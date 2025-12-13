Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La menor fue reportada como desaparecida el pasado 28 de noviembre; sus captores la retuvieron por casi dos semanas y fue encontrada en el interior de una bocina de madera.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra, en una vivienda del municipio de Temascalapa, Estado de México, quien se encontraba retenida en contra de su voluntad por tres sujetos que fueron detenidos.

La joven había sido reportada como desaparecida el pasado 28 de noviembre luego de asistir al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Tecámac, donde estudia. Al no saber de su paradero, los familiares iniciaron la denuncia ante el Ministerio Público y la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía de Ecatepec.

Las autoridades municipales generaron un boletín de búsqueda con la llamada Alerta Ámber para activar el protocolo de búsqueda correspondiente. La adolescente permaneció en calidad de desaparecida por casi dos semanas, hasta ayer.

El hallazgo de la menor fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y corporaciones de seguridad municipales.

De acuerdo con la información oficial, las labores de inteligencia permitieron identificar el domicilio ubicado en el fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en Temascalapa, donde se encontraba retenida Yareth.

Derivado de esto, los agentes obtuvieron una orden de cateo para realizar la inspección correspondiente. En el inmueble, los oficiales localizaron a la joven en el interior de una bocina de madera donde los secuestradores la mantenían escondida.

Por estos hechos, las autoridades detuvieron a tres hombres identificados como Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N”, a quienes señalaron como presuntos responsables del delito de privación ilegal de la libertad de la menor.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance la carpeta de investigación.