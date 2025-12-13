Tren "El Insurgente" llegará hasta Observatorio en enero de 2026, reitera la SICT

Los retrasos en la construcción del Tren México-Toluca se deben a temas sociales y a la complejidad del proyecto, afirmó el titular de la SICT.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reiteró que el Tren México-Toluca operará completamente hasta la terminal de Observatorio, en la Ciudad de México (CdMx), a finales de enero del 2026, como ya lo había adelantado la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la dependencia, Jesús Esteva, explicó que los retrasos en la construcción de la obra se deben a temas sociales y operativos, pero aseguró que a más tardar a finales del primer mes del próximo año “El Insurgente” podrá cumplir todo el recorrido desde Zinacantepec, en el Estado de México, hasta el oriente de la capital.

Al respecto, el funcionario recordó que hubo largos períodos de tiempo durante los que no fue posible continuar con la construcción debido a problemas sociales en la CdMx, además de que se trata de un proyecto complejo, que incluye un sistema de dovelas y puentes atirantados.

De acuerdo con el titular de la SICT, el Tren México-Toluca inició las pruebas finales para su operación en el mes de octubre de este 2025, las cuales tienen el propósito de comprobar que "El Insurgente" cuenta con la capacidad para transportar a los más de 50 mil usuarios que se espera que lo utilicen.

"Las pruebas operativas iniciaron en octubre. Ya solo son pruebas de señalización, ya son volúmenes importantes. No son ocho mil o seis mil que estaban llegando a Santa Fe; esto se va a multiplicar. Calculamos que estaremos en 50 mil o más", declaró.

El Tren México-Toluca, que conectará al Edomex con la CdMx, fue inaugurado parcialmente para operar desde Zinacantepec hasta Santa Fé en septiembre del 2023, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).