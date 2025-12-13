SSP de Zacatecas confirma explosión en sus instalaciones en "prácticas controladas"

Pese a que la SSP de Zacatecas aseguró que la explosión fue durante "prácticas controladas", los vecinos de la zona reportaron vidrios rotos en sus viviendas.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas confirmó el viernes el registro de una explosión en sus instalaciones, durante "prácticas controladas" del cuerpo de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ).

La información de este suceso fue revelada por la vocería de la mesa estatal de Construcción de Paz del Gobierno de Zacatecas, cuya instancia precisó que la explosión se produjo durante un ejercicio de "capacitación" de fuerzas especiales para la destrucción controlada de artefactos explosivos.

"Las Fuerzas Especiales —Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ)— se encuentran realizando una capacitación y proceso de destrucción de explosivos, durante el cual se registran algunas detonaciones", difundieron las autoridades en un primer mensaje publicado en la red social X cerca de las 13:30 horas.

"La situación está totalmente controlada, no representa riesgo para el personal ni para la ciudadanía. Las actividades de la Secretaría de Seguridad Pública continúan desarrollándose con normalidad", completó la vocería en un segundo mensaje publicado minutos después.

Sin embargo, el caso generó múltiples quejas en redes sociales de los vecinos de colonias aledañas, ya que la explosión cimbró el piso y centenares de casas, en un radio de aproximadamente 300 metros a la redonda del cuartel policiaco. Los testigos incluso compartieron fotos y videos en redes sociales de una enorme nube de humo que se registró después de la explosión.

El diario La Jornada reportó que varios policías de la SSP fueron atendidos como consecuencia de lo ocurrido, además de que el sistema de emergencias del 911 contó con decenas de llamadas de los vecinos, ya que incluso se registraron vidrios rotos en algunas viviendas a causa del estruendo.

El ejercicio que dio a conocer la SSP coincidió con el decomiso de varios costales de pólvora que fueron abandonados en el municipio de Luis Moya, así como un detonador que no se confirmó si estaba activo. No obstante, el gobierno estatal no ha confirmado si la pólvora decomisada fue empleada durante la práctica llevada a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

