Ataque armado en Irapuato, Guanajuato, deja 4 muertos y 3 heridos; FGE ya investiga

Testigos señalaron que el ataque que dejó cuatro hombres muertos en Irapuato fue perpetrado por varios sujetos a bordo de motocicletas.

Irapuato, Guanajuato, 12 de diciembre (ZonaFranca).- Cuatro hombres fueron asesinados y tres personas más resultaron heridas luego de un ataque armado registrado durante la madrugada de este viernes en la colonia Morelos de Irapuato, en Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de la una de la mañana. Testigos señalaron que las víctimas se encontraban afuera de un domicilio cuando sujetos a bordo de motocicletas se aproximaron y abrieron fuego.

El incidente fue reportado al 911, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron a la zona, ubicada entre las calles Benito Juárez y Vicente Guerrero. En el lugar encontraron a cuatro hombres sin vida.

Tres personas más ya habían sido trasladadas a un hospital por particulares debido a la gravedad de sus lesiones.

Personal del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindó acompañamiento a los familiares.

El área quedó resguardada por policías preventivos en espera de los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de indicios para iniciar la carpeta de investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

