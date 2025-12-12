La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

La FGR judicializó el caso de María Amparo Casar por presunto uso ilícito de atribuciones, relacionado con la pensión otorgada por Pemex tras la muerte de su esposo.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, por su presunta participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo en 2004, reveló este viernes la Jornada.

De acuerdo con el medio, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial en contra de María Amparo Casar Pérez y dos personas más para que sean imputados “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la Ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el Artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de cometido los hechos”.

La investigación contra casar se da luego de que esta recibió la pensión de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla, quien murió el 7 de octubre de 2004 al caer desde una ventana del piso 12 del edificio principal de Pemex, y el cual calificaron como suicidio.