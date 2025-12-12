El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

El FBI aseguró que las actividades atribuidas a Rivera Varela se mantienen activas desde hace al menos una década y habría participado en el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos ofreció ayer una recompensa de 250 mil dólares por Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma", quien habría participado en el atentado del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en 2020.

Según el FBI, “La Firma” es considerado un miembro de alto rango del CJNG y uno de los fugitivos más buscados. Las autoridades estadounidenses lo vinculan también con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Rivera Varela nació el 19 de junio de 1986 en Cali, Colombia, aunque también cuenta con nacionalidad mexicana. Las autoridades estadounidenses y mexicanas lo ubican como operador directo de Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, jefe del CJNG en Puerto Vallarta.

The #FBI is offering a reward of up to $245,000 for information leading to the arrest and conviction of Carlos Andres Rivera Varela, an alleged high-ranking leader of Jalisco New Generation Cartel (CJNG), a major transnational cartel and designated foreign terrorist organization… pic.twitter.com/SGFSjAWSOH — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) December 11, 2025

Además de sus presuntas actividades violentas, el FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le atribuyen la dirección de un esquema de fraude internacional basado en la venta fraudulenta de tiempos compartidos a ciudadanos estadounidenses en destinos turísticos de México. Dicho esquema habría permitido lavar millones de dólares, recursos que, según la investigación, se utilizaron para financiar operaciones del CJNG, incluidos tráfico de drogas y compra de armas.

En marzo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas en México y lo señaló como responsable de colaborar con actividades ilícitas del cártel.

El 28 de octubre de 2025, un tribunal federal del Distrito Este de Nueva York emitió una orden de arresto en su contra por conspiración para lavado de dinero y por colaborar con una organización criminal considerada terrorista por el Gobierno estadounidense.

El FBI aseguró que las actividades atribuidas a Rivera Varela se mantienen activas desde hace al menos una década.

“Rivera Varela y otros presuntamente dirigieron un complejo esquema de fraude internacional dirigido a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México”, señaló la agencia.

Estados Unidos mantiene su cerco sobre el CJNG y busca detener a quienes considera operadores clave en las finanzas y estructura del cártel, entre ellos “La Firma”, cuya captura es ahora una prioridad para las autoridades estadounidenses.