una fracción del Cártel de Sinaloa y estaba vinculado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, el sindicato preferido de la llamada Cuarta Transformación y cuyo líder, Pedro Haces, no sólo es Diputado por Morena sino uno de los operadores más importantes de Ricardo Monreal en la Cámara baja. Nazario Ramírez operaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación, perteneció a la CTM, controlaba la obra pública y la venta de materiales de construcción, y trabajaba por igual con gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco que con el de Morena en Puebla 

Ambos casos comparten elementos comunes: un cártel, una central obrera, un líder sindical que se llama a engaño, montones de empresas extorsionadas y políticos en edad de merecer que se tomaron fotos a rabiar con estos personajes oscuros para luego negarlos tres veces antes de que cantara el gallo.

Los vínculos de sindicatos con el crimen organizado no son nuevos en México ni en el mundo. El caso de Jimmy Hoffa es quizá el más conocido, pues su historia fue llevada al cine, sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Italia, Brasil, Rusia o México la relación entre el crimen organizado y los sindicatos está vinculado a la extorsión y el control de algunos negocios como construcción, recolección de basura, transporte y operación de puertos, entre otros. 

La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver fundamentalmente con la falta de transparencia. Una buena parte de los sindicatos en nuestro país están vinculados al poder en turno, prestan servicios de control político y electoral a cambio de una especie de patente de corso. No es gratuito que haya tantos líderes sindicales convertidos en verdaderos potentados, el caso más reciente y evidente es el de Pedro Haces, pero antes están Romero Deschamps en el sindicato de Pemex, Elba Esther Gordillo, en el sindicato de Educación, protegida primero por el PRI y luego por el PAN, o el hoy también célebre miembro de la 4T, el líder del sindicato de mineros que nunca ha tomado un pico o una pala, Napoleón Gómez Urrutia.

La penetración en los sindicatos es una señal, una más, de cómo el crimen organizado ha tomado el control de territorios y rentas, mucho más allá del tráfico de drogas. Sí, el narcotráfico sigue siendo importante para los cárteles, pero cada vez menos. Las rentas del crimen hoy las ponemos los mexicanos sea de manera directa, por extorsión, o indirecta, a través el incremento de costos de bienes y servicios que controla la mafia por diferentes vías, una de ellas, los sindicatos.

Diego Petersen Farah

Diego Petersen Farah

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

La violencia que no se menciona (y sí existe)

"El tema es que México lleva casi 20 años con esta violencia contra periodistas. Parece que el...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
2

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
3

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
4

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
5

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
7

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

Pedro Haces
8

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

Los encargados del Refugio Franciscano, que durante casi 50 años ha albergado a perros y gatos abandonados o maltratados, fueron desalojados este jueves.
9

Autoridades desalojan refugio en CdMx; dejan a más de mil perros y gatos en la calle

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
10

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
11

La Fiscalía reabre expedientes contra Duarte, otro exgobernador corrupto del peñismo

12

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
13

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

14

La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

15

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
1

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

2

Fuga en ducto de Pemex provoca movilización en Tula, Hidalgo; evacuan 20 viviendas

Los encargados del Refugio Franciscano, que durante casi 50 años ha albergado a perros y gatos abandonados o maltratados, fueron desalojados este jueves.
3

Autoridades desalojan refugio en CdMx; dejan a más de mil perros y gatos en la calle

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
4

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

El cúmulo de medidas del gobierno de Donald Trump en su asalto a la comunidad migrante daña a individuos, familias, comunidades y la economía.
5

2025, un año fatídico para migrantes. El ICE de Trump ha arrestado a más de 220 mil

La administración del Presidente, Donald Trump, declaró el día de ayer la militarización de la frontera sur que comparten el estado de California y México.
6

Trump ordena el envío de 7 mil militares para custodiar la frontera sur de California

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.
7

La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU

El Banco del Bienestar publicó una serie de pasos para que las y los usuarios puedan consultar su saldo de manera fácil y rápida.
8

#PuntosyComas ¬ Tlaxcala y Sonora encabezaron los programas sociales en 2024

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
9

La Fiscalía reabre expedientes contra Duarte, otro exgobernador corrupto del peñismo

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard
10

México prevé recaudar hasta 70 mil millones de pesos con nuevos aranceles: Ebrard

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro, Michoacán, queman árbol de Navidad
11

VIDEO ¬ Pobladores de Zitácuaro queman árbol navideño en protesta por abuso policial

12

Los bancos cierran este 12 de diciembre; estas son las alternativas para los usuarios