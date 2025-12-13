CSP visita Base de Santa Gertrudis, en Chihuahua; reconoce compromiso del Ejército

La Base del Ejército, Santa Gertrudis, se ubica en el centro-sur de Chihuahua, dentro de la región agroganadera que articula varios municipios del centro del estado.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum visitó este viernes la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, para reconocer la labor y dedicación del personal de la Fuerzas Armadas de México.

"Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria. Son un orgullo", destacó la mandataria en su cuenta oficial de X.

La titular del Ejecutivo federal convivió con las familias de las y los elementos que viven en esta región. Acompañada por el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, Sheinbaum expresó su reconocimiento por el papel fundamental que desempeñan en la vida institucional y social del país.

Estas instalaciones militares son reconocidas nacionalmente por la cría de caballos de la raza Santa Gertrudis, desarrollada y perfeccionada en estas mismas tierras por la institución castrense.

La visita se produjo luego de que el Secretario Trevilla extendiera la invitación directamente a la mandataria. El interés del General para que Sheinbaum conociera estas instalaciones viene de la relación histórica y personal del alto mando con esta región del centro-sur de Chihuahua.

El representante castrense está familiarizado con el funcionamiento del criadero y la dinámica comunitaria y productiva de esta parte del estado, que ha sido clave en la historia militar vinculada a la cría de ganado y caballos para tareas operativas y de adiestramiento del Ejército.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Trevilla y por el Subsecretario de la Defensa Nacional, Enrique Covarrubias, quien también comparte una relación especial con la región y la cría del ganado.

El recorrido de la Presidenta contempló la caminata por las instalaciones del criadero, donde se le presentaron ejemplares equinos Santa Gertrudis. Se le expusieron, además, los programas de cría, mejoramiento y manejo que opera el Ejército.

Sheinbaum dialogó con mandos y personal militar sobre las capacidades de este centro, su papel en el abastecimiento de ganado y equinos para funciones militares, así como la relevancia de la región de Santa Gertrudis como punto de formación de conscriptos entrenados en caballería.