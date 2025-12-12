La CdMx reporta afluencia de más de 13 millones de fieles en la Basílica de Guadalupe

Las autoridades capitalinas anunciaron que los peregrinos seguirán llegando a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, mantendrán operativos de seguridad, atención médica y limpieza hasta el 14 de diciembre.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) informó que al corte de las 05:00 horas de este 12 de diciembre cerca de 13 millones de asistentes han llegado a la Basílica de Guadalupe, con motivo de Día de la Virgen de Guadalupe. La cifra corresponde al cierre del flujo más intenso de visitantes durante la celebración, la cual continuará hasta el 14 de diciembre.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SCGIRP), en coordinación con la Alcaldía Gustavo A. Madero, reportaron que a lo largo de la jornada se brindaron tres mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y dos mil 476 en el exterior de carácter menor, de las cuales únicamente ocho requirieron traslado a un hospital.

En tanto, el servicio de Locatel informó que recibió 58 reportes de personas extraviadas, en los que seis permanecen activos mientras continúan las labores de localización y acompañamiento.

"Tras el descenso de la afluencia principal, los puestos de atención, carpas de paramédicos y brigadas voluntarias iniciaron el retiro gradual de su infraestructura. No obstante, permanece activa la brigada de servicios médicos de la Basílica para atender cualquier eventualidad", se lee en el boletín.

A su vez, la alcaldía Gustavo A. Madero informó que, junto con personal del Gobierno capitalino, se retiraron 980 toneladas de residuos generados durante el paso de los contingentes. Estas acciones se mantienen mientras continúe la presencia de visitantes.

Autoridades de la demarcación también reportaron el rescate de 16 perros en las inmediaciones del templo, los cuales fueron trasladados a una veterinaria para recibir valoración médica y posteriormente ser canalizados a procesos de adopción.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que elementos de la Policía Metropolitana mantienen recorridos en los alrededores, especialmente en zonas donde permanecen visitantes, con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir incidentes.

Hasta el momento, el operativo cuenta con cinco mil 080 elementos distribuidos en las principales rutas de ingreso de peregrinos, entre ellas las calzadas Ignacio Zaragoza y Tlalpan, así como avenida Insurgentes. Para estas tareas se utilizan 255 vehículos, 145 camionetas, 73 motocicletas, 15 grúas, 13 ambulancias, cinco motoambulancias, dos dronesy dos helicópteros.

"El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas las personas que participan en eventos masivos en la capital. Asimismo, refrenda que continuará fortaleciendo la coordinación entre dependencias, cuerpos de emergencia y autoridades locales para garantizar que cada celebración, manifestación cultural o acto religioso se desarrolle en condiciones de paz, organización y respeto a los derechos de quienes habitan y visitan la ciudad", concluyó el comunicado.