“El Limones” es trasladado al Altiplano, en el Edomex, junto con otros 5 detenidos

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, identificado como operador financiero de una célula vinculada al grupo criminal Los Cabrera y secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), fue trasladado al Cefereso No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, junto con otras cinco personas detenidas en operativos simultáneos realizados en Coahuila y Durango.

Las acciones, encabezadas por dependencias del Gabinete de Seguridad federal, forman parte de una ofensiva contra redes de extorsión, lavado de dinero y robo de hidrocarburos en la región Laguna, indicó el Gobierno federal.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) integró la carpeta de investigación que permitió su ingreso al penal de máxima seguridad, donde un Juez de control definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El aseguramiento se concretó tras un despliegue coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Autoridades involucradas en el operativo señalaron a medios que el detenido era considerado un “objetivo prioritario” debido a su papel dentro de la estructura delictiva. “Su capacidad operativa y financiera representaba un riesgo para la región, por lo que se actuó de manera simultánea en ambos estados”, explicaron las fuentes federales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), “El Limones” encabezaba un esquema de cobro de cuotas dirigido a ganaderos, comerciantes, transportistas y productores agropecuarios, además de operar redes de extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos. Las autoridades describen estas actividades como “una de las principales fuentes de financiamiento” del grupo delictivo, afín a la facción de Los Mayitos, del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones permitieron mapear rutas de dinero, inmuebles usados como centros logísticos y casas de seguridad, así como identificar a los operadores cercanos del detenido. Esto facilitó la obtención de órdenes judiciales para cateos y detenciones que derivaron en su captura.

En los cateos se aseguraron rifles de asalto, una granada y equipo táctico, elementos que, según fuentes del operativo, reflejan el nivel de organización de la célula detenida.

Tras darse a conocer la detención, Pedro Haces, dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y Diputado de Morena, rápidamente salió a deslindarse del líder de extorsionadores, pero fue desmentido con fotografías y videos que ya circulan en redes sociales.

Haces se apresuró a grabar un video para negar los vínculos de su organización sindical con "El Limones", pero los internautas recordaron al morenista una fotografía en la que posa con el hoy detenido, a quien se vincula con "La Mayiza", y que fue publicada originalmente por la CATEM Durango el 20 de marzo de 2023, acompañada del siguiente mensaje:

Cabe destacar que en agosto pasado, 18 empresas y organizaciones emitieron un desplegado en el que denunciaron extorsiones y cobros ilegales "a manos de operadores vinculados a la organización sindical CATEM y grupos del crimen organizado”. Tras este llamado de auxilio, la Fiscalía General (FGR) realizó en septiembre un operativo en el local sindical de la CATEM de Gómez Palacio, Durango.