Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco, es hallado muerto en su casa

El director municipal del DIF de El Salto, Enrique Estrada, fue hallado sin vida en la bañera de su casa con diversas lesiones, entre ellas, una producida por arma de fuego.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Enrique Estrada Jiménez, quien se desempeñaba como director del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de El Salto, Jalisco, fue asesinado el viernes en su domicilio, ubicado en la colonia Parques del Castillo, donde vivía con otra persona.

La vocería del Ayuntamiento de El Salto informó que el funcionario fue hallado sin vida durante la madrugada del viernes en la bañera de su casa, en el número 38 de la calle 627, en el cruce de Castillo Palazuelos. Según dicho informe, Estada Jiménez, de 27 años de edad, habría llegado a su vivienda en la noche.

Elementos de la Policía Municipal arribaron a dicho lugar y encontraron a Enrique Estrada con diversas lesiones, entre ellas, una producida por arma de fuego. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Jalisco inició las investigaciones correspondientes por este caso.

Pese a que las autoridades se dieron a la tarea de buscar a las personas involucradas en el presunto homicidio del director municipal del DIF, hasta este momento se desconoce si Enrique Estrada había recibido amenazas antes de ser asesinado en su domicilio.

En respuesta a lo sucedido, el DIF de El Salto lamentó el fallecimiento de su director y compañero, a quien se describió como un servidor público comprometido, sensible y humano.

"Su liderazgo, cercanía y vocación de servicio marcaron de manera invaluable la labor del DIF y dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado", apuntó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con el portal público del Gobierno de El Salto, Enrique Estrada se desempeñó como secretario privado del presidente municipal Ricardo Santillán. Además, en 2016 prestó sus servicios en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara.

Adicionalmente, se sabe que el funcionario cursaba una licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, pero se desconoce en que institución realizaba sus estudios.