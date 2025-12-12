Congreso de la CdMx prohíbe la exhibición de mascotas en venta en jaulas o vitrinas

La venta de mascotas en la Ciudad de México deberá realizarse mediante una cita previa. Los animales no podrán ser enjaulados, deberán contar con alimento adecuado y agua limpia, y estar bajo vigilancia de un veterinario.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El Congreso de la Ciudad de México aprobó el jueves una iniciativa para prohibir la exhibición física de animales de compañía o mascotas en venta como perros y gatos, ya sea en vitrinas o jaulas, pues de no cumplirse esta medida los establecimientos serán multados con hasta 339 mil pesos.

La reforma impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) implica que la adopción de las mascotas deberá realizarse mediante una cita previa, por lo que los animales tendrán que ser alojados en zonas con seguridad y protección, con alimento adecuado y agua limpia, y bajo vigilancia permanente de un médico veterinario zootecnista y personal capacitado.

En caso de incumplir esta norma, se deberá regresar al animal en 72 horas, y se pagará una cuota de reintegración para su cuidado y reubicación. Además, sólo podrán ser adoptados perros y gatos esterilizados y desparasitados, mientras que en los casos correspondientes se deberán garantizar la condiciones mínimas de salud del animal por medio de un certificado.

Por su parte, los compradores contarán con un plazo de 15 días para reclamar atención veterinaria por enfermedades ocultas o incubación de las mascotas; y hasta nueve meses en caso de enfermedades congénitas. Asimismo, deberán recibir información veraz y suficiente sobre los cuidados y conductas del animal.

Si no se cumplen la disposiciones de ley, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tendrá la facultad de imponer multas de entre 150 a tres mil unidades de medida y actualización (UMA). Es decir, entre 16 mil 900 y 339 mil pesos aproximadamente.

Cabe recordar que, en agosto de 2025, el Congreso local reconoció a los animales como seres sintientes, dejando atrás el estatus de “cosas” para las mascotas, pues en el pasado se les clasificaba como bienes inmuebles o bienes mostrencos.

En marzo del mismo años, el Congreso también prohibió las corridas de toros con sangre, con lo cual también fueron aprobados espectáculos taurinos en los que se garantice el bienestar animal y se preserven las "tradiciones culturales".

La reforma para prohibir la exhibición de mascotas entrará en vigor 365 días naturales después de ser publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que las autoridades aún cuentan con tiempo para emitir los lineamientos para las locaciones y espacios para los animales.