Japón registra un nuevo sismo magnitud 6,7; advierte que actividad sísmica continúa

Deutsche Welle

12/12/2025 - 8:14 am

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) retiró este viernes la alerta de tsunami emitida luego de que un terremoto de magnitud 6.7 sacudiera el norte del archipiélago. Pero la actividad sísmica continúa.

Berlín, 12 de diciembre (DW).- El aviso por tsunami declarado este viernes por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) en el norte del país tras un terremoto de magnitud 6.7 quedó levantado unas dos horas y media después de ser activado, y tras observarse olas de varias decenas de centímetros en varios puertos de las zonas afectadas.

La JMA declaró una alerta de tsunami de hasta un metro por el temblor, que ocurrió a las 11:44 hora local con hipocentro a 20 kilómetros de profundidad en el mar frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago.

Poco antes de una hora después, se observaron olas de unos 20 centímetros en la ciudad de Erimo, en la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago; así como de una altura similar en el puerto de Hachinohe, en la prefectura de Aomori.

Dicha localidad fue la más afectada por el fuerte terremoto de magnitud 7.5 ocurrido en la misma zona la noche del pasado lunes, en el que resultaron heridas al menos 33 personas, y a raíz del que se declaró una alerta de tsunami de mayor gravedad que se saldó sin mayores incidentes.

El sismo de entonces alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa, centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo del temblor, mientras que en el caso del de este viernes se observó hasta un nivel 4.

Actividad sísmica "continúa activa"

El director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto, dijo en una comparecencia tras el sismo que "la actividad sísmica continúa activa" en la zona y pidió precaución a la población.

En las dos horas posteriores, se habían producido en la zona varios temblores de diversa índole, entre ellos dos de magnitud 4,5, uno de 4.3 y otro de 5.7, de acuerdo a los registros de la agencia.

El experto señaló que el seísmo de hoy no está relacionado con la alerta especial por megaterremoto que se activó tras el temblor del lunes, un aviso excepcional que no se emitía desde el verano de 2024, tras otro fuerte sismo en otra zona distinta, y que contempla la posibilidad de un terremoto de magnitud 8 o superior.

No se ha informado por el momento de daños materiales ni personales, ni de anomalías en las centrales nucleares ubicadas en las regiones afectadas, aunque el fenómeno ocasionó algunos retrasos en los servicios del tren bala "shinkansen".

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

