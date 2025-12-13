Juez de Bolivia ordena prisión preventiva para Luis Arce, investigado por corrupción

Luis Arce es acusado por la Fiscalía de Bolivia por "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica" durante su gestión cono Secretario de Economía de Evo Morales.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El expresidente de Bolivia, Luis Arce, permanecerá en prisión por al menos cinco meses mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción, por una orden emitida por un Juez este viernes.

El exmandatario fue acusado por la Fiscalía boliviana de cometer los delitos de "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica", esto durante su gestión cono Secretario de Economía, en el gobierno de Evo Morales.

Arce fue detenido el miércoles 10 de diciembre luego de abandonar el poder el 8 de noviembre del 2025; tras su audiencia fue trasladado por una escolta policial al penal de San Pedro, ubicado en la ciudad de La Paz.

Según la acusación de la Fiscalía de Bolivia, cuando fue Secretario de Economía Luis Arce presuntamente autorizó transferencias de dinero de las arcas públicas a cuentas de dirigentes campesinos que se destinaron a proyectos agrícolas que nunca se concluyeron.

Durante una audiencia virtual, el Juez Elmer Laura determinó que el exmandatario deberá permanecer recluido por lo menos hasta mayo del 2026, una pena más severa que los tres meses solicitados originalmente por la Fiscalía boliviana.

"El señor Luis Alberto Arce Catacora deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva [...] por el tiempo de cinco meses", ordenó el juzgador.

Por su parte, el expresidente boliviano se declaró inocente de las acusaciones en su contr por corrupción, al tiempo que denunció ser víctima de una "persecución política" por parte del gobierno del actual Presidente Rodrigo Paz.

La defensa de Luis Arce intentó que el exmandatario pudiera llevar su proceso en libertad, argumentando que es un hombre de edad avanzada y que padece cáncer linfático; sin embargo, la petición fue rechazada.