El turismo global castiga a EU, excepto el mexicano. El racismo de Trump no lo frena

Obed Rosas

14/12/2025 - 7:02 pm

Las visitas internacionales a Estados Unidos han caído por séptimo mes consecutivo, arrastradas por la percepción de las políticas de la administración de Donald Trump y factores de asequibilidad, lo que ha generado un repudio generalizado en el mundo del turismo.

Las visitas internacionales a Estados Unidos han caído por séptimo mes consecutivo, arrastradas por la percepción de las políticas de la administración de Donald Trump y factores de asequibilidad, lo que ha generado un repudio generalizado en el mundo del turismo. Sin embargo, en un contraste notable, los datos de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo muestran que esta tendencia no ha frenado a México.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Las visitas internacionales a Estados Unidos volvieron a caer en noviembre, el séptimo mes consecutivo con una disminución interanual, de acuerdo con las cifras publicadas el jueves por la Oficina Nacional de Viajes y Turismo. Medios especializados en turismo señalan que las razones de esta disminución incluyen la asequibilidad y las políticas de la Administración de Donald Trump, quien con sus políticas arancelarias y migratorias ha generado un repudio generalizado en todo el mundo.

No obstante, los datos de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo muestran que esa tendencia no ha hecho eco en México, en donde las cifras muestran un aumento anual del 1.9 por ciento en el turismo procedente del país, lo que representa un contraste con la disminución del 29 por ciento en Canadá. De enero a septiembre —última cifra disponible— 13 millones 368 mil 40 mexicanos visitaron Estados Unidos, lo que representó un incremento de 9.8 por ciento con respecto a los mismos nueve meses de 2024, cuando 12 millones 173 mil 693 connacionales viajaron al vecino del norte.

Aún cuando ha mantenido una relación cordial con la Presidenta Sheinbaum, el estadounidense Donald Trump ha sostenido que los cárteles gobiernan el país al tiempo que buscado una mayor intervención para combatir a estas agrupaciones criminales que ya en Estados Unidos son consideradas organizaciones terroristas. La respuesta de México ha sido rechazar cualquier avance en ese sentido.

Dentro de Estados Unidos, Trump ha llevado a cabo una cacería de migrantes, muchos de ellos mexicanos con años de trabajo e historia en ese país. Tan solo este año, han muerto 10 mexicanos en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como informó el pasado 25 de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las mismas cifras de la cancillería muestran cómo del 20 de enero que asumió Trump al pasado 23 de octubre de este año, se han repatriado desde Estados Unidos a 116 mil 320 mexicanos. En ese mismo periodo se han realizado 169 operativos del ICE, en los cuales se ha detenido a 2 mil 382 mexicanos.

No obstante, los mexicanos son quienes siguen viajando a EU en contra de la tendencia mundial.

Apenas el 11 de diciembre, Reuters reportó cómo ha causado indignación el nuevo plan de Donald Trump de exigir a muchos visitantes extranjeros que usan el programa de exención de visa que proporcionen sus nombres de usuario en las redes sociales utilizados en los últimos cinco años. El cambio está previsto para el 8 de febrero, y con él se exigiría a los viajeros de países que participan en el programa de exención de visas que presenten sus datos de redes sociales desde 2019.

Estados Unidos también exigiría todas las direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos 10 años y los nombres, fechas de nacimiento, residencias y lugares de nacimiento de padres, hermanos, hijos y cónyuges, según el aviso, que está abierto a comentarios públicos durante 60 días, esto de cara al Mundial que se llevará a cabo el próximo año, en el cual Estados Unidos concentra la mayoría de los juegos.

Trump
Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos. Foto: X @WhiteHouse

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) , el organismo global que representa al sector privado de viajes y turismo, ha previsto que Estados Unidos pierda la asombrosa suma de 12.5 mil millones en gastos de visitantes internacionales este año.

Skift, un sitio web de noticias sobre la industria turística fundado en 2012, señala que el turismo receptivo a Estados Unidos continúa rezagado respecto a las tasas previas a la pandemia. De hecho, sostiene que las cifras de noviembre representan aproximadamente el 85 por ciento del volumen prepandemia. Por lo mismo, la Asociación de Viajes de Estados Unidos no prevé una recuperación completa del volumen de turismo prepandemia hasta 2029, cuando se proyecta que las llegadas internacionales alcancen los 81.9 millones. Las cifras de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo muestran que el volumen total de visitantes internacionales de septiembre ascendió a 5.5 millones, un 11% menos que el año pasado.

Statistics Canada reveló a principios de este mes cómo los residentes canadienses realizaron 5.6 millones de viajes a EU durante el segundo trimestre de 2025, una disminución del 21.6 por ciento con respecto al año pasado. Los datos indican que los residentes canadienses gastaron aproximadamente 4 mil 800 millones de dólares en esas visitas, un 15 por ciento menos que el año anterior.

De hecho, un nuevo informe compartido en exclusiva con Fortune por el Comité Económico Conjunto (JEC)-Minority —un comité permanente del Congreso que data de 1946 y se encarga de documentar la situación económica en Estados Unidos— detalla cómo una fuerte caída del turismo canadiense está afectando a todos los estados de la frontera norte estadounidense.

De enero a octubre de 2025, el número de vehículos de pasajeros que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y Canadá disminuyó casi un 20 por ciento en comparación con el mismo período de 2024, según el análisis del JEC, basado en estadísticas de viajes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En algunos estados fronterizos, la disminución alcanzó el 27 por ciento, un cambio que, según las agencias de turismo locales, se está reflejando en un menor número de turistas, un mayor número de hoteles disponibles y una disminución de las ventas.

Las estadísticas revelan, de igual forma, que en septiembre pasado, 734 mil 200 residentes en el extranjero llegaron a Canadá, lo que representó un 7.4 por ciento más que en el mismo mes de 2024. La mayoría se realizaron por vía aérea. De esta manera se registró un crecimiento en las llegadas desde Europa (5.8 por ciento) y Asia (14.6 por ciento) —los dos principales mercados emisores de visitantes extranjeros a Canadá— fue el principal contribuyente al crecimiento interanual de las llegadas de residentes extranjeros en septiembre.

En contraste —de acuerdo con la Oficina Nacional de Viajes y Turismo— Estados Unidos experimentó una disminución de noviembre en la cantidad de visitantes de Europa Occidental y Asia, que en conjunto representaron más de la mitad de los turistas extranjeros a EU. Las visitas desde Europa Occidental disminuyeron un 5.5 por ciento en noviembre, mientras que las de Asia disminuyeron un 1.2 por ciento.

EU también podría experimentar un descenso este invierno en un grupo históricamente fiel de viajeros canadienses. Snowbird Advisor, un recurso en línea dirigido a jubilados que pasan los inviernos fuera de Canadá, informó a principios de este mes que una encuesta a 4 mil miembros reveló que el 70 por ciento planea visitar EU este año, frente al 82 por ciento anterior.

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

