Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este viernes con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca, luego del desalojo del Refugio Franciscano ejecutado esta semana.

La organización informó que 43 trabajadores permanecen activos en el lugar. Entre ellos, 22 médicos veterinarios que repartieron 385 kilogramos de alimento Royal Canin como parte de la primera ración del día; 15 empleados encargados de limpiar todas las áreas, y seis especialistas destinados al cuidado de animales con necesidades particulares.

Carmela Rivero, presidenta de la fundación, aseguró que su principal obligación es velar por el bienestar de los animales, ante señalamientos que acusan falta de atención. “Tenemos un compromiso moral y legal de atender a todos estos animalitos y en eso estamos concentrados”, afirmó. Añadió que los comentarios en los que se les acusa de abandonarlos no tienen fundamento: “A todas las personas que dolosamente dicen que ni siquiera los estamos alimentando les mando bendiciones porque saben que eso es un absurdo”.

Rivero señaló que no entrarán en confrontaciones públicas y que están dedicados a rehabilitar las instalaciones. “La Fundación no entrará en un debate pues estamos concentrados en su atención médica, en alimentarlos y en el aseo de estas áreas que hoy están en condiciones indignas, pero que serán rehabilitadas muy pronto para que los animales vivan mucho mejor”, sostuvo.

El operativo de recuperación ocurrió tras la resolución del Juzgado 60 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde la jueza Ana Miriam Yépez Arreola determinó devolver el inmueble a la Fundación y garantizar el resguardo de todos los animales que permanecen en él.

La presidenta llamó a la ciudadanía a mantener la confianza y adelantó que habrá recorridos abiertos. “En los siguientes días invitaremos a medios, protectores de animales y otros a visitar el sitio para que vean de primera mano el trabajo que estamos realizando”, anunció.

Desalojo del refugio

Ayer, los encargados del Refugio Franciscano, que durante casi 50 años ha albergado a perros y gatos abandonados o maltratados, fueron desalojados, lo que dejó en incertidumbre a mil 100 animales que estaban bajo su cuidado

El espacio había sido administrado desde 1977 por el Refugio Franciscano, que por casi cinco décadas atendió a perros y gatos en abandono.

En un comunicado, el refugio criticó la forma en que se ejecutó la orden judicial: “Al ejecutarse la orden de desalojo sin medidas que aseguren su integridad, se vulneran de manera grave sus derechos como seres protegidos por la ley y completamente dependientes de quienes los cuidan”.

También advirtió que “un desalojo sin destino real equivale, en la práctica, a condenar a muchos de ellos a la enfermedad, la muerte o el abandono definitivo” debido a que no existen condiciones adecuadas para un traslado masivo.

El Refugio Franciscano reiteró su disposición a entregar el predio, pero insistió en que necesita un plazo de 45 días hábiles, siempre y cuando la Fundación construya primero un espacio equipado para recibir a los animales bajo su resguardo.