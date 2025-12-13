Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza en la cúspide, la insuficiente tributación sobre capital y herencias, y la erosión de los salarios reales frente a la valorización de activos".

Alejandro De la Garza

13/12/2025 - 12:02 am

La desigualdad es política y provocada
Personas en situación de calle en la Ciudad de México. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

El sino del escorpión ha agotado la lectura del Informe Mundial sobre Desigualdad 2026 y ha confirmado sin lugar a dudas que la desigualdad no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas y estructuras económicas claramente dirigidas a concentrar la riqueza y el poder del planeta en unas pocas manos; una situación injusta a lo bestia que exige inmediatas respuestas fiscales y sociales coordinadas a nivel nacional y global, para combatir tamaño desfiguro.

Esta sería la conclusión más obvia de esta última reporte del World Inequality Lab, editado por cuatro de los mayores expertos en políticas económicas de la actualidad: Lucas Chancel, Ricardo Gómez-Carrera, Rowaida Moshrif y el mismísimo Thomas Piketty, autor de clásicos estudios de la economía que revelaron el verdadero rostro expoliador del capitalismo, como El capital en el siglo XXI (2013), Capital e ideología (2019) y Una breve historia de la igualdad (2022).

Además de los nombres anteriores, el informe se apoya en una red de más de 200 investigadores afiliados al World Inequality Database (WID), que colaboraron en la investigación de capítulos y apartados por cada región y país, además de realizar contribuciones técnicas y de revisión por pares, elementos que devienen esenciales en el desarrollo del informe de casi 300 páginas.

Además, insiste el alacrán, el informe llega en un momento clave de otra crisis del capitalismo (sí, una más), en la cual las promesas de recuperación luego de tantas crisis sucesivas se topan de frente con realidades económicas radicales a escala global: salarios estancados para la mayoría, activos financieros que se valorizan para unos pocos y estados que recortan gasto social justo cuando más se necesita. El reporte subraya entonces que la desigualdad es tanto una cuestión de distribución como de institucionalidad: no basta con crecimiento económico (ese otro gran fetiche) si la repartición de la renta y la riqueza favorece sistemáticamente a las élites económicas.

En términos periodísticos, el informe le dice al venenoso con toda claridad que la desigualdad ya dejó de ser un mero dato técnico para convertirse en el eje que explica por qué la polarización política, por qué el estancamiento de la movilidad social y por qué la confianza en las instituciones se desploma por todos lados. Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza en la cúspide, la insuficiente tributación sobre capital y herencias, y la erosión de los salarios reales frente a la valorización de activos. Estas dinámicas alimentan una espiral donde la riqueza genera más poder político y mayor capacidad para moldear normatividades y reglas a favor de intereses particulares siempre cuestionables por conflictos de interés.

En momentos en que los multimillonarios del mundo se sienten atacados y abogan por el derecho a la desigualdad y su derecho a no pagar más impuestos (Salinas Pliego dixit), las afiladas recomendaciones del reporte son claras y políticamente exigentes: impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza, impuestos a las herencias, fortalecimiento de la fiscalidad corporativa y mayor inversión pública en salud, educación y protección social.

Como comprueba este documento, no se trata sólo de recaudar más, sino de diseñar sistemas fiscales que reduzcan la capacidad de acumulación extrema a la que se han dirigido las políticas económicas liberales y neoliberales sin piedad, sistemas fiscales diseñados específicamente para financiar bienes públicos que sostengan la igualdad de oportunidades. A lo anterior, el informe añade la necesidad legal de la plena transparencia patrimonial y de medidas que limiten la elusión y la evasión fiscal transnacional, un punto crucial en un mundo donde el capital se mueve con facilidad entre jurisdicciones.

Para América Latina y otras regiones con históricas desigualdades estructurales, las lecciones del informe son dobles: por un lado, la urgencia de políticas redistributivas; por otro, la necesidad de fortalecer capacidades estatales para implementar reformas que no sean capturadas inmediatamente por intereses privados. La política fiscal redistributiva debe ir acompañada de reformas laborales, regulación financiera y políticas industriales que creen empleos decentes y reduzcan la dependencia de rentas de capital.

