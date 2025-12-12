Reformas a la Ley de Aguas entran en vigor tras publicación de Sheinbaum en el DOF

Redacción/SinEmbargo

12/12/2025 - 5:21 pm

Las reformas de la Ley de Aguas entraron en vigor este viernes, luego de que la Presidenta Sheinbaum las publicara el jueves en el DOF.

Las reformas a la Ley de Aguas entraron en vigor este viernes luego de que la Presidenta Sheinbaum publicara el decreto en el DOF; buscan proteger el recurso hídrico.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una nueva Ley General de Aguas, para garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la nación como bien estratégico, han entrado en vigor este viernes, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo las publicara el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El jueves, la mandataria publicó el decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El principal objetivo de estas reformas, propuestas por Sheinbaum y avaladas con cambios menores en el Congreso de la Unión, es el de revertir el carácter de "mercancía" que tenía el recurso hídrico, y que provocó movilizaciones de campesinos y una serie de falsas narrativas, mentiras y fake news para evitar que se aprobara.

En los artículos transitorios se precisa que el decreto "entrará en vigor al día siguiente de su publicación" en el DOF, además de que se derogan las disposiciones jurídicas que se opongan al mismo decreto. Las erogaciones que se generen con motivo de la expedición de las reformas "se realizarán con cargo a los recursos aprobados por la Cámara de Diputados en los respectivos presupuestos de egresos de los ejecutores de gasto correspondientes", indica.

Para completar la reforma, las entidades federativas deben armonizar sus disposiciones jurídicas con lo dispuesto en la nueva Ley de Aguas, en un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales a partir de su entrada en vigor.

Para la Ley de Aguas Nacionales, indica que en un plazo que no exceda de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto "se deben expedir o reformar las disposiciones reglamentarias respectivas".

En tanto no se emita la normatividad señalada en el artículo transitorio anterior, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto, con excepción de las transmisiones y cambios de uso, precisa la publicación en el DOF.

Asimismo, en un plazo que no exceda de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, "la Autoridad del Agua" deberá realizar las acciones tendientes a garantizar el derecho humano al agua, la soberanía alimentaria y el desarrollo nacional, derivadas de la aplicación de las reformas.

Los trámites que se encuentren pendientes de resolución por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al momento de la publicación del decreto se resolverán en términos de la normatividad vigente al momento de su presentación.

La Conagua, por su parte, deberá promover la expedición de una Norma Oficial Mexicana para la actualización de los sistemas de medición de volúmenes de aguas nacionales mediante el uso de las tecnologías disponibles.

"Esta reforma lo que nos va a permitir es que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizando, una visión que ha causado muchas afectaciones en el país, como el acaparamiento, la sobreexplotación, en un mercado ilegal, en donde unos cuántos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías. Hay quienes concentran grandes cantidades de agua, y las venden con fines de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente. Ese es el espíritu, el corazón de la iniciativa", afirmó Efraín Morales López, titular de la Conagua, durante la conferencia matutina de la Presidenta Sheinbaum del 4 de diciembre.

El funcionario argumentó que son "actos desesperados" de aquellos que ven perder sus privilegios y que "se han enriquecido durante años a costillas de un recurso natural tan preciado para todas y todos los mexicanos". "La iniciativa es un cambio de visión profundo, primero, para contar con agua suficiente para garantizar el derecho de las personas, que las comunidades que históricamente han sido privadas del vital líquido puedan contar con éste. Se reconoce a los sistemas comunitarios; se tiene un sistema de concesiones totalmente transparente, público, con total certeza y cero tolerancia a la corrupción", enlistó.

En la discusión en el Senado, el morenista Óscar Cantón Zetina aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, por lo que la legislación es la mayor aliada de los productores y los campesinos de México. La propuesta, expresó, “elimina la visión mercantilista del agua y la regresamos a su dueño legítimo, que es el pueblo de México”.

Por su parte, la senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral, pues le da al Gobierno Federal la posibilidad de decidir, “de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar”, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.

Entre las modificaciones aprobadas, se añadió un nuevo capítulo para que delitos contra las aguas nacionales sean perseguidos de oficio.

