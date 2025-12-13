El ISSSTE remodela sala de hemodiálisis de hospital en Oaxaca y reanuda tratamientos

Redacción/SinEmbargo

12/12/2025 - 8:59 pm

ISSSTE anunció que se reanudaron los tratamientos de hemodiálisis en el Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” en Oaxaca, tras la remodelación de la sala.

La nueva sala de hemodiálisis del Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” del ISSSTE en Oaxaca fue remodelada con 21 equipo de última generación.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).-  El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció este viernes que se reanudaron los tratamientos de hemodiálisis en el Hospital RegionalPresidente Benito Juárez” en Oaxaca, tras la remodelación de la sala.

La dependencia, encabezada por Martí Batres Guadarrama, detalló en un comunicado que como parte de las mejoras se renovaron los equipos con 21 nuevas máquinas de última generación, además de que se realizaron otros acabados en la infraestructura, lo que garantiza que el espacio cuente con las condiciones óptimas para que pacientes con falla renal puedan recibir terapia de hemodiálisis o de hemodiafiltración.

El organismo explicó que gracias a esta renovación el nosocomio contará con un total de 21 máquinas de última generación para dar tratamiento a pacientes con enfermedad renal, de las cuales seis estarán en una sala, 12 en otra y tres más estarán a resguardo en caso de que se requiera reemplazar alguno de los equipos en uso.

La nueva sala de hemodiálisis del Hospital Regional del ISSSTE de Oaxaca entró en operación este viernes 12 de diciembre. Foto: ISSSTE

El ISSSTE dio a conocer que este viernes inició la operación de la recién remodelada sala de hemodiálisis del Hospital Regional de Oaxaca, ubicada en el tercer piso del servicio de medicina interna, en la cual fueron atendidos seis pacientes.

Además, en el segundo piso del nosocomio entró en operación una segunda sala, en el primer piso del nosocomio, en el que se instalaron 12 máquinas.

Entre las mejoras implementadas como parte de la remodelación de la sala de hemodiálisis del Hospital Regional del ISSSTE en Oaxaca se incluye:

  • La adquisición de 21 equipos para hemodiálisis de última generación.
  • Resane de muros.
  • Colocación de pintura antibacterial.
  • Acabados en pisos.

