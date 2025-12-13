La Presidenta Sheinbaum da al Pueblo Ódami 3 mil hectáreas de la Sierra Tarahumara

Como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, la Presidenta Sheinbaum entregó el título de propiedad de más de tres mil hectáreas de terreno al pueblo Ódami.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este sábado Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, para encabezar la entrega de tierras al pueblo Ódami, en un evento donde rompió el protocolo que había mantenido al ceder la palabra a algunos integrantes de esta comunidad para escucharles y conocer sus necesidades.

En el evento, la Jefa del Ejecutivo entregó el título de propiedad de más de tres mil hectáreas de terreno al representante de la comunidad, acción que forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara.

“Estamos una vez más aquí en la Sierra, ahora con el pueblo Ódami, para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido: tres mil hectáreas que se están entregando el día de hoy para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia en el territorio, justicia territorial. Esto es parte del Plan de Justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara”, informó.

En un hecho inédito, integrantes del pueblo Ódami tomaron la palabra para expresarle a la Presidenta cuáles son las necesidades de su comunidad; en respuesta, Sheinbaum se comprometió a atenderlas y a emprender acciones en materia de infraestructura carretera, electrificación, conectividad y nuevas escuelas, además de que prometió regresar para supervisar avances.

Sumado a la entrega de territorio, la mandataria anunció que se emprenderán otras acciones para beneficiar a habitantes de la región, como su incorporación al programa Sembrando Vida, la reparación de baches, ampliación de los centros de salud y garantizar el abasto de medicamentos.

Además, el Gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), iniciará la construcción de una escuela de enfermería junto al Hospital de Guachochi, institución que tendrá el propósito de capacitar a personal médico de la región en su lengua originaria.

Decreto de propiedad comunal para el pueblo ódami. Guadalupe y Calvo, Chihuahua https://t.co/7HYR2aOU7S — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 13, 2025

Gobierno avanza con devolución de tierras a pueblos originarios

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, recalcó que desde los primeros meses de la Administración de la Presidenta Sheinbaum se inició con la justicia territorial para devolver tierras a los pueblos originarios, por lo que se han titulado:

Dos mil 178 hectáreas para comunidades rarámuris de la Sierra Tarahumara.

Más de cinco mil 956 hectáreas entregadas a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan.

317 hectáreas para la comunidad rarámuri Mogótavo.

502 hectáreas devueltas a la comunidad Ódami Mesa Colorada.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que con las tres mil 27 hectáreas que se fueron restituidas al pueblo Ódami, suman seis mil 26 hectáreas de la Sierra Tarahumara devueltas a sus pueblos originarios.