Este ritual reinterpreta el tradicional de las 12 uvas pero con esferas de cerveza

Mientras los rituales mexicanos de fin de año se enfocan en atraer suerte y manifestar deseos, ahora la propuesta es un deseo compartido, celebrar más seguido con esos amigos indispensables en nuestra vida.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- The Golden Ritual reinterpreta el tradicional ritual de las uvas a través de una innovación única: las primeras esferas doradas comestibles hechas con cerveza Miller High Life, diseñadas para inspirar un deseo colectivo muy simple y necesario: ver más a los amigos que más queremos, pero que menos vemos.

The Golden Ritual nace de una verdad emocional muy vigente: en un mundo donde las agendas se llenan y los encuentros se aplazan, los amigos que realmente importan son, paradójicamente, los que menos vemos. La cerveza invita a recuperar esas conexiones significativas y a convertir cada brindis en una oportunidad para volver a encontrarse.

Esferas de cerveza

Como parte de este concepto, la marca presenta una edición limitada de esferas doradas elaboradas con cerveza Miller High Life. Estas esferas se caracterizan por su textura suave, similar a una uva dulce y que están hechas de cerveza Miller High Life, ofreciendo una reinterpretación original y contemporánea del icónico ritual de las 12 uvas de fin de año.

La propuesta transforma una tradición profundamente arraigada en México en un gesto moderno que refleja el espíritu dorado de la marca conocida como “El Champagne de las Cervezas”.

Mientras los rituales mexicanos de fin de año se enfocan en atraer suerte y manifestar deseos, Miller High Life propone un giro significativo: un deseo compartido, celebrar más seguido con esos amigos indispensables en nuestra vida. The Golden Ritual convierte cada botella de Miller High Life en un recordatorio de que la amistad merece tiempo, presencia y más momentos juntos.

Rituales

En un momento donde las conexiones sociales se han debilitado, The Golden Ritual surge como una propuesta cultural y emocional. De acuerdo con el State of Social Connections Report (Meta + Gallup, 2022), los mexicanos afirman sentirse menos conectados con sus amigos que antes de la pandemia y 37 por ciento declara verlos en persona menos de una vez al mes, señalando además que su vida social se ha vuelto “más digital y menos presencial”. Este distanciamiento contrasta con la fuerza de los rituales mexicanos de fin de año, donde prácticas como el rito de las 12 uvas demuestran la importancia cultural de los deseos colectivos y el simbolismo de comenzar de nuevo.

“En Miller High Life creemos que los rituales son los que transforman una celebración en un momento inolvidable. Con The Golden Ritual buscamos que cada persona encuentre en nuestra cerveza ese destello especial que convierte lo cotidiano en extraordinario y al mismo tiempo, seguir innovando con nuevos conceptos para nuestros consumidores”, comentó Carlos Alejandro Rosas, Brand Manager de Miller High Life.