Zoológico de León, Guanajuato, cierra tras denuncias de maltrato y muerte de animales

Redacción/SinEmbargo

13/12/2025 - 1:49 pm

Cierran Zooleón

En medio de la controversia, el director del Parque Zoológico de León, Rigoberto Montes Palomares, presentó su renuncia.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El Zoológico de León, en Guanajuato, fue cerrado de forma temporal por orden de un Juez federal con sede en la Ciudad de México, como resultado de un juicio de amparo promovido por la asociación civil Despacho Va por Sus Derechos, A.C., tras una serie de denuncias relacionadas con la muerte de animales, fugas y posibles omisiones de las autoridades responsables.

La directora de la organización, Susana Evelia Ramírez Terrazas, informó que el juzgador concedió la suspensión provisional del amparo, lo que obliga al cierre inmediato del recinto mientras se analiza el fondo del caso.

La activista calificó la resolución como un hecho sin precedentes, al señalar que es la primera vez que un Juez ordena el cierre inmediato de un zoológico en México por presunto maltrato animal.

Entre los hechos que motivaron la acción legal se encuentran la muerte de 24 borregos muflones, presuntamente atacados por una jauría que ingresó al área; el fallecimiento de un avestruz tras caer en la fosa de los leones por falta de cerco eléctrico; la muerte de un pingüino atribuida a negligencia, así como la desaparición y posterior hallazgo sin vida de un mono araña dentro del parque.

Como parte del proceso, el Juez ordenó al Municipio de León y a las autoridades señaladas rendir un informe en un plazo de 48 horas para detallar la situación del zoológico y aclarar si existieron omisiones en su operación y supervisión.

Asimismo, se estableció un periodo de 72 horas para que se informe sobre el cumplimiento de la suspensión provisional, la cual podría ser impugnada por el Gobierno municipal, lo que abriría la posibilidad de extender los plazos mientras se resuelve el amparo.

En medio de la controversia, el director del Parque Zoológico de León, Rigoberto Montes Palomares, presentó su renuncia ante el Consejo Directivo durante una sesión extraordinaria.

El pasado 10 de diciembre, aunque se planteó una salida inmediata, se acordó que su separación del cargo será efectiva hasta el 31 de enero de 2026, con el argumento de garantizar la operación durante el periodo vacacional.

