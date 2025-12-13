Trabajadores de limpieza de la CdMx protestan y queman basura; buscan sindicalización

Los trabajadores de limpia exigen la incorporación a un sindicato mediante la solicitud de un "dígito"; trámite administrativo para iniciar el procedimiento de adscripción y que se ha visto obstaculizado por las autoridades, según indican los inconformes.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Trabajadores de limpieza de la Ciudad de México (CdMx) organizaron una protesta este viernes en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para exigir una afiliación sindical; la manifestación terminó con la quema de basura en las afueras de estas oficinas.

Los inconformes arribaron alrededor de las 06:00 horas a la dependencia a bordo de camiones de recolección de basura y se ubicaron sobre Avenida Fray Servando Teresa de Mier, entre Eje Central e Isabel la Católica, donde se localiza la institución.

Pocos minutos después, los manifestantes vaciaron bolsas de basura sobre las banquetas y calles para después prender fuego al desperdicio, en protesta por la falta de atención de las autoridades a sus peticiones para ser incorporados a un sindicato.

‼🚨 TRABAJADORES DE LIMPIA PROTESTAN EN LA CDMX 🗣📣 👉 Esta mañana, trabajadores de limpia de la #CDMX realizaron una protesta en la calle Fray Servando Teresa de Mier, frente a oficinas del @GobCDMX, en la @AlcCuauhtemocMx.

La movilización provocó un #bloqueo vial y… pic.twitter.com/ME3znuSZxu — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 12, 2025

La acción propició que las autoridades cerraran totalmente la vialidad y desviaran a los conductores hacia calles alternas para evitar que la situación se complicara pues, según los reportes oficiales, la quema ocasionó afectaciones en las inmediaciones de la institución.

El acto no sólo provocó una densa columna de humo que se esparció rápidamente por los alrededores, sino también la movilización de policías, bomberos y personal de protección civil para evitar que las llamas alcanzaran vehículos o inmuebles cercanos.

Los manifestantes aseguraron que las autoridades administrativas han obstaculizado su solicitud de lo que denominan un dígito, es decir, un trámite administrativo para poder adscribirse al organismo sindical.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Simón Bolívar, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Eje 2 Sur. pic.twitter.com/GwjThw4ViU — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 12, 2025

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) reportó a través de sus redes sociales que las calles permanecían cerradas alrededor de las 09:00 horas.

Los trabajadores de limpia se retiraron del lugar luego de varias horas de protesta dejando la basura tirada en Fray Servando Teresa de Mier en espera de que personal del Gobierno capitalino levantara los residuos.