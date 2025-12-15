DATOS ¬ El billete con la ajolote “Gorda” es tan bello que hay 450 millones guardados

Perla Velázquez

14/12/2025 - 9:32 pm

Banxico reveló que 9.8 millones de mexicanos guardan el billete de 50 pesos, lo cual equivale a 490 millones de pesos de la divisa que están fuera de circulación. El billete es mayormente conocido por tener en el anverso a la ajolote Gorda, un “monstruo” geriátrico que disfruta (mucho) de comer.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Los ajolotes son seres codiciados desde hace años. En el cuento de Julio Cortázar, Axolotl”, el personaje principal dice que cuando los vio en un acuario de Francia, supo que los anfibios eran de México “por sus pequeños rostros rosados aztecas”.

El también conocido como “monstruo mexicano” quedó inmortalizado en el billete de 50 pesos, que pertenece a la familia G, fue puesto en circulación el 28 de octubre de 2021. A cuatro años de ese momento, un estudio del Banco de México (Banxico) reveló que 9.8 millones de mexicanos lo guardan o coleccionan. Esto quiere decir que hay 490 millones de pesos fuera de circulación.

La ajolote que luce en nuestro billete de 50 pesos se llama Gorda y vive en el Museo del Ajolote . Foto: Banxico
En 2021, Banxico explicó que el diseño del billete contaba con detalles que aluden al periodo histórico del México antiguo, como la fundación de Tenochtitlan y el ecosistema de ríos y lagos con su fauna y flora. En el anverso están la “Piedra del Sol”, el “Teocalli de la guerra sagrada”, una representación de Tenochtitlan basada en un mural de Diego Rivera y el símbolo Ollin. En el reverso están los canales de Xochimilco, el maíz y un ajolote.

Pese a contar con estos elementos, el 83 por ciento de la población mencionó que había escuchado hablar sobre el nuevo billete y el 56 por ciento asoció la divisa con el ajolote. De las mismas personas, el 11 por ciento supo que la especie endémica de México está en la parte trasera del billete.

Pamela Valencia, fundadora del Museo del Ajolote, recibió en 2019 un correo de Banxico en donde le adelantaban que lanzarían un billete con la figura de la especie que ella resguarda desde 2017. Primero, cuenta en entrevista con SinEmbargo, fue con un equipo del banco a la zona chinampera de Xochimilco para hablar con campesinos que recordaban como en su infancia nadaban con los animales. Después conocieron al Ambystoma mexicanum.

“Llevamos seis ejemplares pardos o silvestres del género Ambystoma mexicano.  Todos estos ajolotes eran negros. La gente creyó que porque el billete era rosita, la ajolotita es rosita, pero realmente lo que nosotros le mostramos al banco es que el ajolote que tenemos que salvar es el silvestre, el de coloración oscura”, comentó.

Ella es Gorda, la ajolote del billete de 50 pesos. Foto: Ana Méndez, SinEmbargo
En 2020, la Junta de Gobierno aprobó el boceto del billete. Es el segundo emitido que no muestra personas en su diseño anverso. Para 2021 se imprimieron 60 millones de esta denominación, la cual es la quinta de mayor demanda entre la población. En 2022, la Sociedad Internacional de Billetes de Banco (IBNS, por sus siglas en inglés) le otorgó el “Premio al Billete del Año”.

“Gorda”, la ajolote modelo

La ajolote que aparece en el billete de 50 tiene ocho años, le encanta comer y se llama Gorda. Pamela Valencia explica que la especie “puede vivir más de seis años. Hay registros de hasta 20 o 23 años de edad. A partir de los seis se consideran geriátricos. En el museo, Gordita no siempre está exhibida. Queremos que nos dure todavía muchísimos años más”. 

México cuenta con 14 de las casi 30 especies que se conocen; en su mayoría son endémicas. Pertenece a la familia de las salamandras de cuatro patas. Posee una cola larga que conserva tras un proceso de metamorfosis y una aleta dorsal que se extiende por su cuerpo y que mide de 15 a 30 centímetros de largo. Es una de las 372 especies de plantas y animales prioritarias que comprende el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El billete fue presentado en 2022 y se convirtió en un objeto preciado para los mexicanos. Foto: Banxico

También tiene un significado prehispánico: el anfibio representa a Xólotl, dios del ocaso, protector del fuego y uno de los señores del inframundo, hermano de Quetzalcóatl. Además, cuenta con propiedades regenerativas, por lo que es un codiciado objeto de estudio.

La fotografía de la Gorda la tomaron Mario Hernández y Rubén Amador en el 2020. La sesión duró alrededor de seis horas y otros cinco ejemplares de la especie participaron para ser inmortalizadas en un diseño. La ganadora fue la habitante de Axolotitlán.

Banxico reveló que 23 por ciento de las personas que reciben el billete lo guarda. De ellas, el 69 por ciento lo hace porque el diseño está bonito, el 10 por ciento considera que es un objeto de colección y un 5 por ciento se lo queda para venderlo más caro y ganar dinero. Además, de las personas que guardan el billete, el 68 por ciento tiene de 1 a 5; el 13 por ciento, de 6 a 10 billetes; el 9 por ciento, de 11 a 20 y el 10 por ciento, tiene más de 20. 

Para Pamela Valencia estas cifras no son una casualidad, “porque resulta que para crear un billete el Banco de México se puede tomar entre ocho y nueve años. A veces nosotros automáticamente recibimos el dinero, las monedas, pero no sabemos todo el esfuerzo y trabajo que hay de un proyecto como este.

“He escuchado muchos comentarios de gente que dice: ‘Ojalá cuidaran a los ajolotes, como cuidan a los billetes’, pero nosotros tenemos un lema: ‘no se puede defender lo que no se conoce’. Entonces, el primer paso es que tú sepas que estos animales existen, para que después de involucres y te acciones”, finalizó. 

Perla Velázquez

Perla Velázquez

