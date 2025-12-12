Gobierno publica medidas para regular cobros automáticos en plataformas de streaming

La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a las plataformas de streaming a informar antes e cobrar la renovación de una suscripción, además de que no podrán cobrar penalización por cancelarla.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor relacionadas con los cobros automáticos que hacen las plataformas de streaming.

A raíz de estas modificaciones, las aplicaciones como Netflix, HBO MAX, o Disney+, entre otras, deberán informar a sus suscriptoras y suscriptores antes de realizar un cobro para renovar su suscripción, además de que ya no podrán cobrar una penalización a quienes deseen cancelar el servicio.

Esta reforma fue presentada por la bancada de Morena en el Senado y avalada por el Congreso, mientras que las nuevas reglas entrarán en vigor a partir del sábado 13 de diciembre.

#12deDiciembre2025 Se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de cancelación de suscripciones y membresías con cobro recurrente.

👉 https://t.co/QgqFqCQJyS — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) December 12, 2025

Plataformas deberán avisar antes de renovar suscripciones

El decreto publicado en el DOF este viernes establece que se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las cuales establecen nuevas reglas para el cobro automático para renovar suscripciones y la cancelación, que incluyen:

Las plataformas deberán informar al menos con cinco días de anticipación antes de cobrar la renovación de una suscripción.

No habrá cobro de penalización por cancelar una suscripción a una plataforma de streaming.

Las plataformas de streaming deberán implementar un mecanismo que permita cancelar la suscripción al servicio de manera inmediata.

Al contratar el servicio, las aplicaciones deberán informar claramente si su servicio incluye cobros automáticos recurrentes, la periodicidad, el monto y la fecha de cobro.

Las plataformas no podrán usar estrategias publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, especialmente cuando están dirigidas a población vulnerable, como menores de edad, personas adultas mayores o quienes padecen una enfermedad.

Es importante señalar que estas nuevas regulaciones se aplican para las plataformas de streaming, servicio de televisión por cable, telefonía fija, móvil e Internet.