Juez da prisión preventiva a “El Limones” y 5 detenidos; se quedarán en El Altiplano

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez federal dictó prisión preventiva a Edgar “N”, alias “El Limones”, señalado como presunto operador financiero del grupo criminal “Los Cabrera”, vinculado a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, tras una audiencia celebrada ayer en los juzgados del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, "El Altiplano".

La misma medida cautelar fue impuesta a otras cinco personas detenidas junto con “El Limones”, quienes permanecerán recluidas en el penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México, mientras se define su situación jurídica.

Además de Edgar “N”, fueron presentados ante la autoridad Guillermo Fernando “N”, Ángel Rodrigo “N”, Juan Carlos “N”, Giancarlo “N”, Alexis Mauricio “N” y Juan José “N”, durante diversas diligencias realizadas en los estados de Durango y Coahuila.

Durante la audiencia inicial, el Juez calificó de legal la detención de los seis imputados. No obstante, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la siguiente audiencia quedó programada para este fin de semana.

Los detenidos rechazaron ser representados por la defensoría de oficio y pidieron tiempo para contratar abogados particulares, razón por la cual se pospuso la formulación de imputación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades federales, los imputados serán investigados por su probable participación en delitos como extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La formulación formal de los cargos está prevista para llevarse a cabo durante la audiencia que se celebrará este fin de semana. Asimismo, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como los imputados solicitaron que las audiencias se realicen de manera privada, petición que fue concedida por el juzgador.

Edgar “N”, quien sería secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por el Diputado morenista Pedro Haces, fue detenido el pasado miércoles 10 de diciembre en el estado de Durango, como resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre autoridades federales y estatales.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que esta detención forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y que los detenidos estarían relacionados con el cobro de piso a comerciantes y ganaderos en Durango y Coahuila.