México calma a Trump: promete el envío de millones de metros cúbicos de agua a EU

Redacción/SinEmbargo

12/12/2025 - 10:21 pm

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.

México se comprometió a entregar 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua a EU entre diciembre del 2025 y enero del 2026 para cumplir lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Los gobiernos de México y Estados Unidos (EU) llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua del Río Bravo según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, mediante el cual el país se compromete a entregar el líquido entre diciembre del 2025 y enero del 2026.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró en un comunicado que el Gobierno mexicano no incurrió en ninguna violación a lo establecido en dicho tratado y recalcó que durante el último año cumplió con la entrega conforme a la disponibilidad de recurso.

Cabe mencionar que el entendimiento alcanzado por ambos países se logró cuatro días después de que el Presidente Donald Trump amenazara con imponer un cinco por ciento de aranceles a las importaciones mexicanas para presionar a que se cumpliera con la entrega de agua.

México y EU logran acuerdo sobre Tratado de Aguas

En un comunicado conjunto, México y EU dieron a conocer que llegaron a un entendimiento sobre la gestión del agua del Río Bravo para el ciclo actual y el déficit del ciclo anterior, según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944.

Como parte del acuerdo se establece que México enviará 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, correspondiente al adeudo de ciclo anterior; se espera que las entregas inicien durante la semana del 15 de diciembre del 2025.

Los gobiernos de ambas naciones establecieron una serie de acciones para retribuir el déficit del ciclo anterior, mientras que continúan con las negociaciones para lograr que la entrega de agua concluya el 31 de enero del 2026.

El acuerdo también establece que en caso de incumplimiento de lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, cada país podrá actuar de manera soberana, según sus intereses, para exigir que se cumplan las disposiciones.

México y EU reconocieron la importancia de cumplir con la entrega de agua según lo establecido en el tratado, además de que coincidieron en la necesidad de aumentar el compromiso para mejorar la gestión del agua.

México insiste en que no incumplió con Tratado de Aguas con EU

El Gobierno de México insistió en que no incumplicó con las disposiciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944 y destacó que durante el último año se llevaron a cabo acciones para cumplir con la entrega de agua a EU.

Recalcó que, a pesar de que recientemente se han registrado sequías extraordinarias y sin precedentes, el país realizó entregas adicionales de agua según la disponibilidad hidrológica, los límites operativos y de infraestructura, siempre buscando no afectar el consumo humano o la producción agrícola en la frontera.

México señaló que las acciones emprendidas durante el último año son una muestra de que cumple con las disposiciones del Tratado de Aguas de 1944, conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos.

Es importante señalar que el pasado 8 de diciembre el Presidente Trump anunció que había autorizado los documentos para imponer un arancel de cinco por ciento a las importaciones mexicanas para presionar al Gobierno de Claudia Sheinbaum a cubrir el déficit de agua del ciclo anterior.

Al respecto, la mandataria mexicana respondió a esta amenaza pidiendo al mandatario estadounidense que reconociera que durante los últimos años hubo una sequía extraordinaria que impidió cumplir con la entrega del líquido.

