Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

Redacción/SinEmbargo

12/12/2025 - 2:48 am

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.

Google dijo tratar el tema de los videos falsos de Sheinbaum con "extrema seriedad", luego de que el Senado señaló su rigidez y exigencia en el cumplimiento de normas en otros casos.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La empresa de tecnología multinacional Google informó el jueves al Senado de la República que eliminó los videos y anuncios falsos hechos con inteligencia artificial que suplantaban la imagen de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según se dio a conocer en la Gaceta del Senado del pasado 9 de diciembre.

Por medio de un comunicado, la directora de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica de Google, Eleonora Rabinovich, reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes aplicables en todas sus plataformas, lo cual implica la toma de medidas en caso de que existan acciones que infrinjan las políticas de Google Ads y los Lineamientos de la Comunidad de YouTube.

"Este asunto se ha tratado con extrema seriedad y se han eliminado los anuncios infractores y suspendido las cuentas publicitarias en virtud de la política de Representación engañosa (entre otras) en relación con el asunto planteado en su declaración", detalló la representante de Google en el texto enviado al presidente de Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Adán Augusto López Hernández.

En este sentido, la empresa se comprometió a seguir monitoreando activamente la situación con la mayor urgencia, además de aplicar medidas firmes en caso de identificar más videos y anuncios que infrinjan las políticas de Google.

El pasado 8 de diciembre, el Senador Adán Augusto López dirigió una carta al jefe de Relaciones Gubernamentales y Política Pública de Google México, Hugo Martínez Mcnaugth, a quien le llamó la atención por permitir la difusión de una campaña para defraudar a la ciudadanía en la que se suplanta la identidad de Claudia Sheinbaum con inteligencia artificial.

En uno de los videos que llevan la leyenda “patrocinado” se pide a los ciudadanos realizar inversiones en Petróleos Mexicanos (Pemex), a cambio de numerosas ganancias de dinero.

“Es una campaña pagada por alguien, con el consentimiento y beneficio económico de la empresa que usted representa”, reclamó el Senador de Morena en la carta enviada a Google.

El legislador explicó que dichos anuncios no sólo suplantan la identidad de la mandataria federal, sino que ponen en peligro la privacidad, la identidad y los recursos económicos de quienes sean víctimas de tal manipulación, ya que lo que se dice en dichos videos carece de veracidad.  “Es evidentemente un fraude”, puntualizó López Hernández.

Dado lo anterior, el Senador consideró que el uso de esta plataforma es deplorable, la cual “se caracteriza en otras circunstancias por su rigidez y exigencia en el cumplimiento de normas para su uso y para prevenir la comisión de delitos”.