Otro de lo puntos más destacados a juicio del escorpión, es que el informe conecta desigualdad y sostenibilidad, algo que llega al corazón del capitalismo industrial: la crisis climática y la desigualdad se retroalimentan. Las poblaciones más vulnerables sufren primero y más, mientras que las emisiones históricas de gases y la acumulación de activos ligados a combustibles fósiles concentran beneficios en pocos actores. Por eso, si realmente se persigue efectividad de acciones en materia de sostenibilidad y ecología, las innumerables transiciones verdes abusivas, deben rediseñarse con justicia distributiva, combinando impuestos ecológicos progresivos con transferencias y reconversión laboral para no reproducir nuevas formas de exclusión.

Para lograr que, en medio de esta profunda crisis, pueda sobrevivir algún modelo efectivo de la democracia redistributiva, entendida como un espacio para la negociación colectiva de demandas y exigencias de igualdad, los gobiernos deben reconocer que la desigualdad es política y actuar en consecuencia.

Este Informe sobre Desigualdad 2026 no ofrece recetas mágicas, reflexiona el alacrán, pero sí el mapa de un camino difícil, tortuoso y no sin resistencias poderosas. Hay que realizar reformas fiscales históricas (ahí te quiero ver Secretaría de Hacienda) y lograr transparencia y políticas públicas redistributivas. Sin ellas, el mentado crecimiento al que tantos le prenden veladoras se mantendrá como lo que ha sido hasta ahora, un privilegio para que pocos concentren cada vez más riqueza y poder, mientras la mayoría recibe promesas vanas de progreso e igualdad.

Alejandro De la Garza

Alejandro De la Garza

Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La wokismo morenista

"O acaso ¿echando del partido a personajes como Evelyn Salgado o Adán Augusto López vendría la redefinición...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
3

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
4

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
5

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
6

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
7

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
8

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.
9

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

10

Corrupción e ineficacia de la DEA atrapan al mundo en una sangrienta guerra sin fin

Mina Aranzazú
11

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
12

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.
13

La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU

Donald Trump afirma que inició ataques por tierra contra Venezuela.
14

"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela

15

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump afirma que inició ataques por tierra contra Venezuela.
1

"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela

2

Corrupción e ineficacia de la DEA atrapan al mundo en una sangrienta guerra sin fin

Claudia Sheinbaum visitó la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua.
3

CSP visita Base de Santa Gertrudis, en Chihuahua; reconoce compromiso del Ejército

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.
4

México calma a Trump: promete el envío de millones de metros cúbicos de agua a EU

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, permanecerá en prisión mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por corrupción.
5

Juez de Bolivia ordena prisión preventiva para Luis Arce, investigado por corrupción

Sheinbaum afirmó que no buscarán el desafuero de Lilly Téllez.
6

#PuntosyComas ¬ Gobierno afina iniciativa de Reforma Electoral tras fin de consulta

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el pasado 10 de diciembre una "tarjeta dorada", un programa de compra de permisos de residencia en el país.
7

¿Quieres residir en EU? Ya puedes adquirir la "tarjeta dorada" de Trump por 1 mdd

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker
8

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker

Cuatro hombres fueron asesinados y tres personas resultaron heridas luego de un ataque armado en la colonia Morelos de Irapuato, en Guanajuato.
9

Ataque armado en Irapuato, Guanajuato, deja 4 muertos y 3 heridos; FGE ya investiga

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
10

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La SICT reiteró que el Tren México-Toluca operará completamente hasta la terminal de Observatorio, en la CdMx, a finales de enero del 2026.
11

Tren "El Insurgente" llegará hasta Observatorio en enero de 2026, reitera la SICT

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestaron en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo y quemaron basura.
12

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestan y queman basura; buscan sindicalización