¿Quieres residir en EU? Ya puedes adquirir la "tarjeta dorada" de Trump por 1 mdd

Redacción/SinEmbargo

12/12/2025 - 9:23 pm

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el pasado 10 de diciembre una "tarjeta dorada", un programa de compra de permisos de residencia en el país.

La "tarjeta dorada" de Trump facilita los tramites de ingreso a Estados Unidos para aquellas personas que estén dispuestas a pagar un millón de dólares por su residencia.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, lanzó el pasado 10 de diciembre una "tarjeta dorada", un programa de compra de permisos de residencia en el país norteamericano a cambio de una contribución de un millón de dólares.

"¡La tarjeta dorada Trump del Gobierno de Estados Unidos ya está aquí! Un camino directo a la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas", anunció el republicano en su plataforma Truth Social.

La llamada "Trump Gold Card" permitirá que los solicitantes aceleren su proceso de tramitación y reciban la residencia en un tiempos más cortos y con facilidades burocráticas por parte de las autoridades migratorias. Además, este mecanismo autorizará a empresas extranjeras pagar dos millones de dólares para patrocinar a un trabajador que deseen ingresar a EU.

En entrevista con medios de comunicación, Howard Lutnick, Secretario de Comercio, afirmó que el programa garantizará que “las personas que ingresen sean las mejores; que tengan la capacidad económica para impulsar nuestra economía”.

El Gobierno de Trump habilitó un sitio web para que los interesados puedan comenzar a tramitar este permiso especial y en el que, además, solicitan una aportación extra de 15 mil dólares en gastos de tramitación para el Departamento de Seguridad Nacional.

“Por una tarifa de procesamiento del Departamento de Seguridad Nacional de 15 mil dólares y, tras la aprobación de antecedentes, una contribución de un millón de dólares, obtenga la residencia en Estados Unidos en tiempo récord con la ‘Tarjeta Dorada Trump’”, indica el sitio web.

Por su parte, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que la institución que dirige coordina el trabajo con el Departamento de Comercio para facilitar la implementación del programa de Tarjeta Dorada del Presidente Trump.

"En el marco de esta iniciativa histórica, las personas y corporaciones calificadas que contribuyan con un millón y dos millones respectivamente, recibirán tarjetas verdes EB-1 o EB-2 aceleradas luego de una evaluación rigurosa", publicó la funcionaria en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con Noem, este programa es "histórico" y cumple la promesa que hizo Trump para atraer a los empresarios e inversores más exitosos del mundo a EU "garantizando al mismo tiempo que participen activamente en el proyecto".

