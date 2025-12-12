Salud descarta "supergripe" en México: no hay casos de variante K de influenza AH3N2

Salud destacó que el virus de influenza A H3N2 circula cada año en territorio nacional, por lo que su presencia no es inusual.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSa) informó que no se ha detectado en México ningún caso confirmado de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa". una subvariante que actualmente circula en Europa y Estados Unidos.

“Hasta el momento no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en el país”, precisó.

En un comunicado, la dependencia señaló que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo permanente para identificar cualquier eventual contagio.

Salud destacó que el virus de influenza A H3N2 circula cada año en territorio nacional, por lo que su presencia no es inusual; sin embargo, subrayó que la variante K no ha sido identificada en México.

La Organización Panamericana de la Salud señaló que en Estados Unidos y Canadá ha incrementado la circulación del subtipo A(H3N2), junto con un crecimiento sostenido en la detección del subclado K de este mismo virus.

No obstante, la institución precisó que el subclado K está registrando un aumento significativo en diversas regiones del mundo, “con la excepción, hasta ahora, de América del Sur”.

Ante este panorama, la entidad de salud llamó a que durante la temporada invernal, la población pueda acudir a los centros de salud y puestos de vacunación para aplicarse las dosis correspondientes de COVID-19, influenza y neumococo. Estas vacunas, indicó, “ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud”.

El llamado se dirige de manera prioritaria a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades, por ser los grupos con mayor vulnerabilidad ante enfermedades respiratorias.

La dependencia reiteró su compromiso con la salud pública y aseguró que continuará informando de forma “oportuna y transparente” sobre cualquier actualización relacionada con la vigilancia epidemiológica.