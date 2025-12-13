Funcionario municipal en Oaxaca es asesinado durante un operativo de alcoholímetro

La víctima fue identificada como Nelson "H", quien se desempeñaba como asesor jurídico del Ayuntamiento.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El director jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, fue asesinado la noche del viernes mientras coordinaba un operativo de alcoholímetro en la zona poniente de la capital del estado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas sobre la avenida Riberas del Atoyac, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, donde se había instalado un filtro de revisión vehicular.

De acuerdo con reportes de la policía local, al menos dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y abrieron fuego contra el servidor público, para después darse a la fuga.

La víctima fue identificada como Nelson "H", quien se desempeñaba como director jurídico del Ayuntamiento y encabezaba el operativo en coordinación con la Dirección de Vialidad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que el funcionario ya no contaba con signos vitales.

El ataque ocurrió frente a elementos de seguridad que participaban en el dispositivo, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de los responsables. A las 11:00 horas de este sábado, autoridades de seguridad de Oaxaca informaron que continúan las investigaciones y que aún se analizan las posibles líneas de indagatoria y el móvil del crimen.

Ante el homicidio, el Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, encabezado por el Presidente Municipal Alejandro Díaz Díaz, emitió un comunicado en el que condenó el asesinato y calificó los hechos como un “lamentable incidente”.

"La autoridad municipal aseguró que brindará todas las facilidades y la información necesaria a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca para contribuir al esclarecimiento del caso", indicó.

Asimismo, el Diputado federal de Oaxaca, Javier Galguera, se pronunció ante el caso y externó su solidaridad con la familia de la víctima.