"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela

Trump afirmó que los ataques por tierra "no tienen que ser necesariamente en Venezuela", pero no especificó la ubicación de dichas operaciones extrajudiciales.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró el viernes que gobierno está "empezando acciones por tierra", que pretende llevar a cabo "no necesariamente en Venezuela", sino en lugares no especificados de América Latina, luego de las operaciones extrajudiciales que ha realizado EU en el Mar Caribe y el Océano Pacífico dejando más de 80 personas muertas.

"No se trata solo ataques en tierra en Venezuela. Se trata de ataques en tierra contra gente horrible que trae drogas y mata. No tiene que ser necesariamente en Venezuela. Son las personas que traen droga a nuestro país los objetivos", afirmó ante la prensa desde la Casa Blanca.

"Erradicamos el 96 por ciento de las drogas que llegan por agua. Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias", agregó.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que su ha administración ha erradicado "las drogas a niveles nunca antes vistos", situación que ha permitido "salvar 25 mil vidas estadounidenses", mientras que "cada uno de esos barcos" que, supuestamente, han tratado de llegar a Estados Unidos con narcóticos, "han sido derribados".

Por su parte, el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reiteró el mismo día durante un discurso por la televisión venezolana que su país no renunciará a la defensa de su soberanía.

"El Gobierno de EU debe saber que nosotros no nos vamos a rendir. Es un imposible histórico para nosotros rendirnos, después de las lecciones de historia que tenemos, que nos han dado nuestros libertadores y libertadoras", sentenció.

"Se pretende cerrar el Caribe a los intereses de EE.UU., se pretende dominar políticamente los Estados, se pretende robarse y apropiarse de los recursos naturales del hemisferio, especialmente de Suramérica", completó el también Vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía.

Desde agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos realizó un despliegue militar en el Mar Caribe y el Océano Pacífico que posteriormente denominó como la operación Lanza del Sur, supuestamente con el propósito de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger a EU de las drogas que están matando" a sus ciudadanos.

En ese marco, se han realizado una serie de operaciones que han dejado más de 80 personas muertas sin evidencia de que las víctimas traficaran estupefacientes, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, ha señalado que estos ataques son extrajudiciales que "violan el derecho internacional de los derechos humanos".