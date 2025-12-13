Peter Greene, actor de La Máscara y Pulp Fiction, es hallado muerto en su apartamento

Peter Greene también es recordado por interpretar a Zed en Pulp Fiction, un policía y violador de Marcellus Wallace, el antagonista principal de dicha película que catapultó aún más la fama de Quentin Tarantino.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El actor Peter Greene, mejor conocido por sus papeles antagónicos en películas como La Máscara y Pulp Fiction, fue encontrado muerto el viernes en su departamento del Lower East Side de Nueva York, en Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York y Gregg Edwards, manager del actor durante más de 10 años que habló para el medio estadounidense New York Post, Peter Greene fue hallado inconsciente cerca de las 15:25 horas en su vivienda ubicada en Clinton Street, por lo que fue declarado muerto en la escena.

Las autoridades explicaron que no existe sospecha de que haya ocurrido algo ilícito, pero será el médico forense quien determine la causa de la muerte del actor de 60 años de edad, quien, según el medio antes citado, aún se mantenía activo e incluso estaba trabajando en varios proyectos para el año 2026, entre ellos, un documental de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Edwards explicó para el diario neoyorquino que se puso en contacto con el escritor y director de Mascots, una de las películas en las que estaba trabajando el actor, para notificarle sobre su muerte, lo cual hizo que rompiera en llanto.

El manager de Peter Greene también señaló para New York Post que la actuación de Greene como el mafioso Dorian Tyrell en La Máscara, donde compartió créditos con los actores Jim Carrey y Cameron Diaz fue "posiblemente su mejor papel".

El intérprete nació en 1965 en Nueva Jersey, y debutó en la televisión en los años 90 en una serie policiaca llamada Hardball, luego de vivir en las calles de Nueva York y recurrir al consumo de drogas y posteriormente al tráfico, según declaró para la revista Premiere en 1996.

Además de su papel en La Máscara, Greene es recordado por interpretar a Zed en Pulp Fiction, un policía motociclista y violador de Marcellus Wallace, el antagonista principal y antihéroe de dicha película, de 1994, que catapultó aún más la fama del director Quentin Tarantino, y donde compartió créditos con Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth y Harvey Keitel, entre otros actores.