La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

A un año de que se encienda de lleno la contienda electoral, Luisa Alcalde anticipa que la discusión política va a subir de tono. En entrevista con "Los Periodistas", la presidenta de Morena prevé que los ataques no vendrán sólo desde los partidos opositores, sino también desde campañas en redes que buscan sembrar dudas.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que los señalamientos que buscan vincular al movimiento de la Cuarta Transformación (4T) con el crimen organizado forman parte de una estrategia diseñada por consultores extranjeros contratados por la oposición, cuyo objetivo es desestabilizar al Gobierno y frenar el proyecto morenista rumbo a la elección de 2027.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite todos los domingos por Canal Once, la exsecretaria de Gobernación señaló que a pesar de que estos ataques se basan en mentiras, al final hay personas que terminan creyendo esta narrativa.

"Este supuesto vínculo del crimen organizado tiene que ver con parte de esa construcción de estos consultores, esto un día lo platicaron en una mesa y dijeron ‘como no podemos en contra de la honestidad del Presidente López obrador’, porque esto no inicia con la Presidenta, esto inició con el Presidente López Obrador. Esa idea de vincularnos con el crimen organizado es una idea creada para la manipulación mediática porque ellos siempre están bajo una lógica de que la calumnia no mancha pero tizna. Han construido esa idea pero se han topado con pared porque es grotesca, es absurda y los únicos aquí que tuvieron, que está acreditado y con sentencia, es García Luna con Calderón, son los panistas".

Alcalde explicó que esta narrativa se inscribe en una nueva etapa de confrontación política impulsada por la derecha, que reconoce su derrota moral y la falta de resultados frente al trabajo de Morena.

"Los últimos meses del año pasado mostraron una cosa importante, que la derecha mexicana ya a sabiendas de que está moralmente derrotada y de que es muy difícil que puedan hacer un trabajo como el nuestro ha apostado a nuevos paradigmas. Contrató a unos expertos en lodo, unos expertos en redes sociales, en campañas y eso es lo que ha tratado de implementar en México".

Sobre las acusaciones de vínculos con el narco, Alcalde insistió en que son absurdas y recordó que los únicos casos acreditados judicialmente corresponden a gobiernos anteriores.

La presidenta de Morena señaló que actualmente en México existe tanto una oposición partidista tradicional, identificada con el PRIAN y Movimiento Ciudadano, como otra integrada por grupos que vieron afectados sus intereses.

“Hay otra que es esta oposición que ha visto trastocado sus intereses, que se creía dueña de este país […] se han venido juntando y lo que me parece evidente es que su estrategia está basada en contratar a estos supuestos expertos o consultores”.

Luisa Alcalde detalló que estas tácticas se han materializado en campañas de desinformación digital no solo en México, sino en toda América Latina.

“Te venden un manualito de cómo podrías desestabilizar un Gobierno para que llegue la derecha y eso lo han tratado de implementar a través de, por ejemplo, de la manipulación en redes sociales, pagando bots, manipulando y amplificando temas que establecen una realidad paralela”.

No obstante, Alcalde aseguró que dichos intentos se han topado “con pared”, debido al respaldo popular con el que cuenta la Cuarta Transformación.

“La gran diferencia, es que en el caso de nuestro país, cuando se topan con pared es que el pueblo de México está de acuerdo con los cambios, con la transformación, pero no solo está de acuerdo, esta transformación ha producido en sus vidas cotidianas una mejora, contra eso no puedes ir”.

En ese contexto, Alcalde subrayó que 2026 será un año clave tanto por el debate político como por los procesos internos de Morena.

“Yo creo que sí va a ser un año intenso por varias razones… todos los procesos internos se van a llevar en 2026, en 2027 es la elección, una elección grandísima e importantísima”.

La presidenta de Morena explicó que el partido definirá candidaturas para más de mil 700 cargos de elección popular, no sólo las 17 gubernaturas, y reiteró que la encuesta seguirá siendo el método de selección. “Hemos definido que la encuesta es el mejor método, lo hemos dicho siempre”.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia a cerrar filas y cuidar al partido. “A todos los que pertenecemos a Morena nos toca cuidar a Morena. Morena es un vehículo para seguir cambiando y transformando la vida de millones y es un vehículo que tiene principios bien establecidos”.